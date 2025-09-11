Η ICE θα συλλάβει τους fans μου: Από την περιοδεία του Bad Bunny εξαιρούνται οι ΗΠΑ

Ο Bad Bunny, ο Πουερτορικανός σούπερσταρ της reggaeton και της trap, ανακοίνωσε ότι η νέα παγκόσμια περιοδεία του δεν θα περάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος φόβους για πιθανές επιχειρήσεις της ICE, την υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων, σε συναυλίες του.

Η περιοδεία «Debí Tirar Más Fotos» ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου στη Δομινικανή Δημοκρατία και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο, με προγραμματισμένους σταθμούς στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, κλείνοντας στο Βέλγιο. Όμως, καμία συναυλία της περιοδείας δεν θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ.

Το πρόβλημα με την ICE

Ο Bad Bunny εξήγησε ότι φοβάται την παρουσία πρακτόρων του ICE «έξω από τα venues», κάτι που θα μπορούσε να εκθέσει τους θαυμαστές του –ιδιαίτερα τους Λατίνους– σε ελέγχους, προσαγωγές ή ακόμη και συλλήψεις με βάση την εμφάνιση και τη γλώσσα τους.

«Δεν είναι ότι δεν αγαπώ τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το κοινό μου εκεί – κάθε φορά που έπαιξα, η εμπειρία ήταν απίστευτη», δήλωσε σε συνέντευξή του στο i-D, υπογραμμίζοντας ότι το κίνητρό του είναι η προστασία των ακροατών του και όχι κάποια εχθρότητα προς τη χώρα.

«Αλλά υπήρχε το πρόβλημα ότι ο Ice θα μπορούσε να είναι έξω (από τη συναυλία μου)», συμπλήρωσε. «Και αυτό ήταν κάτι που συζητούσαμε και μας απασχολούσε πολύ».

Η ανησυχία του καλλιτέχνη δεν είναι αβάσιμη. Σύμφωνα με τον Guardian, οι πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που ανοίγει τον δρόμο για ελέγχους με βάση τη γλώσσα ή την εμφάνιση, έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από οργανώσεις δικαιωμάτων, οι οποίες μιλούν για «θεσμοθετημένη φυλετική διάκριση». Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Bad Bunny έκρινε ότι οι συναυλίες του δεν μπορούν να γίνουν πεδίο αστυνομικών επιχειρήσεων, ούτε να θέσουν σε κίνδυνο το αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας του κοινού του.