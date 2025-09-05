Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Σε μια τεράστια επιχείρηση, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) προχώρησε σε μαζική επιδρομή σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα Hyundai και Kia στη Τζόρτζια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι.

Η ενέργεια αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ έχει ήδη σταματήσει την λειτουργία του εργοστασίου, σύμφωνα με τον Guardian.

Το εργοστάσιο

Το εργοστάσιο που αφορά την παραγωγή μπαταριών αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης βιομηχανικής επένδυσης στην ιστορία της πολιτείας της Τζόρτζια.

BREAKING: 450 illegal alien workers got arrested at Hyundai’s battery plant site in Georgia today. The workplace raids need to happen every single day. Americans should be working those jobs. pic.twitter.com/SzvdVeaVaF — George (@BehizyTweets) September 5, 2025



Η επένδυση αυτή, ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι προϊόν μιας κοινοπραξίας μεταξύ της Hyundai Motor και της LG Energy Solution (LGES), δύο κορυφαίων νοτιοκορεατικών εταιρειών στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων και της τεχνολογίας μπαταριών.

Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως τεράστια ώθηση για την τοπική οικονομία, με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Μπράιαν Κεμπ να το προβάλλει ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της πολιτείας.

Συλλήψεις και αντιδράσεις

Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το γραφείο της Ατλάντα του Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

Ωστόσο, το Korea Economic Daily ανέφερε ότι ο αριθμός των συλληφθέντων φτάνει περίπου τους 560, εκ των οποίων 300 είναι υπήκοοι της Νότιας Κορέας.

Οι συλληφθέντες κρατούνται σε κέντρα κράτησης της ICE, με τις τοπικές αρχές και το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση.

Ο Στίβεν Σρανκ, ειδικός πράκτορας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), δήλωσε ότι η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο μιας δικαστικά εξουσιοδοτημένης έρευνας για παράνομες πρακτικές απασχόλησης. Συμπλήρωσε ότι πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του ICE, FBI και DEA, συμμετείχαν στην επιδρομή.

BREAKING: GEORGIA FEDERAL RAID NETS 450+ ILLEGAL ALIENS!

Federal & State Agents From @DHSgov, @ATFHQ, @HSI_HQ, @FBI, @DEAHQ, @ICEgov & @ga_dps Conducted A Major Immigration Raid At @Hyundai Mega Site In Bryan County, Georgia, LEADING TO THE ARREST OF ABOUT 450 ILLEGAL ALIENS! pic.twitter.com/I9QIsiI0Ii — John Basham (@JohnBasham) September 4, 2025

Επιπτώσεις στην παραγωγή

Η Hyundai Motor και η LGES ανακοίνωσαν ότι η παραγωγή μπαταριών θα ξεκινούσε στο τέλος της χρονιάς, αλλά μετά την επιδρομή, οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν διακοπεί.

Σε ανακοίνωσή της, η κοινοπραξία δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, ενώ η Hyundai Motor υπογράμμισε ότι η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις δεν έχει επηρεαστεί.

Παρά την παύση της κατασκευής, η Hyundai έχει δεσμευτεί για περαιτέρω επενδύσεις στη Τζόρτζια, συνολικού ύψους 12,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου αυτοκινήτων που μόλις άνοιξε.

Το εργοστάσιο μπαταριών προορίζεται να τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά οχήματα των μοντέλων Hyundai, Kia και Genesis, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

DHS & ICE Shut Down The Hyundai Plant Near Savannah Georgia The Raid Netted 450 Illegals I Voted For This‼ pic.twitter.com/MCYaaJFzKD — TheRealCherokeeOwl (@RealCherokeeOwl) September 5, 2025

Μετανάστευση και οικονομία

Η επιδρομή έφερε στην επιφάνεια τις αντίθετες τάσεις της αμερικανικής πολιτικής σε θέματα μετανάστευσης και οικονομίας.

Ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να ενισχύσει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, η σκληρή πολιτική της απέναντι σε μετανάστες, ιδίως η πολιτική μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, έχει δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις.

Η σύλληψη μη εγκληματιών εργαζομένων έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπους των μεταναστών.

Άλλες επιδρομές

Την ίδια περίοδο, η ICE πραγματοποίησε και άλλη σημαντική επιδρομή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nutrition Bar Confectioners στη Νέα Υόρκη, όπου συνελήφθησαν δεκάδες εργαζόμενοι.

Η Δημοκρατική κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, καταδίκασε έντονα τις ενέργειες της ICE, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις οικογένειες που χωρίστηκαν και τα παιδιά που έμειναν μόνα.

Οι τοπικές αρχές της Τζόρτζια και οι οργανώσεις υπεράσπισης των μεταναστών έχουν επίσης καταγγείλει τις επιδρομές, επισημαίνοντας τις σοβαρές κοινωνικές συνέπειες που προκαλούν τέτοιες ενέργειες, ενώ καλούν για πιο ανθρωπιστική και ισορροπημένη προσέγγιση στην εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων.