ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων με θέμα τον Τραμπ κινδυνεύει με απέλαση μετά τη σύλληψη του από την ICE
Ο Λιβανέζος ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστιατορίων Trump Burger, Ρόλαντ Μεχρέζ Μπεινί, κινδυνεύει με απέλαση, αφού η ICE, υπό τις διαταγές του προέδρου Τραμπ, τον συνέλαβε.
Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστιατορίων Trump Burger, Ρόλαντ Μεχρέζ Μπεινί, στο Τέξας κινδυνεύει με απέλαση, αφού η ICE, υπό τις διαταγές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον συνέλαβε.
Ο Μπεινί, 28 ετών, εισήλθε στις ΗΠΑ από το Λίβανο το 2019 και έπρεπε να έχει εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην εφημερίδα Guardian.
Αναφερόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), η εφημερίδα Fayette County Record του Τέξας ανέφερε ότι ο Μπεινί υπέβαλε αίτηση για άδεια παραμονής μετά από τον υποτιθέμενο γάμο του με μια γυναίκα – αλλά η υπηρεσία υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έζησε μαζί της κατά τη διάρκεια του εικαζόμενου γάμου.
«Έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του μεταναστευτικού συστήματος»
Η ICE ανακοίνωσε ότι οι αξιωματικοί της συνέλαβαν τον Μπεινί στις 16 Μαΐου – πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου Trump Burger – και τον έθεσαν σε διαδικασία απέλασης, σύμφωνα με δήλωση της υπηρεσίας.
«Υπό την τρέχουσα διοίκηση, η ICE έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του μεταναστευτικού συστήματος της χώρας μας, καθιστώντας υπεύθυνους όλους τους ανθρώπους που εισέρχονται παράνομα στη χώρα ή παραμένουν μετά τη λήξη της άδειας παραμονής τους», ανέφερε επίσης η δήλωση της υπηρεσίας.
Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Houston Chronicle, ο Μπέινι αρνήθηκε τις κατηγορίες της Ice εναντίον του, λέγοντας: «Το 90% από αυτά που λένε δεν είναι αλήθεια».
Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 18 Νοεμβρίου.
Ο Μπέινι άνοιξε το πρώτο κατάστημα στο Μπέλβιλ του Τέξας το 2020, την ίδια χρονιά που ο Τραμπ έχασε την υποψηφιότητά του για δεύτερη προεδρική θητεία από τον Τζο Μπάιντεν.
Γεμάτο με αναμνηστικά που αποτίουν φόρο τιμής στον Τραμπ, καθώς και με πολιτικά σατιρικά πιάτα στο μενού που στοχεύουν τους εχθρούς του, η αλυσίδα του Μπέινι επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Χιούστον.
*Με πληροφορίες από: Guardian
