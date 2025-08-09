Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

Ο Τζον Λεγκουίζαμο εκτόξευσε πυρά εναντίον του Αμερικανού ηθοποιού Ντιν Κέιν, με αφορμή την ανακοίνωση του δεύτερου ότι σκοπεύει να ορκιστεί ως πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή, 8 Αυγούστου, στο Instagram. «Τι ηλίθιος», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Leguizamo (@johnleguizamo)

ΙCE και «ανάληψη δράσης»

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας, ο Κέιν, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’90 «Λόις & Κλαρκ: Οι νέες περιπέτειες του Σούπερμαν», επέκρινε τον σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν για το ότι χαρακτήρισε τον υπερήρωα «μετανάστη» και ισχυρίστηκε ότι το Χόλιγουντ είχε κάνει τον χαρακτήρα «woke».

Φυσικά, δεν σταμάτησε εκεί: μετά την πρεμιέρα του «Σούπερμαν» της Warner Bros. και της DC Studios τον Ιούλιο, ο Κέιν εκμεταλλεύτηκε την δημοτικότητα του πιο αξιομνημόνευτου ρόλου του και συμμετείχε σε μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου των τελευταίων ετών.

«Στην πραγματικότητα, έχω ορκιστεί αναπληρωτής σερίφης και εφεδρικός αστυνομικός — δεν ήμουν μέλος της ICE, αλλά μόλις το ανακοίνωσα και το ανέφερες στην εκπομπή σου, έγινε χαμός», δήλωσε ο Κέιν στον παρουσιαστή του Fox News, Τζέσι Γουότερς, την Τετάρτη 6 Αυγούστου. «Έτσι, τώρα έχω μιλήσει με ορισμένους αξιωματούχους της ICE και θα ορκιστώ ως πράκτορας της ICE το συντομότερο δυνατόν».

«Θα αναλάβω δράση», πρόσθεσε. «Ελπίζω ότι πολλοί άλλοι πρώην αξιωματικοί, πρώην πράκτορες της ICE, θα κάνουν το ίδιο και θα επιτύχουμε αμέσως τους στόχους πρόσληψης, ώστε να βοηθήσουμε στην προστασία αυτής της χώρας».

Ο Κέιν σημείωσε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ότι ήταν έτοιμος και πρόθυμος να κάνει ό,τι «θέλει να κάνω» ο διοικητής της ICE Τοντ Λάιονς και ότι θα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή «αμέσως», αν και αμφιβάλλει ότι θα του ανατεθεί «αυτή η θέση».

«Είναι πολύ επιζήμιο»

Ο Λεγκουιζάμο είναι από καιρό υποστηρικτής της εκπροσώπησης των Λατίνων στο Χόλιγουντ, δηλώνοντας στο περιοδικό People το 2020: «Αποτελούμε λιγότερο από το 1% των ιστοριών που αφηγούνται το Χόλιγουντ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα δίκτυα, ενώ είμαστε σχεδόν το 20% του πληθυσμού και το 25% των εισπράξεων των κινηματογραφικών ταινιών στις ΗΠΑ. Πιστεύω ότι είναι πολύ επιζήμιο για τα παιδιά να μην βλέπουν τον εαυτό τους να εκπροσωπείται με θετικό τρόπο».

Όπως αναφέρει το Variety, τον Ιούλιο, το Κογκρέσο ενέκρινε μια τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης της ICE, αυξάνοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό της από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπροσθέτως, την Τετάρτη, 6 Αυγούστου, η ICE ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει το όριο ηλικίας για τους υποψηφίους, το οποίο μέχρι τώρα δέχονταν μόνο άτομα ηλικίας μεταξύ 21 και 40 ετών.

*Με πληροφορίες από: Variety | People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Τζον Λεγκουιζάμο και ο Μπράιαν Κράνστον στην ταινία «Eπιχείρηση Εσκομπάρ» (2016) | © 2016 Broad Green Pictures