Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το «South Park» για να προωθήσει την ICE
Viral 07 Αυγούστου 2025 | 06:00

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το «South Park» για να προωθήσει την ICE

Στο πρωτότυπο teaser του «South Park» περιλαμβάνονται πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ να χαϊδεύει το πόδι του σατανά κάτω από το τραπέζι σε ένα δείπνο.

Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Ο επίσημος λογαριασμός X του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί ένα στιγμιότυπο από ένα πρόσφατο τρέιλερ του «South Park» για να προωθήσει τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), ο οποίος περιλαμβάνει φόρμες αίτησης για την υποβολή αιτήσεων για διάφορες θέσεις εργασίας στην ICE.

Το στιγμιότυπο προέρχεται από ένα teaser του «South Park» που κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ να χαϊδεύει το πόδι του σατανά κάτω από το τραπέζι σε ένα δείπνο, αλλά περιλάμβανε επίσης στιγμιότυπα με αξιωματικούς της ICE που πιθανώς έκαναν έφοδο στο South Park.

Σε ένα σημείο του teaser, ο χαρακτήρας Mr. Mackey φαίνεται να επιβαίνει σε ένα φορτηγάκι με αξιωματικούς της ICE. Το teaser συγκέντρωσε 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube σε μια εβδομάδα και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.

Εξοργισμένος ο Λευκός Οίκος

Παραμένει ασαφές εάν το βίντεο που σχετίζεται με την ICE στο teaser του «South Park» θα συμπεριληφθεί τελικά στο επερχόμενο επεισόδιο, καθώς οι δημιουργοί της σειράς Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν συχνά δημιουργούν νέα επεισόδια του «South Park» τις ημέρες πριν από την προβολή τους, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο επίκαιρα.

Οι δημιουργοί παραδέχτηκαν πρόσφατα ότι το trailer της 27ης σεζόν που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο περιλάμβανε βίντεο που δημιουργήθηκε ειδικά για την προώθηση και δεν προέρχονταν από πραγματικά επεισόδια της σεζόν.

Ο Λευκός Οίκος έριξε βολές κατά του «South Park» σε μια δήλωση μετά την πρεμιέρα, λέγοντας: «Αυτή η εκπομπή δεν έχει καμία σημασία εδώ και πάνω από 20 χρόνια και κρατιέται με το ζόρι με ανιαρές ιδέες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκπληρώσει περισσότερες υποσχέσεις σε μόλις έξι μήνες από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας μας – και καμία τριτοκλασάτη κατηγορίας εκπομπή δεν μπορεί να ανατρέψει την ανοδική πορεία του προέδρου».

*Με πληροφορίες από: Variety

Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ
Τραγωδία 06.08.25

Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ

Η Αν Χες σκοτώθηκε στις 11 Αυγούστου 2022, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη στιγμή του ατυχήματός της, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή- ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» – Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του
Διαλυμένη σχέση 06.08.25

«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» - Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του

Η απομακρυσμένη από τον πατέρα της Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, παρέλειψε την κηδεία του βετεράνου παλαιστή στη Φλόριντα και προτίμησε να τιμήσει ιδιωτικά τη μνήμη του σε ένα από τα αγαπημένα του μέρη.

Σύνταξη
«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» – Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι
Διχόνοια 06.08.25

«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» - Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της μεγαλύτερης αδελφής του να μείνει μακριά από τις κάμερες, ο Τζακ Όσμπορν είπε ότι εκείνη την εποχή ήθελε να είναι μια «σκοτεινή, μυστηριώδης, κυκλοθυμική» μουσικός, οπότε η εμφάνιση στο ριάλιτι δεν θα ταίριαζε με αυτή την εικόνα.

Σύνταξη
«Δικτάτορας με τακούνια»: Η κακοποιητική Μέγκαν Μαρκλ στοιχειώνει τους πρώην συνεργάτες της 
Βιβλίο 05.08.25

«Δικτάτορας με τακούνια»: Η κακοποιητική Μέγκαν Μαρκλ στοιχειώνει τους πρώην συνεργάτες της 

Η Μέγκαν Μαρκλ, γνωστή και ως η δύσκολη Δούκισσα, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς ο πρώην ανταποκριτής των βασιλικών θεμάτων των Times, Βαλεντάιν Λόου, αποκαλύπτει την κακοποιητική συμπεριφορά της προς τους συνεργάτες της

Σύνταξη
«Χαιρόμαστε που τραβήξαμε το αυτί σε ένα έθνος»: Η queer χορωδία που «φίμωσε» την ακροδεξιά του AfD μίλησε
Ακτιβισμός 05.08.25

«Χαιρόμαστε που τραβήξαμε το αυτί σε ένα έθνος»: Η queer χορωδία που «φίμωσε» την ακροδεξιά του AfD μίλησε

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης με την επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος AfD, Άλις Βάιντελ, στο Βερολίνο, μια χορωδία «φίμωσε» τη ρητορική μίσους της ακροδεξιάς -χωρίς καν να το γνωρίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάιλι Σάιρους topless αλά 90s για το περιοδικό Perfect – «Προτιμώ το τανκίνι από το μπικίνι»
«Κάνω μόδα» 05.08.25

Μάιλι Σάιρους topless αλά 90s για το περιοδικό Perfect - «Προτιμώ το τανκίνι από το μπικίνι»

Η Μάιλι Σάιρους φωτογραφήθηκε topless για το εξώφυλλο του περιοδικού Perfect θυμίζοντας τα καλοκαιρινά cover story των 90s - «Δεν φαίνεται σαν γυμνό αλλά σαν fashion» είπε η τραγουδίστρια της ποπ, ενώ αποκάλυψε τις ανασφάλειές της για το σώμα της.

Σύνταξη
Η κατάρα του Τομ Κρουζ: Θα έχει η Άνα ντε Αρμάς την τύχη της Κέιτι Χολμς;
Σαηεντολογία 05.08.25

Η κατάρα του Τομ Κρουζ: Θα έχει η Άνα ντε Αρμάς την τύχη της Κέιτι Χολμς;

Ο 63χρονος Τομ Κρουζ και η 37χρονη Άνα ντε Αρμάς είναι σε σχέση ωστόσο όπως σχολιάζουν πρόσωπα από το περιβάλλον του σταρ είναι μια σχέση καταδικασμένη να αποτύχει λόγω Σαηεντολογίας

Σύνταξη
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
