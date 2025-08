«Είναι άρρωστο»: Ο Λευκός Οίκος προβάλλει απελάσεις μεταναστών με το viral soundtrack διακοπών της Jet2

Το διαδίκτυο «βράζει» από οργή μετά από μια ανάρτηση που έκανε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη όπου προβάλλεται η απέλαση μεταναστών από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) σε μια πτήση της GlobalX με τη συνοδεία του viral soundtrack της διαφημιστικής καμπάνιας της Jet2holiday.

Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο από την Τζες Γκλυν, την ερμηνεύτρια του τραγουδιού, η οποία δήλωσε ότι αισθάνεται «αηδιασμένη» από το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος την καμπάνια, στην οποία χρησιμοποιείται το τραγούδι της, ως μουσική υπόκρουση σε ένα βίντεο που προωθεί τις απελάσεις.

Η διαφήμιση της Jet2 με το single της Γκλυν από το 2015 Hold my Hand και μια χαρούμενη φωνή που λέει «τίποτα δεν ξεπερνά τις διακοπές με την Jet2» – η οποία έχει γίνει meme – παίζει στο βίντεο.

Οι αντιδράσεις

Η Ζόι Λίστερ, η ηθοποιός που δίνει τη φωνή στη διαφήμιση, δήλωσε στο BBC ότι «ποτέ δεν θα δεχόταν να χρησιμοποιηθεί η φωνή της» για να προωθήσει αυτό που αποκάλεσε «τον Τραμπ και τις αποτρόπαιες πολιτικές του».

«Το meme της Jet2 έχει διαδώσει πολλή χαρά και χιούμορ σε όλο τον κόσμο, αλλά το βίντεο του Λευκού Οίκου δείχνει ότι ο Τραμπ δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο», πρόσθεσε.

Απαντώντας στο βίντεο, η Γκλυν είπε στο Instagram ότι η μουσική της «αφορά την αγάπη, την ενότητα και τη διάδοση της θετικότητας – ποτέ τη διαίρεση ή το μίσος».

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο X είχε τη λεζάντα: «Όταν η ICE σου κλείνει ένα εισιτήριο Jet2 χωρίς επιστροφή για απέλαση. Τίποτα δεν το ξεπερνά!»

Κάποιοι το επέκριναν – ένας χρήστης είπε ότι το βίντεο ήταν «ενοχλητικό και αντιεπαγγελματικό», ενώ ένας άλλος είπε ότι «δείχνει πραγματική έλλειψη ανθρωπιάς».

Άλλοι επαίνεσαν τον Τραμπ για τη στάση του απέναντι στη μετανάστευση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιεύει memes στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια εικόνα με το πρόσωπο του προέδρου να έχει τοποθετηθεί πάνω από το πρόσωπο του Σούπερμαν μοιράστηκε στον λογαριασμό με τη λεζάντα: «Αλήθεια. Δικαιοσύνη. Ο αμερικανικός τρόπος. Σούπερμαν Τραμπ».

THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY. SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025



Πριν από μερικές εβδομάδες, η κυβέρνηση δημοσίευσε στο X το εξής: «Πουθενά στο σύνταγμα δεν αναφέρεται ότι δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε αστεία meme».

Ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε πρόσφατα να διαθέσει 170 δισεκατομμύρια δολάρια για την επιβολή των συνόρων και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κρατήσεις. Η ICE, μια ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου, θα δει τη χρηματοδότησή της να αυξάνεται κατά 76,5 δισεκατομμύρια δολάρια στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με το BBC.

«Οι πολιτικοί δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν αυτό»

Η διαφήμιση της Jet2holiday, η οποία έγινε viral στις αρχές του καλοκαιριού, έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βίντεο στο TikTok.

Οι χρήστες έχουν χρησιμοποιήσει τον ήχο για να μοιραστούν αστεία βίντεο από τις διακοπές τους.

Ο ήχος έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε καταστροφικές στιγμές, όπως καβγάδες σε αεροπλάνα, ατυχήματα στις διακοπές και αποτυχημένα ταξιδιωτικά σχέδια.

Η Λίστερ συνεργάζεται με την Jet2holidays εδώ και αρκετά χρόνια και κάνει όλες τις φωνητικές ηχογραφήσεις της εταιρείας, από τις ανακοινώσεις ασφαλείας στα αεροπλάνα μέχρι τη φωνή στις τηλεφωνικές γραμμές.

Προηγουμένως είχε δηλώσει στο BBC ότι της αρέσει το γεγονός ότι η διαφήμιση έγινε viral. Η Λίστερ και η Γκλυν συναντήθηκαν πρόσφατα στο Capital FM και η τραγουδίστρια είπε ότι η viral επιτυχία της διαφήμισης ήταν «μια τεράστια έκπληξη».

«Είναι το πιο εκπληκτικό πράγμα που έχω δει», πρόσθεσε.

Η Λίστερ είπε ότι δεν εγκρίνει την χρήση του soundtrack από πολιτικούς και παρόμοιες δημόσιες προσωπικότητες.

«Δεν είναι αυτό το πνεύμα – προορίζεται να είναι αστείο και ένας τρόπος για τους ανθρώπους να μοιράζονται τα γελοία πράγματα που τους συμβαίνουν.

»Δεν συμφωνώ με το να το χρησιμοποιεί κάποιος σοβαρός, όπως ένας πολιτικός, για να προωθήσει την πολιτική του ατζέντα», είπε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η Λίστερ είπε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι η διαφήμιση έγινε viral και συχνά ακούει ανθρώπους να ακούνε το soundtrack όταν είναι σε δημόσιους χώρους.

«Είναι ξεκαρδιστικό που τώρα με κλείνουν για συναυλίες και φεστιβάλ, οι άνθρωποι δεν χορταίνουν να το ακούνε».

«Αηδιασμένοι» καλλιτέχνες ζητούν διακοπή

Η Γκλυν προστίθεται στη λίστα των μουσικών που τα τελευταία χρόνια έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στη χρήση της μουσικής τους από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πέρυσι το καλοκαίρι, οι Abba διαμαρτυρήθηκαν μετά την αναπαραγωγή των επιτυχιών τους, συμπεριλαμβανομένου του The Winner Takes it All, σε μια από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ. Ζήτησαν να αφαιρεθούν και να καταργηθούν τα βίντεο.

Η ομάδα διαχείρισης των δικαιωμάτων της Σινέντ Ο’ Κόνορ ζήτησε επίσης από τον Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της στις πολιτικές του συγκεντρώσεις. Η όμαδα δήλωσε στο BBC ότι η Ο’ Κόνορ θα ήταν «αηδιασμένη, πληγωμένη και προσβεβλημένη» από τη χρήση της μουσικής της.

Ομοίως, η Αντέλ αποστασιοποιήθηκε από τον πρόεδρο το 2016, αφού αυτός έπαιξε το Rolling In The Deep ως μουσική «προθέρμανσης», ενώ οι δικηγόροι του αστέρα των Aerosmith, Στίβεν Τάιλερ, έστειλαν στην εκστρατεία του Τραμπ επιστολή με αίτημα παύσης και διακοπής το 2015, αφού αυτός έπαιξε το hit single της μπάντας Dream On σε πολλές συγκεντρώσεις σε όλη την Αμερική.