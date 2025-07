Ο Λευκός Οίκος προκάλεσε σάλο και διαδικτυακή θύελλα με μια ανάρτηση που παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως… Σούπερμαν.

Σε μια από τις πιο αλλόκοτες και πολυσυζητημένες αναρτήσεις των τελευταίων μηνών, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε στα social media εικόνα που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ ως υπερήρωα της DC Comics, τον ίδιο τον Σούπερμαν.

Η φωτογραφία -που παραπέμπει απευθείας σε κινηματογραφική αφίσα- απεικονίζει τον Τραμπ να πετά στο διάστημα με τη χαρακτηριστική μπλε στολή, την κόκκινη κάπα και ύφος ανίκητου εκδικητή.

Η λεζάντα της ανάρτησης ενισχύει το παράδοξο του μηνύματος: «Το σύμβολο της ελπίδας, της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Ο αμερικανικός τρόπος. Σούπερμαν Τραμπ». Το περιεχόμενο, που δημοσιεύτηκε με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Σούπερμαν», φάνηκε να προσπαθεί να καβαλήσει το κύμα δημοσιότητας της ταινίας, δίνοντας όμως ταυτόχρονα ένα πολιτικό μήνυμα ενισχυμένου ηγετικού προφίλ του Τραμπ.

Το σουρεαλιστικό στοιχείο της ανάρτησης δεν άργησε να πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων, κυρίως από προοδευτικούς σχολιαστές και χρήστες του διαδικτύου. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες κατηγόρησαν τον Λευκό Οίκο πως πολιτικοποιεί μια pop culture φιγούρα με τρόπο γραφικό και προσβλητικό για την κοινή λογική.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει, κατά καιρούς, συγκρίνει τον εαυτό του με ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Ιησούς Χριστός, ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Τσόρτσιλ, ακόμα και η Μητέρα Τερέζα. Παλιότερα, είχε κυκλοφορήσει συλλεκτικές ψηφιακές κάρτες NFT, όπου εμφανιζόταν ως σούπερ ήρωας, τις οποίες πουλούσε προς 99 δολάρια η καθεμία.

Η αντίδραση δεν άργησε να πάρει πολιτική τροπή. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία σχολίασε σαρκαστικά ότι ο Τραμπ μοιάζει περισσότερο με τον Λεξ Λούθορ, τον μεγάλο εχθρό του Σούπερμαν. Ο δημοσιογράφος Μέχντι Χασάν εξέφρασε την αγανάκτησή του, λέγοντας πως αν είχε κάνει κάτι παρόμοιο ο Λευκός Οίκος του Μπάιντεν, τα ΜΜΕ θα είχαν ξεσηκωθεί.

Ο δημιουργός ΑΙ Μάριο Παβλόφσκι σχολίασε αιχμηρά: «Ο Σούπερμαν ήταν μετανάστης και ήρωας. Ο Τραμπ είναι το ακριβώς αντίθετο – ένας Superloser». Το σχόλιο έγινε viral και ενέπνευσε δεκάδες memes, άλλα χιουμοριστικά και άλλα προσβλητικά.

