Νέα εποχή στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών

Ο Λευκός Οίκος θα φιλοξενήσει αγώνα UFC (μικτών πολεμικών τεχνών) το 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 250 χρόνων της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Τη ρηξικέλευθη αυτή ιδέα ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Από την Αϊόβα όπου βρίσκεται, μίλησε για έναν «αγώνα πρωταθλήματος» με κοινό 20.000-25.000 ατόμων. Το πρωτάθλημα UFC, στην οποία αγωνίζονται αθλητές από διάφορα αθλήματα, όπως πυγμαχία, καράτε, kick boxing, πάλη και βραζιλιάνικο ζίου-ζίτσου, είναι πολύ δημοφιλές στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι φίλος του προέδρου του UFC, Ντέινα Γουάιτ, δήλωσε: «Θα έχουμε μερικές απίστευτες εκδηλώσεις, μερικές επαγγελματικές εκδηλώσεις, μερικές ερασιτεχνικές εκδηλώσεις».

Υποστήριξε επίσης ότι η εκδήλωση του UFC θα ήταν μία από τις πολλές που θα σηματοδοτήσουν την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου του επόμενου έτους. «Κάθε ένα από τα εθνικά μας πάρκα, τα πεδία μαχών και οι ιστορικοί χώροι θα έχουν ειδικές εκδηλώσεις προς τιμήν του της επετείου των 250 χρόνων της Αμερικής».

Ο ίδιος έχει παρακολουθήσει αρκετoύς από τους εξαιρετικά βίαιους αγώνες του UFC, συμπεριλαμβανομένου του UFC 316 στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, τον Ιούνιο. Απευθυνόμενος στο πλήθος στο Ντε Μόιν της Αϊόβα κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Iowa State Fairgrounds στο Ντε Μόιν, ο Τραμπ είπε: «Παρακολουθεί κανείς το UFC; Τον σπουδαίο Ντέινα Γουάιτ; Θα κάνουμε έναν αγώνα UFC. Θα κάνουμε έναν αγώνα UFC – σκεφτείτε το – στον Λευκό Οίκο. Έχουμε πολλή γη εκεί».

🚨 THE UFC IS HEADING TO THE WHITE HOUSE⁉🇺🇸

Donald Trump has announced that the White House will host a UFC event with 25,000 people in 2026 to celebrate the 250th anniversary of the United States Declaration of Independence 🤯 pic.twitter.com/lZxSjYAF94

— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) July 4, 2025