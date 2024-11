Σε εορτασμό για τη νίκη Τραμπ μετατράπηκε ο αγώνας πάλης UFC

Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής καθώς γιόρτασε την εκλογική του νίκη στο Ultimate Fighting Championship (UFC) στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Έλον Μασκ και μερικούς από τους εκλεκτούς του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Τραμπ εισήλθε στην αρένα υπό δυνατή μουσική και επευφημίες από το κοινό του UFC 309 στο Maddison Square Garden.

PRESIDENT DONALD TRUMP AND ELON MUSK ARE WALKING OUT WITH DANA WHITE!!! 🇺🇸#UFC309 | LIVE on TNT Sports Box Office ➡ https://t.co/uXQAMHNTBd pic.twitter.com/VpggsWHtwZ

— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) November 17, 2024