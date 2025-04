Οι Άγγλοι αποθεώνουν τον Τόφολο – «Νίκησε τους νόμους της φυσικής»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Τότεναμ στο Λονδίνο (1-2) κι επέστρεψε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ.

Ήταν ένα «διπλό» που φέρνει τους reds πιο κοντά στην υλοποίηση του μεγάλου τους στόχου, της εξασφάλισης μιας θέσης στο Champions League της επόμενης περιόδου και ο Χάρι Τόφολο «υπέγραψε» την μεγάλη αυτή νίκη στην αγγλική πρωτεύουσα.

Ο 29χρονος αμυντικός δεν πέτυχε γκολ κόντρα στους Λονδρέζους, αλλά ήταν αυτός που έδιωξε την μπάλα πάνω στην γραμμή στην προσπάθεια του Κουλουσέφσκι, την στιγμή που η Τότεναμ προσπαθούσε να ξαναμπεί στο ματς.

Παίκτες και οπαδοί των γηπεδούχων ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν, αλλά λογάριαζαν χωρίς τον… ξενοδόχο, καθώς ο Τόφολο μ’ εκπληκτικό τρόπο κατάφερε να διώξει την μπάλα λίγο πριν περάσει την γραμμή της εστίας.

«Ο Τόφολο νίκησε τους νόμους της φυσικής και κατάφερε να διώξει την μπάλα πάνω στην γραμμή.

Όλοι οι οπαδοί της Τότεναμ ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν αλλά ο αμυντικός της Νότιγχαμ βρήκε τον τρόπο να διώξει την μπάλα», γράφουν οι αγγλικές εφημερίδες και ο 29χρονος μπακ της Φόρεστ τόνισε χαρακτηριστικά.

Nottingham Forest’s unlikely hero who ‘defied physics’ names key to Champions League chase@alansmith90 https://t.co/4b2WOIDwUH

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 22, 2025