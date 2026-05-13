Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Ο κύβος ερρίφθη για Μαρτίνες – Η Λίβερπουλ έτοιμη για το μεγάλο «μπαμ»
On Field 13 Μαΐου 2026, 18:00

Οι «κόκκινοι» ετοιμάζουν πρόταση στην Άστον Βίλα, για την απόκτηση του διεθνούς Αργεντίνου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Panic pouches: Το νέο trend της Gez Z ενάντια στο στρες

Έτοιμη να συνεχίσει σε ρυθμούς περσινού καλοκαιριού, σε ότι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, είναι η Λίβερπουλ με τα τελευταία δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου να εστιάζουν στην προσπάθεια των «κόκκινων» γι’ απόκτηση τερματοφύλακα.

Ο Άλισον θ’ αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του λιμανιού στο φινάλε της φετινής σεζόν, παρά το ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο και όλα δείχνουν πως η Λίβερπουλ ετοιμάζει «μπαμ» με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο Αργεντίνος γκολκίπερ της Άστον Βίλα είναι ο βασικός στόχος των ιθυνόντων της Λίβερπουλ για «διάδοχος» του Άλισον και τ’ αγγλικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι οι «κόκκινοι» θα κάνουν τις επόμενες μέρες μια εξαιρετική πρόταση στους «χωριάτες» για την απόκτηση του 33χρονου γκολκίπερ.

Ο Μαρτίνες έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ για τρία ακόμα χρόνια αλλά η Βίλα σκέφτεται την πώληση του παίκτη, προκειμένου να φέρει σε μια ισορροπία τα οικονομικά της δεδομένα.

Σε ότι έχει να κάνει με τον παίκτη, ο Μαρτίνες θέλει να πάρει μεταγραφή και το όνομα του είχε άλλωστε «παίξει» σε πολλά μεταγραφικά σενάρια το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τελικά έμεινε στο Βίλα Παρκ.

Κανείς μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνά την μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του λατινοαμερικάνου γκολκίπερ, αλλά δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία με την Βίλα.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με τους «χωριάτες» αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για την Λίβερπουλ, καθώς οι reds έχουν την οικονομική δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις του διεθνούς τερματοφύλακα.

Το ζήτημα για την Λίβερπουλ είναι να πειστεί η Βίλα και να δώσει το οκέι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Οι «κόκκινοι» κοίταξαν αρκετές περιπτώσεις τερματοφυλάκων, αλλά κατέληξαν στον Μαρτίνες γιατί θεωρούν πως η εμπειρία που έχει ο λατινοαμερικάνος πορτιέρε στην Πρέμιερ Λιγκ, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην παρουσία του στο Άνφιλντ.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει αμέσως μετά το φινάλε του πρωταθλήματος, καθώς η Λίβερπουλ θέλει να «κλείσει» το μέτωπο απόκτησης γκολκίπερ, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Άλισον, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας θ’ αποχωρήσει στο φινάλε της σεζόν μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στην ομάδα του λιμανιού και το πιθανότερο σενάριο είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Γιουβέντους.

Η ιταλική ομάδα θα δώσει ένα ποσό στην Λίβερπουλ και ο Άλισον θα μετακομίσει στο Τορίνο, καθώς είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από την Αγγλία.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι ο έμπειρος γκολκίπερ είχε προτάσεις από αγγλικές ομάδες για να συνεχίσει την καριέρα του στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά απάντησε αρνητικά.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Λίβερπουλ δεν σκοπεύει να δώσει την θέση του βασικού γκολκίπερ στον Γκεόργκι Μαμαρντασβίλι και ο Γεωργιανός θα είναι το Νο2 στο Άνφιλντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τραμπ – Σι: Στο τραπέζι η μείωση των δασμών σε εισαγωγές αξίας 30 δισ. δολαρίων

Panic pouches: Το νέο trend της Gez Z ενάντια στο στρες

Κόσμος
Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
On Field 11.05.26

Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Βάιος Μπαλάφας
