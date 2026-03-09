sports betsson
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
Ποδόσφαιρο 09 Μαρτίου 2026, 13:14

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να προωθούν ή να διαφημίζουν εταιρείες στοιχημάτων.

Ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνες, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FA), καθώς κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να προωθούν ή να διαφημίζουν εταιρείες στοιχημάτων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από δηλώσεις της στοιχηματικής πλατφόρμας Bplay από την Αργεντινή, η οποία ανακοίνωσε ότι ο Μαρτίνες δραστηριοποιείται ως πρεσβευτής της μάρκας για περισσότερους από δεκαοκτώ μήνες, εμφανιζόμενος σε καμπάνιες και προωθητικό υλικό της εταιρείας. Οι κανόνες της FA είναι αυστηροί και δεν επιτρέπουν σε παίκτες να συμμετέχουν σε δράσεις που σχετίζονται με στοιχήματα σε αγώνες ή διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι ίδιοι ή η ομάδα τους, όπως η Πρέμιερ Λιγκ, το FA Cup ή ευρωπαϊκά τουρνουά.

Η έρευνα της FA επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο ότι ο Αργεντινός τερματοφύλακας παραβίασε αυτούς τους κανονισμούς, κάτι που, εάν επιβεβαιωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα, όπως πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις. Το θέμα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς εγείρει συζήτηση για την αντίφαση ανάμεσα στην απαγόρευση για τους παίκτες και την ταυτόχρονη ύπαρξη χορηγιών στοιχηματικών εταιρειών από τους ίδιους τους συλλόγους, που συχνά φέρουν χορηγούς στοιχημάτων στις φανέλες ή σε εμπορικές συμφωνίες τους.

Η υπόθεση του Μαρτίνες δεν αφορά μόνο τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, αλλά θέτει γενικότερα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του ποδοσφαίρου με τον τζόγο και την ηθική προώθησης στοιχημάτων από αθλητές υψηλού προφίλ. Οι αποφάσεις της FA θα καθορίσουν τόσο το προσωπικό μέλλον του παίκτη όσο και θα αποτελέσουν οδηγό για το πώς οι ποδοσφαιριστές μπορούν να συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς να παραβιάζουν τους κανονισμούς, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα για τη διαχείριση της εικόνας και της ευθύνης των αθλητών απέναντι στο κοινό. Και δεν είναι ο μοναδικός…

