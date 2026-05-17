Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 04:34

Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ

Με την έκδοση του Σάαμπ στις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται μια ολική πολιτικής ανατροπής στη Βενεζουέλα, με ακόμα περισσότερους συμμάχους του Νικολάς Μαδούρο να κινδυνεύουν να εκδοθούν.

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες επιβεβαίωσε αυτό το Σάββατο την έκδοση του Κολομβιανού επιχειρηματία Άλεξ Σαάμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι κατηγορείται για «διάφορα εγκλήματα» στη χώρα αυτή και ότι η νομική του κατάσταση αποτελεί «δημόσιο, γνωστό και ευρέως δημοσιευμένο» γεγονός, όπως επιβεβαιώνει η El Nacional.

Η ανακοίνωση επισημοποιήθηκε μέσω δήλωσης της Διοικητικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, Μετανάστευσης και Αλλοδαπών (SAIME), η οποία επικύρωσε το μέτρο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τη βενεζουελάνικη νομοθεσία για τη μετανάστευση.

«Η κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας ανακοινώνει την απέλαση του Κολομβιανού πολίτη Άλεξ Ναΐμ Σαάμπ Μοράν, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2026 σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του μεταναστευτικού νόμου της Βενεζουέλας», αναφέρει η δήλωση.

«Το μέτρο της απέλασης εγκρίθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προαναφερθείς Κολομβιανός πολίτης εμπλέκεται στη διάπραξη διαφόρων εγκλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι δημόσια γνωστό, διαβόητο και έχει δημοσιοποιηθεί», προσθέτει το κείμενο.

Κατηγορείται για δωροδοκία για την εισαγωγή τροφίμων στη Βενεζουέλα

Η έκδοση στις ΗΠΑ έρχεται λίγους μήνες αφότου ο Σαάμπ απομακρύνθηκε από τη θέση του ως υπουργός Βιομηχανίας και Εθνικής Παραγωγής τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια του ανασχηματισμού της κυβέρνησης υπό την ηγεσία της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Τον Φεβρουάριο, ο επιχειρηματίας συνελήφθη στο Καράκας στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην οποία φέρεται να συμμετείχαν αμερικανικές υπηρεσίες. Από τότε παρέμενε υπό την επιτήρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βολιβαριανής Δημοκρατίας (SEBIN), ενώ εξετάζονταν το μεταναστευτικό και το ποινικό του καθεστώς.

Η σύλληψή του σηματοδότησε μια απότομη αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και ενός από τους πιο επιδραστικούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες της χώρας. Με την εντολή απέλασης να έχει ήδη υπογραφεί, η Βενεζουέλα επιτρέπει τη μεταφορά του Σαάμπ στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία.

Τον Δεκέμβρη του 2023 ο Τζο Μπάιντεν απένειμε χάρη στον Άλεξ Σάαμπ κατά τη διάρκεια ανταλλαγής κρατουμένων ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν εδώ και μήνες τον ρόλο του Άλεξ Σαάμπ σε μια υποτιθέμενη συνωμοσία δωροδοκίας που αφορά συμβάσεις της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για την εισαγωγή τροφίμων, σύμφωνα με δύο πρώην αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου που μίλησαν στο AP για την εν εξελίξει έρευνα υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εν λόγω δίωξη, που ασκήθηκε από το Μαϊάμι, επικεντρώνεται στο λεγόμενο πρόγραμμα CLAP, το οποίο θέσπισε ο Μαδούρο με σκοπό την παροχή βασικών ειδών διατροφής — ρύζι, αλεύρι καλαμποκιού, μαγειρικό λάδι — σε φτωχούς Βενεζουελάνους που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν την τροφή τους, σε μια εποχή ανεξέλεγκτου υπερπληθωρισμού και κατάρρευσης του νομίσματος.

Ο Άλεξ Σάαμπ είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμος για τις αμερικανικές αρχές, ώστε να καταθέσει για τους τρόπους με τον οποίο η Βενεζουέλα δημιουργούσε μαύρο χρήμα και το χρησιμοποιούσε μέσω υπεράκτιων εταιρειών για να παρακαμφθούν οι αμερικανικές κυρώσεις. Μπορεί μάλιστα να κατηγορηθεί και η σύζυγός του και μητέρα των δύο κοριτσιών τους για αντίστοιχα αδικήματα ξεπλύματος χρήματος.

World
Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Wall Street
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του
Υποκρισία 17.05.26

ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του

Η ICE κατηγόρησε μια γυναίκα πως άφησε το παιδί της στα χέρια ενός βίαιου θείου, όμως οι ίδιοι την απέλασαν χωρίς να της επιτρέψουν να πάρει το παιδί μαζί της. Κακοποιήθηκαν περισσότερα παιδιά

Σύνταξη
Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα
1948 17.05.26

Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα

Η Νάνσι Σινάτρα εξήγησε πως ο πατέρας της Φρανκ, μετέφερε λαθραία 1 εκατ. δολάρια για να πληρωθούν όπλα και να σταλούν στο Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη Νάκμπα.

Σύνταξη
Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 17.05.26

Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές. Ο δήμος δεν είχε γνώση. Για «προγραμματισμένο πείραμα» κάνει λόγο η κρατική εταιρεία Tomer.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Σύνταξη
Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές
«Make England Great Again» 16.05.26

Πανικός στους δρόμους του Λονδίνου με πάνω από 80.000 διαδηλωτές από δύο αντίπαλες πορείες

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

