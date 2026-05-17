Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες επιβεβαίωσε αυτό το Σάββατο την έκδοση του Κολομβιανού επιχειρηματία Άλεξ Σαάμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι κατηγορείται για «διάφορα εγκλήματα» στη χώρα αυτή και ότι η νομική του κατάσταση αποτελεί «δημόσιο, γνωστό και ευρέως δημοσιευμένο» γεγονός, όπως επιβεβαιώνει η El Nacional.

Η ανακοίνωση επισημοποιήθηκε μέσω δήλωσης της Διοικητικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, Μετανάστευσης και Αλλοδαπών (SAIME), η οποία επικύρωσε το μέτρο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τη βενεζουελάνικη νομοθεσία για τη μετανάστευση.

«Η κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας ανακοινώνει την απέλαση του Κολομβιανού πολίτη Άλεξ Ναΐμ Σαάμπ Μοράν, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2026 σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του μεταναστευτικού νόμου της Βενεζουέλας», αναφέρει η δήλωση.

«Το μέτρο της απέλασης εγκρίθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προαναφερθείς Κολομβιανός πολίτης εμπλέκεται στη διάπραξη διαφόρων εγκλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι δημόσια γνωστό, διαβόητο και έχει δημοσιοποιηθεί», προσθέτει το κείμενο.

Κατηγορείται για δωροδοκία για την εισαγωγή τροφίμων στη Βενεζουέλα

Η έκδοση στις ΗΠΑ έρχεται λίγους μήνες αφότου ο Σαάμπ απομακρύνθηκε από τη θέση του ως υπουργός Βιομηχανίας και Εθνικής Παραγωγής τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια του ανασχηματισμού της κυβέρνησης υπό την ηγεσία της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Τον Φεβρουάριο, ο επιχειρηματίας συνελήφθη στο Καράκας στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην οποία φέρεται να συμμετείχαν αμερικανικές υπηρεσίες. Από τότε παρέμενε υπό την επιτήρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βολιβαριανής Δημοκρατίας (SEBIN), ενώ εξετάζονταν το μεταναστευτικό και το ποινικό του καθεστώς.

Η σύλληψή του σηματοδότησε μια απότομη αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και ενός από τους πιο επιδραστικούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες της χώρας. Με την εντολή απέλασης να έχει ήδη υπογραφεί, η Βενεζουέλα επιτρέπει τη μεταφορά του Σαάμπ στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία.

Τον Δεκέμβρη του 2023 ο Τζο Μπάιντεν απένειμε χάρη στον Άλεξ Σάαμπ κατά τη διάρκεια ανταλλαγής κρατουμένων ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν εδώ και μήνες τον ρόλο του Άλεξ Σαάμπ σε μια υποτιθέμενη συνωμοσία δωροδοκίας που αφορά συμβάσεις της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για την εισαγωγή τροφίμων, σύμφωνα με δύο πρώην αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου που μίλησαν στο AP για την εν εξελίξει έρευνα υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εν λόγω δίωξη, που ασκήθηκε από το Μαϊάμι, επικεντρώνεται στο λεγόμενο πρόγραμμα CLAP, το οποίο θέσπισε ο Μαδούρο με σκοπό την παροχή βασικών ειδών διατροφής — ρύζι, αλεύρι καλαμποκιού, μαγειρικό λάδι — σε φτωχούς Βενεζουελάνους που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν την τροφή τους, σε μια εποχή ανεξέλεγκτου υπερπληθωρισμού και κατάρρευσης του νομίσματος.

Ο Άλεξ Σάαμπ είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμος για τις αμερικανικές αρχές, ώστε να καταθέσει για τους τρόπους με τον οποίο η Βενεζουέλα δημιουργούσε μαύρο χρήμα και το χρησιμοποιούσε μέσω υπεράκτιων εταιρειών για να παρακαμφθούν οι αμερικανικές κυρώσεις. Μπορεί μάλιστα να κατηγορηθεί και η σύζυγός του και μητέρα των δύο κοριτσιών τους για αντίστοιχα αδικήματα ξεπλύματος χρήματος.