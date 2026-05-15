Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας

Καθώς οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση προς την Κούβα, για την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται ότι θα επιδιώξει την απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο.

Λίγα 24ωρα μετά τις κινητοποιήσεις των Κουβανών, εξαιτίας των μακροχρόνιων μπλακ-άουτ λόγω ελλείψεων σε καύσιμα, η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να πλήξει τον πρώην πρόεδρο της Κούβας. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Associated Press, η δίωξη πιθανότατα θα σχετίζεται με την κατάρριψη αεροσκαφους που λειτούργησε από την εξόριστη ομάδα Brothers to the Rescue με έδρα το Μαϊάμι το 1996. Ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας εκείνη την εποχή.

The U.S. is preparing possible charges against former Cuban leader Raúl Castro over Cuba’s 1996 shootdown of two Brothers to the Rescue planes that killed four people. The case centers on a February 1996 incident in which Cuban fighter jets shot down two civilian Cessnas… pic.twitter.com/FvGhhAb5LJ — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει το τελευταίο διάστημα ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση στο νησί. Και οι απειλές για ποινικές διώξεις εις βάρος του Ραούλ Κάστρο θυμίζουν τη δικαστική δίωξη κατά του Νικολάς Μαδούρο, την επικήρυξή του. Μετά έγινε η στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή του.

Ειδική εισαγγελική ομάδα για την Κούβα

Και τα τρία άτομα μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν έρευνα εν εξελίξει.

Σύμφωνα με το δίκτυο CBS, η πιθανή απαγγελία κατηγοριών θα πρέπει να εγκριθεί από ένα μεγάλο σώμα ενόρκων.

Ήδη από τον Μάρτιο, ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ στο Μαϊάμι είχε δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας εισαγγελέων και ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου. Σκοπός τους είναι να ανοίξουν υποθέσεις εναντίον κορυφαίων Κουβανών αξιωματούχων. Σε αυτό συνέτειναν οι εκκλήσεις αρκετών Ρεπουμπλικάνων της νότιας Φλόριντα για να ανοίξει ξανά την έρευνά του για τον φερόμενο ρόλο του Κάστρο στην κατάρριψη του αεροσκαφους το 1996.

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει μόνο ένα άτομο για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη δολοφονίας σε σχέση με την κατάρριψη του αεροσκάφους.

Από το Ιράν στην Κούβα;

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, αυξάνονται οι εικασίες ότι μπορεί σύντομα να στρέψει την προσοχή του στην Κούβα. Στις αρχές του έτους είχε μιλήσει για «φιλική κατάληψη» της χώρας, η ηγεσία της δεν άνοιγε την οικονομία της σε αμερικανικές επενδύσεις. Επίσης, έπρεπε να εκδιώξει τους «αντιπάλους» των ΗΠΑ.

Επίσης, μετά την απαγωγή Μαδούρο, επέβαλε πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα, με αποτέλεσμα να «στραγγίξουν» όλα τα αποθέματα της χώρας σε καύσιμα. Επίσης, αύξησε τις ήδη εξοντωτικές για την οικονομία του νησιού κυρώσεις.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συναντήθηκε με Κουβανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Κάστρο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης υψηλού επιπέδου στο νησί την Πέμπτη.



Ο 94χρονος Ραούλ Κάστρο ανέλαβε την προεδρία από τον άρρωστο αδελφό του, Φιντέλ Κάστρο, το 2011. Στη συνέχεια παρέδωσε την εξουσία σε έναν επιλεγμένο πιστό του, τον Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, το 2019.

Ο Ραούλ Κάστρο έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που αποσύρθηκε το 2021 από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κούβα. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύεται ευρέως ότι ασκεί εξουσία στο παρασκήνιο. Αυτό συνάγεται από την εξέχουσα θέση του εγγονού του, Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, ο οποίος προηγουμένως συναντήθηκε κρυφά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.