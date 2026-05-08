Νέες κυρώσεις προς την Κούβα ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την Πέμπτη νέες κυρώσεις εναντίον της Κούβας, κάνοντας σαφές ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν την πίεση προς την κουβανική κυβέρνηση προκειμένου να τοποθετηθεί κυβέρνηση της αρεσκείας τους ή να υπάρξουν οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

«Οι σημερινές κυρώσεις αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα παραμείνει αδρανής ενώ το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας απειλεί την εθνική μας ασφάλεια στον ημισφαίριο», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανάρτηση που μοιράστηκε στο X.

«Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση έως ότου το καθεστώς λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης», συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Today’s sanctions demonstrate that the Trump Administration will not stand by while Cuba’s communist regime threatens our national security in our hemisphere. We will continue to take action until the regime takes all necessary political and economic reforms. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026

Οι κυρώσεις ενεργοποιήθηκαν από εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ

Ο Ρούμπιο επέβαλε τις κυρώσεις δυνάμει εκτελεστικού διατάγματος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο υπογράφηκε τη 1η Μαΐου, το οποίο στοχεύει όσους «ευθύνονται για την καταστολή στην Κούβα» και αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

«Μόλις 90 μίλια από την αμερικανική επικράτεια, το κουβανικό καθεστώς έχει οδηγήσει το νησί στην καταστροφή και το έχει μετατρέψει σε πλατφόρμα για ξένες μυστικές, στρατιωτικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αμερικανός κουβανικής καταγωγής ο οποίος οφείλει μεγάλο μέρος της στήριξης και της εκλογικής του βάσης, στους Αμερικανούς κουβανικής καταγωγής, οι οποίοι ή οι γονείς τους έχουν φύγει από την Κούβα κατά τη διάρκεια προηγούμενων δεκαετιών. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν καταφύγει στην πολιτεία της Φλόριντα και πολλοί από αυτούς στο Μαΐάμι.