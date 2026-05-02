Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

«Η Κούβα είναι η επόμενη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφότου η κυβέρνησή του ανακοίνωσε αυστηρότερες κυρώσεις κατά των ηγετών της χώρας. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Μαϊάμι, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια φόρουμ στο Παλμ Μπιτς, μιλώντας σε πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η δήλωση κλιμακώνει τη ρητορική και τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στην Κούβα, ενώ ακόμη δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Η δήλωση έγινε ενώ το Πεντάγωνο φέρεται να εξετάζει σενάρια για επέμβαση και στη νησιωτική χώρα.

«Θα καταλάβουμε την Κούβα σχεδόν αμέσως. Η Κούβα είναι η επόμενη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιό του περιλαμβάνει την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στις κουβανικές ακτές μόλις «τελειώσει η δουλειά στο Ιράν».

«Θα το βάλουμε να έρθει και να σταματήσει περίπου 100 μέτρα ανοιχτά. Και θα μας πουν: “Σας ευχαριστούμε πολύ, παραδινόμαστε!”», είπε κατά τη διάρκεια φόρουμ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

Σύμφωνα με διαρροές από το Υπουργείο Εξωτερικών αποκάλυψαν, Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούσαν άμεση επαφή με τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας του Ραούλ Κάστρο, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης για την Πρωτομαγιά στην Αβάνα.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης στην Αβάνα, ανακοινώθηκε ότι είχαν συλλεχθεί περισσότερες από έξι εκατομμύρια πατριωτικές υπογραφές κατά του πολέμου. Ακολούθησε από την Ουάσιγκτον η ανακοίνωση για τις κυρώσεις, χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα των προσώπων που στοχοποιούνται.

Το αμερικανικό τελεσίγραφο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει εναντίον της κυβέρνησης στην Κούβα όρους παρόμοιους με αυτούς που συνόδευσαν την Επιχείρηση Νότιο Δόρυ εναντίον του Νικολάς Μαδούρο. Η επιχείρηση για τη σύλληψη του οποίου περιελάμβανε την ανάπτυξη ισχυρής στρατιωτικής δύναμης, πρωτόγνωρης στην Καραϊβική από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το βασικό επιχείρημα των ΗΠΑ είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ από την «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» που θέτει η κουβανική επανάσταση. Μεταξύ των λόγων που επικαλείται είναι ότι η Αβάνα είναι στενός σύμμαχος του Ιράν και του «τσαβισμού» στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, την ημέρα απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ φέρονται ότι έχουν δώσει στην Κούβα ένα μυστικό τελεσίγραφο, το οποίο λήγει τις επόμενες ημέρες. Αυτό απαιτεί την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων (πάνω από 1.200) και μια ριζική οικονομική μεταρρύθμιση. Επίσης, την αποχώρηση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καθώς θεωρείται η πιο ισχυρή προσωπικότητα στη χώρα. Επίσης, και το εμπόδιο για μεταρρυθμίσεις που θα αρέσουν στις ΗΠΑ.

Η κουβανική κυβέρνηση, αντιδρώντας στις αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε μέσω του ΥΠΕΞ Μπρούνο Ροντρίγκεζ: «Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταστέλλει τον δικό της λαό στους δρόμους, επιδιώκει να τιμωρήσει τον δικό μας, που αντιστέκεται ηρωικά στις επιθέσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού».