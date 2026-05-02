Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 18:58
Φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli στην Πάτρα
Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 19:25

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

«Η Κούβα είναι η επόμενη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφότου η κυβέρνησή του ανακοίνωσε αυστηρότερες κυρώσεις κατά των ηγετών της χώρας. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Μαϊάμι, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια φόρουμ στο Παλμ Μπιτς, μιλώντας σε πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η δήλωση κλιμακώνει τη ρητορική και τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στην Κούβα, ενώ ακόμη δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Η δήλωση έγινε ενώ το Πεντάγωνο φέρεται να εξετάζει σενάρια για επέμβαση και στη νησιωτική χώρα.

Η Κούβα είναι η επόμενη

«Θα καταλάβουμε την Κούβα σχεδόν αμέσως. Η Κούβα είναι η επόμενη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιό του περιλαμβάνει την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στις κουβανικές ακτές μόλις «τελειώσει η δουλειά στο Ιράν».


«Θα το βάλουμε να έρθει και να σταματήσει περίπου 100 μέτρα ανοιχτά. Και θα μας πουν: “Σας ευχαριστούμε πολύ, παραδινόμαστε!”», είπε κατά τη διάρκεια φόρουμ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

REUTERS/Mike Blake/File Photo

Σύμφωνα με διαρροές από το Υπουργείο Εξωτερικών αποκάλυψαν, Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούσαν άμεση επαφή με τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας του Ραούλ Κάστρο, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης για την Πρωτομαγιά στην Αβάνα.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης στην Αβάνα, ανακοινώθηκε ότι είχαν συλλεχθεί περισσότερες από έξι εκατομμύρια πατριωτικές υπογραφές κατά του πολέμου. Ακολούθησε από την Ουάσιγκτον η ανακοίνωση για τις κυρώσεις, χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα των προσώπων που στοχοποιούνται.

Το αμερικανικό τελεσίγραφο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει εναντίον της κυβέρνησης στην Κούβα όρους παρόμοιους με αυτούς που συνόδευσαν την Επιχείρηση Νότιο Δόρυ εναντίον του Νικολάς Μαδούρο. Η επιχείρηση για τη σύλληψη του οποίου περιελάμβανε την ανάπτυξη ισχυρής στρατιωτικής δύναμης, πρωτόγνωρης στην Καραϊβική από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.


Το βασικό επιχείρημα των ΗΠΑ είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ από την «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» που θέτει η κουβανική επανάσταση. Μεταξύ των λόγων που επικαλείται είναι ότι η Αβάνα είναι στενός σύμμαχος του Ιράν και του «τσαβισμού» στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, την ημέρα απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ φέρονται ότι έχουν δώσει στην Κούβα ένα μυστικό τελεσίγραφο, το οποίο λήγει τις επόμενες ημέρες. Αυτό απαιτεί την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων (πάνω από 1.200) και μια ριζική οικονομική μεταρρύθμιση. Επίσης, την αποχώρηση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καθώς θεωρείται η πιο ισχυρή προσωπικότητα στη χώρα. Επίσης, και το εμπόδιο για μεταρρυθμίσεις που θα αρέσουν στις ΗΠΑ.

Η κουβανική κυβέρνηση, αντιδρώντας στις αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε μέσω του ΥΠΕΞ Μπρούνο Ροντρίγκεζ: «Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταστέλλει τον δικό της λαό στους δρόμους, επιδιώκει να τιμωρήσει τον δικό μας, που αντιστέκεται ηρωικά στις επιθέσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού».

Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Ιράν: Πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν πόλεμο – «Είμαστε προετοιμασμένοι»

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, λέει το Ιράν και δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο»
Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Σάντερλαντ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον
LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπράιτον για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας
Τα αρχεία Έπσταϊν έφεραν στο φως τις σχέσεις της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον καταδικασμένο χρηματιστή, την πληρωμή των 25 εκατ. δολαρίων και την κρίση εμπιστοσύνης γύρω από την τράπεζά της

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

