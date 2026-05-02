Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα έφτασαν στα περίχωρα της Κοστιαντινίφκα
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 18:15

Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα έφτασαν στα περίχωρα της Κοστιαντινίφκα

Ρωσικές δυνάμεις προσεγγίζουν την οχυρωμένη Κοστιαντινίφκα στο Ντονέτσκ, με τον ουκρανικό στρατό να δίνει σκληρές μάχες για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Spotlight

Ρωσικά στρατεύματα προχωρούν αργά προς την πόλη Κοστιαντινίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, προσπαθώντας να δημιουργήσουν πάτημα κοντά σε περιοχή όπου υπάρχει ισχυρή άμυνα, δήλωσε σήμερα ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Ουκρανίας.

Η Κοστιαντινίφκα μαζί με άλλες πόλεις σχηματίζουν μια οχυρή ζώνη, όπως αποκαλείται, στην ανατολική Ουκρανία – μια περιοχή που είναι καλά οχυρωμένη από τον ουκρανικό στρατό.

«Απωθούμε τις επίμονες προσπάθειες της ρωσικής κατοχικής δύναμης να αποκτήσει πάτημα στα περίχωρα της Κοστιαντινίφκα χρησιμοποιώντας τακτικές παρείσφρησης. Μέτρα κατά της δολιοφθοράς είναι σε εξέλιξη στην πόλη», δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ο Ολεξάντρ Σίρσκι, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ουκρανικό πρόγραμμα με χάρτες του πεδίου της μάχης που αποκαλείται DeepState δείχνει πως ρωσικά στρατεύματα έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μια περιοχή μόλις ένα χιλιόμετρο από τα νότια περίχωρα της πόλης.

Μικρά τμήματα της Κοστιαντινίφκα στα νοτιοανατολικά σημειώνονται ως γκρίζα ζώνη, που σημαίνει ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία έχουν πλήρη έλεγχο σε αυτά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε την Τετάρτη, 29 Απριλίου ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη Νοβοντμιτρίφκα, βόρεια της Κοστιαντινίφκα. Ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ, δήλωσε τον Απρίλιο πως τα στρατεύματα προωθούνταν βόρεια και νότια της πόλης.

Ο Σίρσκι δήλωσε οι ρωσικές επιθετικές προσπάθειες έχουν αυξηθεί σημαντικά τον Απρίλιο. Από τη Δευτέρα, ρωσικά στρατεύματα έχουν εξαπολύσει 83 επιθέσεις στον τομέα αυτόν χρησιμοποιώντας μικρές ομάδες πεζικού, πρόσθεσε.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να αποχωρήσει από περιοχές που ελέγχει στην περιφέρεια Ντονέτσκ και στη γειτονική περιφέρεια Λουχάνσκ τις οποίες δεν κατάφερε να καταλάβει στον πλήρους κλίμακας πόλεμο που εξαπέλυσε πριν από τέσσερα χρόνια. Συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν περιέλθει σε τέλμα σχετικά με το θέμα αυτό, καθώς Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως το Κίεβο δεν πρόκειται να εκχωρήσει έδαφος που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

Τα τελευταία λίγα χρόνια, τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν καμία μεγάλη πόλη στην Ουκρανία, προχωρώντας αργά και καταλαμβάνοντας μικρούς οικισμούς, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία.

Η μικρή πόλη Ποκρόφσκ, οι περισσότεροι από τους 60.000 προπολεμικά κατοίκους της έχουν φύγει, ήταν το πιο σημαντικό εδαφικό κέρδος για τη Μόσχα πέρυσι. Τα ρωσικά στρατεύματα χρειάστηκαν μήνες για να προωθηθούν εκεί και το Κίεβο λέει ότι εξακολουθεί να κατέχει ορισμένες θέσεις στην πόλη.

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Διεθνής έκκληση αποφυλάκισης 02.05.26

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, λέει το Ιράν και δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο»
Αδιέξοδο 02.05.26 Upd: 18:06

Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, λέει το Ιράν και δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η ενόχληση Τραμπ για τις δηλώσεις Μερτς - Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι

Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
Μπάσκετ 02.05.26

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»

Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Η θέση της γυναίκας 02.05.26

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02.05.26

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Σάντερλαντ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπράιτον για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
Τι λέει στο in 02.05.26

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι

«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας
Woman 02.05.26

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας

Τα αρχεία Έπσταϊν έφεραν στο φως τις σχέσεις της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον καταδικασμένο χρηματιστή, την πληρωμή των 25 εκατ. δολαρίων και την κρίση εμπιστοσύνης γύρω από την τράπεζά της

Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος
Υποκλοπές 02.05.26

Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος

«Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο», τόνισε για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο συνήγορος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής
Ελλάδα 02.05.26

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής

Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης
Υποκλοπές 02.05.26

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης

«Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχετικά με την αποκάλυψη του in για τις διατάξεις παρακολούθησης που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

