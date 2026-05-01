Η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία με drones σε σπάνια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας

Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 400 drones κατά της Ουκρανίας σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τραυματίζοντας 10 άτομα στη δυτική πόλη Τερνόπιλ, όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στη χώρα με 409 drones μεταξύ 8 π.μ. και 3.30 μ.μ. τοπική ώρα.

Ουκρανικές μονάδες κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 388 από αυτά στο βόρειο, νότιο, κεντρικό και δυτικό τμήμα της χώρας, ανέφερε.

Η πολεμική αεροπορία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ρωσία έστειλε 210 drones κατά της Ουκρανίας σε μια νυχτερινή επίθεση.

At least 10 people have been injured in Ternopil following an attack. Throughout the day, the city was targeted by more than 50 Shahed-type drones. Strikes on industrial and infrastructure facilities have been reported. Some residents have been left without electricity.

Αλλαγή τακτικής από τη Ρωσία

Από την αρχή του πολέμου, πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει κυρίως μεγάλες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει στείλει επανειλημμένα εκατοντάδες drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταρρίπτοντας ρεκόρ για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν σε μία τέτοια επίθεση στις 24 Μαρτίου.

Στο Τερνόπιλ, που βρίσκεται περίπου 150-200 χλμ. από τα πολωνικά σύνορα, 10 άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία έπληξε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές, ανέφερε ο Σεργκέι Ναντάλ στο Telegram, προσθέτοντας ότι συμμετείχαν πάνω από 50 drones.

Στην κεντρική Ουκρανία, 19 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Τσερκάσι, δήλωσε ο περιφερειάρχης, αναφέροντας ζημιές σε έναν παιδικό σταθμό, ένα σχολείο, επτά ιδιωτικές κατοικίες και μια γραμμή ηλεκτροδότησης.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε στην κεντρική περιοχή Βίνιτσα, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι ένα κτίριο καταστράφηκε κατά την επίθεση.

Κοντά στη νότια πόλη της Οδησσού, η οποία είχε δεχτεί επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια άλλη επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας προκάλεσε ζημιές στη στέγη ενός εμπορικού κέντρου και πυρκαγιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Εν τω μεταξύ, ουκρανικά drones χτύπησαν το ρωσικό λιμάνι του Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα την Παρασκευή για τέταρτη φορά σε 16 ημέρες, καθώς οι αρχές αγωνίζονταν να αντιμετωπίσουν μια αυξανόμενη περιβαλλοντική καταστροφή από τοξικά σύννεφα μαύρου καπνού και διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.