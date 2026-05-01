Απλά tips για να αποφύγεις τις βραδινές λιγούρες (μετά τα 50)

Αν μετά τις 9 το βράδυ πιάνετε τον εαυτό σας να ψάχνει κάτι να φάει, δεν είναι τυχαίο ή μόνο δικό σας θέμα. Μετά τα 50, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, οι ορμόνες της πείνας γίνονται πιο ασταθείς και ο ύπνος αλλάζει, κάνοντας τις βραδινές λιγούρες πιο έντονες. Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να τις αποδεχτείτε ως δεδομένες, υπάρχουν απλοί τρόποι να τις ελέγξετε.

1. Φροντίστε να χορταίνετε στο βραδινό

Ένα ισορροπημένο γεύμα το βράδυ μειώνει σημαντικά την ανάγκη για σνακ αργότερα. Αν πεινάτε ξανά, σκεφτείτε αν πρόκειται για πραγματική πείνα ή απλώς συνήθεια ή βαρεμάρα.

2. Όταν νιώθετε βραδινές λιγούρες, βγείτε για έναν χαλαρό περίπατο

Ένα 20λεπτο περπάτημα βοηθά την πέψη και αποσπά την προσοχή σας από το φαγητό. Παράλληλα, σας δίνει μια αίσθηση ικανοποίησης που μειώνει την ανάγκη για επιπλέον θερμίδες.

3. Παρακολουθήστε κάτι που σας απορροφά

Μια καλή σειρά ή ταινία μπορεί να σας κρατήσει συγκεντρωμένο και να σας απομακρύνει από την κουζίνα. Όταν το μυαλό είναι απασχολημένο, οι λιγούρες μειώνονται αισθητά.

4. Πιείτε νερό πριν φάτε, οι βραδινές λιγούρες μπορεί να οφείλονται σε… δίψα

Η δίψα συχνά μοιάζει με πείνα. Ένα ποτήρι νερό μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο γεμάτοι και να μειώσει την ένταση της λιγούρας.

5. Αντικαταστήστε το σνακ με επικοινωνία

Μια συζήτηση με κάποιον δικό σας άνθρωπο μπορεί να καλύψει την ανάγκη για σύνδεση που συχνά εκφράζεται ως πείνα. Ακόμη και ένα μήνυμα μπορεί να κάνει διαφορά.

6. Προτιμήστε κάτι υγιεινό, όταν έχετε βραδινές λιγούρες

Αν τελικά πεινάτε πραγματικά, προτιμήστε κάτι ελαφρύ όπως φρούτα, γιαούρτι ή λίγους ξηρούς καρπούς. Έτσι αποφεύγετε τις επιλογές που μπορεί να σας βαρύνουν την επόμενη μέρα.

7. Κρατάτε τα χέρια και το μυαλό σας απασχολημένα

Δραστηριότητες όπως παζλ, παιχνίδια ή ακόμη και ένα απλό χόμπι μπορούν να μειώσουν τη συνήθεια του «τσιμπολογήματος» χωρίς λόγο.

8. Κάντε μια παύση και σκεφτείτε

Ρωτήστε τον εαυτό σας «πεινάω πραγματικά ή απλώς θέλω κάτι να κάνω;». Αυτή η μικρή παύση μπορεί να αλλάξει εντελώς την απόφασή σας.

Στο τέλος της ημέρας, οι βραδινές λιγούρες δεν είναι αδυναμία αλλά συνήθεια που μπορεί να αλλάξει. Με μικρές, συνειδητές επιλογές, μπορείτε να πάρετε ξανά τον έλεγχο και να νιώθειτε καλύτερα, τόσο το βράδυ όσο και το επόμενο πρωί.

3 υγιεινά σνακ, ιδανικά για τις βραδινές λιγούρες

#1 Ακτινίδια

Εάν λαχταράτε μια γλυκιά λιχουδιά πριν τον ύπνο, καταναλώστε ένα- δύο ακτινίδια. Το μικρό αυτό φρούτο περιέχει σεροτονίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που βοηθά στη διαχείριση της διάθεσης και του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

#2 Ανάλατοι ξηροί καρποί

Για ένα τραγανό, χορταστικό και υγιεινό σνακ αργά το βράδυ, απολαύστε μια χούφτα ξηρούς καρπούς. Οι ξηροί καρποί περιέχουν μαγνήσιο και ψευδάργυρο, μέταλλά τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα μελατονίνης. Επιπλέον, οι ξηροί καρποί περιέχουν υγιή ακόρεστα λίπη, τα οποία στέλνουν το σήμα στον εγκέφαλο ότι πια δεν πεινάμε.

#3 Γιαούρτι

Ακόμα μια καλή επιλογή είναι το γιαούρτι χωρίς προστιθέμενα σάκχαρα. Το γιαούρτι είναι πηγή τρυπτοφάνης, ενός αμινοξέος που μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση του ύπνου. Η τρυπτοφάνη μετατρέπεται σε σεροτονίνη στο σώμα η οποία με τη σειρά της μετατρέπεται σε μελατονίνη. Το γιαούρτι περιέχει επίσης μια καλή ισορροπία πρωτεϊνών και υδατανθράκων, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας του σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

* Πηγή: Vita