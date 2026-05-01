Απλά tips για να αποφύγεις τις βραδινές λιγούρες (μετά τα 50)

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπορείς 01 Μαΐου 2026, 06:30

Αν οι βραδικές λιγούρες έρχονται πιο συχνά από όσο θέλεις, υπάρχουν κάποια tips που δίνουν τη λύση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Spotlight

Αν μετά τις 9 το βράδυ πιάνετε τον εαυτό σας να ψάχνει κάτι να φάει, δεν είναι τυχαίο ή μόνο δικό σας θέμα. Μετά τα 50, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, οι ορμόνες της πείνας γίνονται πιο ασταθείς και ο ύπνος αλλάζει, κάνοντας τις βραδινές λιγούρες πιο έντονες. Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να τις αποδεχτείτε ως δεδομένες, υπάρχουν απλοί τρόποι να τις ελέγξετε.

1. Φροντίστε να χορταίνετε στο βραδινό

Ένα ισορροπημένο γεύμα το βράδυ μειώνει σημαντικά την ανάγκη για σνακ αργότερα. Αν πεινάτε ξανά, σκεφτείτε αν πρόκειται για πραγματική πείνα ή απλώς συνήθεια ή βαρεμάρα.

2. Όταν νιώθετε βραδινές λιγούρες, βγείτε για έναν χαλαρό περίπατο

Ένα 20λεπτο περπάτημα βοηθά την πέψη και αποσπά την προσοχή σας από το φαγητό. Παράλληλα, σας δίνει μια αίσθηση ικανοποίησης που μειώνει την ανάγκη για επιπλέον θερμίδες.

3. Παρακολουθήστε κάτι που σας απορροφά

Μια καλή σειρά ή ταινία μπορεί να σας κρατήσει συγκεντρωμένο και να σας απομακρύνει από την κουζίνα. Όταν το μυαλό είναι απασχολημένο, οι λιγούρες μειώνονται αισθητά.

4. Πιείτε νερό πριν φάτε, οι βραδινές λιγούρες μπορεί να οφείλονται σε… δίψα

Η δίψα συχνά μοιάζει με πείνα. Ένα ποτήρι νερό μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο γεμάτοι και να μειώσει την ένταση της λιγούρας.

5. Αντικαταστήστε το σνακ με επικοινωνία

Μια συζήτηση με κάποιον δικό σας άνθρωπο μπορεί να καλύψει την ανάγκη για σύνδεση που συχνά εκφράζεται ως πείνα. Ακόμη και ένα μήνυμα μπορεί να κάνει διαφορά.

6. Προτιμήστε κάτι υγιεινό, όταν έχετε βραδινές λιγούρες

Αν τελικά πεινάτε πραγματικά, προτιμήστε κάτι ελαφρύ όπως φρούτα, γιαούρτι ή λίγους ξηρούς καρπούς. Έτσι αποφεύγετε τις επιλογές που μπορεί να σας βαρύνουν την επόμενη μέρα.

7. Κρατάτε τα χέρια και το μυαλό σας απασχολημένα

Δραστηριότητες όπως παζλ, παιχνίδια ή ακόμη και ένα απλό χόμπι μπορούν να μειώσουν τη συνήθεια του «τσιμπολογήματος» χωρίς λόγο.

8. Κάντε μια παύση και σκεφτείτε

Ρωτήστε τον εαυτό σας «πεινάω πραγματικά ή απλώς θέλω κάτι να κάνω;». Αυτή η μικρή παύση μπορεί να αλλάξει εντελώς την απόφασή σας.

Στο τέλος της ημέρας, οι βραδινές λιγούρες δεν είναι αδυναμία αλλά συνήθεια που μπορεί να αλλάξει. Με μικρές, συνειδητές επιλογές, μπορείτε να πάρετε ξανά τον έλεγχο και να νιώθειτε καλύτερα, τόσο το βράδυ όσο και το επόμενο πρωί.

3 υγιεινά σνακ, ιδανικά για τις βραδινές λιγούρες

#1 Ακτινίδια

Εάν λαχταράτε μια γλυκιά λιχουδιά πριν τον ύπνο, καταναλώστε ένα- δύο ακτινίδια. Το μικρό αυτό φρούτο περιέχει σεροτονίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που βοηθά στη διαχείριση της διάθεσης και του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

#2 Ανάλατοι ξηροί καρποί

Για ένα τραγανό, χορταστικό και υγιεινό σνακ αργά το βράδυ, απολαύστε μια χούφτα ξηρούς καρπούς. Οι ξηροί καρποί περιέχουν μαγνήσιο και ψευδάργυρο, μέταλλά τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα μελατονίνης. Επιπλέον, οι ξηροί καρποί περιέχουν υγιή ακόρεστα λίπη, τα οποία στέλνουν το σήμα στον εγκέφαλο ότι πια δεν πεινάμε.

#3 Γιαούρτι

Ακόμα μια καλή επιλογή είναι το γιαούρτι χωρίς προστιθέμενα σάκχαρα. Το γιαούρτι είναι πηγή τρυπτοφάνης, ενός αμινοξέος που μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση του ύπνου. Η τρυπτοφάνη μετατρέπεται σε σεροτονίνη στο σώμα η οποία με τη σειρά της μετατρέπεται σε μελατονίνη. Το γιαούρτι περιέχει επίσης μια καλή ισορροπία πρωτεϊνών και υδατανθράκων, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας του σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μεσοπρόθεσμο 2026: Ανάπτυξη με όριο, πληθωρισμός σε άνοδο και δημοσιονομικός χώρος στο κόκκινο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επικαιρότητα
Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

inWellness
Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Σύνταξη
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Cooking
Συνταγή: Κέικ βανίλιας
Απόλαυση 23.04.26

Συνταγή: Κέικ βανίλιας

Μια συνταγή για ένα γλυκό απολαυστικό και ότι πρέπει για αυτή την περίοδο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Τα αποτελέσματα 01.05.26

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Πολιτική 01.05.26

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Τα λαϊκά έθιμα 01.05.26

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
«Γεια σε όλους!» 01.05.26

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Σύνταξη
Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Αναμένεται έξαρση 01.05.26

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε
Έκθεση Εurostat 01.05.26

Ανάμικτη είναι η εικόνα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Είμαστε ξεφτέρια στη χρήση ΑΙ στην ιδιωτική μας ζωή, όμως είμαστε ουραγοί στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων.

Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν
Κόσμος 01.05.26

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones αναγνώρισης», χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Σύνταξη
Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία
MAGA και θρησκεία 01.05.26

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν γίνεται με όρους θρησκευτικού πολέμου. Ο πολιτικός λόγος της MAGA αμερικανικής κυβέρνησης είναι γεμάτος αναφορές στον Θεό και τη θρησκεία, από την κρίση στη Μέση Ανατολή έως τις εσωτερικές υποθέσεις.

Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες, λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»
Κόσμος 01.05.26 Upd: 08:28

Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ελλάδα 01.05.26

Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Cookies