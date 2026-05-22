Γιορτή σήμερα 22 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 22 Μαΐου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν, ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία και όλα όσα αναφέρει το εορτολόγιο.
Γιορτή σήμερα Πέμπτη 22 Μαΐου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει ξεχωριστά ονόματα που έχουν τη δική τους ιστορία και σημασία.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Μαΐου
Σήμερα γιορτάζουν οι:
- Αιμιλία, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια
- Αιμίλιος, Μίλιος
- Κόδρος, Κόδρα
Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.
Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:
- Τους Αγίους Αιμίλιο και Κάστο
- Τον Άγιο Κοδράτο τον Μάρτυρα
Ο Άγιος Κοδράτος ο Μάρτυρας
Ο Άγιος Κοδράτος ξεχωρίζει για τη δύναμη της πίστης και την αφοσίωσή του στον Χριστιανισμό σε δύσκολες περιόδους διωγμών. Σύμφωνα με την παράδοση, υπέστη μαρτύριο χωρίς να απαρνηθεί τις πεποιθήσεις του.
Το όνομα Κόδρος μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σήμερα, ωστόσο διατηρεί έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
