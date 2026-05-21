Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Δικαστήριο στην Τουρκία ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του σημαντικότερου της αντιπολίτευσης. Η δικαστική απόφαση συνιστά κλιμάκωση της έντασης ενάντια στην αντιπολίτευση στην Τουρκία. Κυρίως μετά τη φυλάκιση και καταδίκη του ισχυρότερου αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου. Επίσης πολλά στελέχη του έχουν υποστεί διώξεις.

Ο Ιμάμογλου ήταν το φαβορί για την ηγεσία του CHP, αλλά με την καταδίκη του, αλλά και μια σειρά από άλλες δίκες που τον περιμένουν, έθεσε υποψηφιότητα ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Το δικαστήριο απέρριψε την εκλογή Οζέλ και διέταξε τον πρώην ηγέτη του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία ξανά. Η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP τον Νοέμβριο του 2023. Οι εισαγγελείς στην Τουρκία ισχυρίστηκαν ότι ο Οζέλ εξασφάλισε την εκλογή του ασκώντας πίεση σε ορισμένους αντιπροσώπους με υποσχέσεις για θέσεις εργασίας και άλλες μίζες.

Κινητοποίηση και πτώση του χρηματιστηρίου

Μετά τη δικαστική απόφαση, το CHP κάλεσε τα ανώτερα μέλη του να συγκεντρωθούν στα κεντρικά γραφεία του στην Άγκυρα. Επίσης, η είδηση ​​​​προκάλεσε την πτώση του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, της κύριας χρηματιστηριακής αγοράς στην Τουρκία, κατά περισσότερο από 6%.

Τον Οκτώβριο, δικαστήριο της Άγκυρας είχε απορρίψει προηγούμενη υπόθεση εξαγοράς ψήφων για εκείνες τις εκλογές. Εκείνο το δικαστήριο έκρινε ότι η υπόθεση δεν είχε ουσία. Ωστόσο, οι εισαγγελείς άσκησαν έφεση κατά της απόφασης, με το δικαστήριο πλέον να αποφαίνεται υπέρ τους.

Οι επικριτές της κυβέρνησης Ερντογάν λένε ότι η υπόθεση εξαγοράς ψήφων είναι μια πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια υπονόμευσης του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας. Το CHP πέτυχε μια τεράστια νίκη επί του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στις τοπικές εκλογές του 2024 και έχει ανέβει στις δημοσκοπήσεις.

Το CHP αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί τη δικαστική εξουσία για να πραγματοποιήσει «πολιτικό πραξικόπημα».

Ο πρώην ηγέτης του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 77 ετών πλέον, ήταν ένας άτονος πολιτικός που προκάλεσε μια σειρά από εκλογικές ήττες. Και δεν μπόρεσε να αντιπαρατεθεί με το πάνοπλο AKP του Ερντογάν. Αφότου ανέλαβε ο Οζέλ, οδήγησε το CHP μέσα σε λίγους μήνες σε μια ηχηρή νίκη στις τοπικές εκλογές. Επίσης, επέλεξε τον Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχο Κωνσταντινούπολης για ως υποψήφιο για την προεδρία στην Τουρκία.

Διώξεις κατά του Ιμάμογλου

Ωστόσο, πριν καν ακόμη επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά του Ιμάμογλου, έγινε στόχος δικαστικών διώξεων. Και τελικά φυλακίστηκε. Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης είναι πολύ δημοφιλής στην Τουρκία. Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους λίγους πολιτικούς που είναι ικανοί να νικήσουν τον Ερντογάν στις κάλπες.

Πλέον όμως αντιμετωπίζει μια σειρά από νομικές υποθέσεις. Οι διώξεις εις βάρος του αφορούν τα πάντα, από διαφθορά έως κατασκοπεία και τρομοκρατικές σχέσεις. Ο Ιμάμογλου επιμένει ότι πρόκειται για κατηγορίες με πολιτικά κίνητρα.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δικάζεται επί του παρόντος για κατασκοπεία. Παράλληλα τρέχει μια εκτεταμένη υπόθεση διαφθοράς που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου, στην οποία οι εισαγγελείς θέλουν να τον φυλακίσουν για 2.430 χρόνια.

Πολιτική κρίση

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας. Ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της Δικαιοσύνης. Ο Ιμάμογλου έκανε λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε όλοι μαζί αγώνα απέναντι στα πολιτικά πραξικοπήματα που πραγματώνει η νοοτροπία Ερντογάν μέσω της Δικαιοσύνης. Η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πραξικόπημα κατά του CHP· είναι ένα πραξικόπημα κατά της Τουρκίας και της Δημοκρατίας. Είναι κατάργηση της συνταγματικής τάξης. Το ζήτημα είναι σοβαρό. Υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ώρα ο λαός να υπερασπιστεί την Τουρκία», δήλωσε.

Επίσης, ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, επίσης από το CHP, υποστήριξε ότι η εξέλιξη στρέφεται κατά του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. «Στόχος είναι η εξουδετέρωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία», δήλωσε.

CHP: «Δεν αναγνωρίζουμε την απόφαση, ο αγώνας συνεχίζεται»

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το CHP απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για παράνομη δικαστική παρέμβαση. Κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Δεν αναγνωρίζουμε, ούτε αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαστικής εξουσίας του Παλατιού. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρεται.

«Καλούμε όλα τα μέλη μας στα κεντρικά μας γραφεία, στα επαρχιακά και περιφερειακά παραρτήματά μας στους 81 νομούς να αντιταχθούν σε αυτήν την παρέμβαση στη δημοκρατία. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται».