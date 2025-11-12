Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου – Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»
Η αντιπολίτευση στην Τουρκία απέρριψε ως «πολιτική προπαγάνδα» το αίτημα της εισαγγελίας για ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου
- Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)
- Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου στο Σαν Φρανσίσκο που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα
- Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
- Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές
Το κόμμα του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου πολιτικού Εκρέμ Ιμάμογλου απέρριψε ως «πολιτική προπαγάνδα» το αίτημα της εισαγγελίας να επιβληθεί στον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών.
«Με το κατηγορητήριο αυτό, η κυβέρνηση αποκάλυψε ότι θέλει να σπρώξει αυτή τη χώρα μακριά από τη δημοκρατία», δήλωσε σήμερα στην Άγκυρα ο Ντενίζ Γιουτζέλ, εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται για ένα νομικό, αλλά για πολιτικό κείμενο που στοχοθετεί ολόκληρο το κόμμα.
Η πρόταση ποινής για τον Ιμάμογλου
Ο Ιμάμογλου θεωρείται ισχυρός αντίπαλος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συνελήφθη το Μάρτιο με κατηγορίες για τρομοκρατία και διαφθορά και παύθηκε από τη θέση του ως δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.
Χθες, Τρίτη, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης κατάθεσε το κατηγορητήριο, ζητώντας να επιβληθεί στον Ιμάμογλου συνολική ποινή κάθειρξης 2.430 ετών για 142 αδικήματα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται ξένα ενημερωτικά μέσα.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός κατηγορείται ότι ίδρυσε και ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για δωροδοκία και ξέπλυμα χρημάτων, μεταξύ άλλων κατηγοριών.
Κατηγορίες εις βάρος και άλλων ατόμων
Η εισαγγελία επιδιώκει επίσης να καταδικασθούν περισσότεροι από 400 άλλοι ύποπτοι, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και ο γιος του Ιμάμογλου. Κατηγορούνται για ξέπλυμα χρημάτων, μια κατηγορία που επισύρει μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Δημοσιογράφοι περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο των υπόπτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Μεταξύ των δημοσιογράφων που κατηγορούνται είναι ο Ρουσέν Τσακίρ, μια από τις πιο εξέχουσες φιλελεύθερες φωνές της χώρας. Σύμφωνα με το Anadolu, κατηγορείται για υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών.
Το κατηγορητήριο πρέπει τώρα να γίνει δεκτό από το δικαστήριο, μια διαδικασία που θεωρείται τυπική.
- Τραγικό challenge: Ένας 22χρονος κατάπιε αμάσητο μπέργκερ και δίνει μάχη για την ζωή του
- Επιστρέφει η δημοτική αστυνομία στο Ναύπλιο
- Οργανισμοί τoυ ΟΗΕ προειδοποιούν ότι εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό – Έκκληση για χρηματοδότηση
- Χρύσπα: Χώρισε με τον Παναγιώτη Νικολάου μετά από 15 χρόνια γάμου
- Καλαμαριά: Αλλάζει όψη το παραλιακό μέτωπο
- Γεωργία: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις