Νέα εισαγγελική έρευνα εναντίον του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ξεκίνησε στην Τουρκία, αυτήν τη φορά για «κατασκοπεία», μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu. Ο Ιμάμογλου θεωρείται ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν και βρίσκεται στη φυλακή από τον περασμένο Μάρτιο κατηγορούμενος για διαφθορά.

Η τουρκική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιδιώκει την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης με τη συνδρομή της Δικαιοσύνης

Η νέα αυτή έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου το 2019 και το 2024, του Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Γιαναρντάγκ συντόνισε την εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης για τις εκλογές με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος και ότι συνεργάστηκε με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για να χειραγωγήσει τις δημοτικές εκλογές του 2019.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο τούρκος επιχειρηματίας Χουσεΐν Γκαν, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Ιουλίου κατηγορούμενος για «κατασκοπεία» υπέρ ξένων χωρών.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ο επιχειρηματίας και ο Νετζετί Οζκάν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2019 μοιράστηκαν εμπιστευτικά εκλογικά στοιχεία με ξένες υπηρεσίες Πληροφοριών. Επίσης οι τουρκικές Αρχές δήλωσαν ότι οι έρευνες για τον Γκαν αποκάλυψαν φωτογραφίες στρατιωτικού εξοπλισμού και ισραηλινών διαβατηρίων, καθώς και επαφές του με άτομα που είχαν προηγουμένως ερευνηθεί στο πλαίσιο υποθέσεων «τρομοκρατίας».

Τα στοιχεία που επικαλούνται οι Αρχές

Οι τουρκικές Αρχές εμπλέκουν στην υπόθεση τον Ιμάμογλου, κάνοντας λόγο για κρυπτογραφημένες συνομιλίες στην πλατφόρμα «Wickr» μεταξύ του Γκουν και του Οζκάν.

Το τουρικό μέσο αναφέρει ότι σε αυτές περιλαμβάνονται οδηγίες για «συλλογή ψηφιακών πληροφοριών», «κινητοποίηση 70.000 εθελοντών» και προειδοποιήσεις σχετικά με την παραβίαση του τηλεφώνου ενός μέλους του προσωπικού της εκστρατείας από λογισμικό υποκλοπής.

Σύμφωνα με τις Αρχές , κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2019, οι ύποπτοι συνεργάστηκαν για να αναλύσουν τα στοιχεία των ψηφοφόρων και να μοιραστούν πληροφορίες με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν «κατασκοπεία».

Πάντως, τουρκικό δικαστήριο απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες περί «εκλογικής απάτης» κατά τη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στο συνέδριό του το 2023, κατηγορίες οι οποίες αν γίνονταν δεκτές από το δικαστήριο θα οδηγούσαν στην άρση της νομιμότητας της ηγεσίας του CHP και την καθαίρεση του ηγέτη του Οζγκιούρ Εζέλ.

Επικριτές της κυβέρνησης Ερντογάν κατήγγειλαν ότι η δικαστική δίωξη είχε ως στόχο την αποδυνάμωση του CHP, του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, που κατήγαγε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024 και αυξάνει την δύναμή του σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο ίδιος ο Οζγκιούρ Εζέλ είχε χαρακτηρίσει τη δίωξη «δικαστικό πραξικόπημα» κατά του CHP.

Η σημερινή δικαστική απόφαση ανακοινώνεται έπειτα από σωρεία διώξεων κατά του CHP και των στελεχών του κατά τον τελευταίο χρόνο που έχει οδηγήσει πλήθος αξιωματούχων και αιρετών του κεμαλικού κόμματος στη φυλακή.

Αν το δικαστήριο έκρινε υπέρ της άρσης της νομιμότητας της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα δημιουργούσε αποδιοργάνωση και διχόνοια στις τάξεις του μεγάλου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, ενισχύοντας τη θέση του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης ενισχύθηκε κατά 3,4%, όπως και η τουρκική λίρα.