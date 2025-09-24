Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά

«Εκλέχτηκα δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, αλλά γράφω από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά» είναι ο τίτλος του άρθρου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στον βρετανικό Guardian.

Ο φυλακισμένος με κατηγορίες για διαφθορά δήμαρχος, προερχόμενος από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, παρεμβαίνει και προειδοποιεί για τους κινδύνους που απειλούν τη χώρα.

«Η δημοκρατία στην Τουρκία έχει εισέλθει στην πιο επικίνδυνη φάση της», λέει ο Εκρέμ Ιμάμογλου και θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο του αφαιρέθηκε το αξίωμά του.

«Καταστολή σε κάθε επίπεδο»

«Η διαδικασία ξεκίνησε τον Μάρτιο, την παραμονή της υποψηφιότητάς μου ως προεδρικού υποψηφίου του CHP, του εκατονταετούς Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Τότε ήταν που το πανεπιστημιακό μου πτυχίο ακυρώθηκε απότομα. Γιατί είναι αυτό σχετικό; Επειδή, σύμφωνα με το τουρκικό Σύνταγμα, πρέπει να έχει κανείς πανεπιστημιακό πτυχίο για να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Λίγο αργότερα, κατηγορήθηκα για διαφθορά και για “αρωγή σε τρομοκρατική οργάνωση”. Για έξι μήνες, βρίσκομαι πίσω από τα κάγκελα, συλληφθείς με κατηγορίες πολιτικά υποκινούμενης διαφθοράς που βασίζονται σε “ανώνυμους” μάρτυρες».

Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι «δεν είναι μόνος», γιατί στην Τουρκία περισσότεροι από δώδεκα δήμαρχοι της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί. Επίσης, οι εκλεγμένοι άρχοντες στο 25% των περιφερειών της Κωνσταντινούπολης έχουν συλληφθεί. Και από τα Άδανα και την Αττάλεια, έως την Κωνσταντινούπολη, «η καταστολή κυριαρχεί σε κάθε επίπεδο».

Η «αλαζονεία του Ερντογάν»

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου καταγγέλλει τον Τούρκο πρόεδρο για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης.

«Με την αλαζονεία της ανεξέλεγκτης εξουσίας, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τα δικαστήρια ως όπλο εναντίον της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αυτή τη φορά, οι αντίπαλοι φυλακίζονται και αντικαθίστανται από πιστούς».

Και ότι προσπαθεί να ελέγξει το CHP, αφού δεν μπορεί να κόψει την πορεία του: «Ένα δικαστήριο προχώρησε στην ακύρωση του τοπικού συνεδρίου του CHP στην Κωνσταντινούπολη, στην απομάκρυνση του προέδρου του και στον διορισμό ενός επιτρόπου».

Για τον Ιμάμογλου, στόχος της τουρκικής κυβέρνησης είναι «να αποσταθεροποιήσει την κύρια αντιπολίτευση και να απομακρύνει τη νόμιμη ηγεσία της, σηματοδοτώντας ένα σημείο καμπής στην αποτελεσματική διάλυση του πολιτικού πλουραλισμού».

«Ένα σύστημα όπου οι δικαστές αντικαθιστούν τους εκλεγμένους ηγέτες με επιλεγμένους αντικαταστάτες δεν είναι δημοκρατία», λέει. Και καταγγέλλει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «επιδιώκει να κατασκευάσει μια υπάκουη, κούφια αντιπολίτευση. Σκοπεύει να ξαναγράψει τους κανόνες, ώστε να μην μπορεί να επιβιώσει κανένας γνήσιος αντίπαλος».

Να αντισταθούν όλοι οι δημοκράτες

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης επισημαίνει ότι οι μέθοδοι αυτές υπάρχει κίνδυνος να υιοθετηθούν και σε άλλες χώρες, «εκτός αν οι δημοκράτες παντού ενωθούν για να τους αντισταθούν».

Αποδίδει στον Τούρκο πρόεδρο μια «απεγνωσμένη προσπάθεια να διατηρήσει την εξουσία».

Και την περιγράφει ως εξής:

«Για να αποφύγει μια ακόμη ήττα στην κάλπη, ξαναγράφει τους κανόνες. Βασίζεται σε εκστρατείες δυσφήμισης, κατηγορίες για διαφθορά, προσπάθειες διαίρεσης της αντιπολίτευσης. Ενώ είναι πάντα παρούσα η ταμπέλα της “τρομοκρατίας”».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου πιστεύει ότι «ο λαός της Τουρκίας δεν εξαπατάται πλέον. Οι διαμαρτυρίες γεμίζουν τους δρόμους και οι δημοσκοπήσεις κατατάσσουν σταθερά το CHP ως το κορυφαίο κόμμα της χώρας. Από τις 19 Μαρτίου, την ημέρα που συνελήφθηκα και φυλακίστηκα, εκατομμύρια πολίτες, ακόμη και στα υποτιθέμενα προπύργια του Ερντογάν, συμμετέχουν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες για να απαιτήσουν δικαιοσύνη και αλλαγή, παρά τον κίνδυνο σύλληψης και αστυνομικής βίας».

Και, επειδή όπως λέει «η αντίσταση από μόνη της δεν είναι αρκετή», το CHP ετοιμάζει «έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για τη δημοκρατική μετάβαση, για να οικοδομήσει μια ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς συμμαχία»

Στόχοι του, «η νίκη στις εκλογές· η σταθεροποίηση της οικονομίας· να αποκατασταθεί η δικαστική ανεξαρτησία· να καταπολεμηθεί η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα· να διευρυνθούν τα κοινωνικά δικαιώματα· να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς· και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Τουρκίας σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο».

«Να ανακτήσουμε τη δημοκρατία»

Απευθυνόμενος και στο εξωτερικό, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, επισημαίνει ότι «ο αγώνας της Τουρκίας για δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη δεν είναι μόνο της Τουρκίας. Εάν ένα έθνος του οποίου η εμπειρία αποδεικνύει ότι η δημοκρατία είναι ένα καθολικό σχέδιο βυθιστεί βαθύτερα στην απολυταρχία, οι συνέπειες θα αντηχήσουν πολύ πέρα ​​από τα σύνορά του».

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης επισημαίνει ότι «η αγανάκτηση απέναντι στις αδικίες πρέπει να μετατραπεί σε στρατηγική». Αυτή η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει «την οικοδόμηση μιας νέας πολιτικής κουλτούρας και θεσμών που τιμούν τη δημοκρατική κληρονομιά της Τουρκίας. Αν το πετύχουμε αυτό, όχι μόνο θα ανακτήσουμε τη δημοκρατία μας εντός της χώρας, αλλά θα τη βοηθήσουμε να ανακάμψει σε όλο τον κόσμο».