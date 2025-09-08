Κωνσταντινούπολη: Κρυφτό… με τον Ερντογάν – Σε άλλη διεύθυνση μετέφερε την έδρα του το CHP

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα CHP στην Τουρκία αποφάσισε να κλείσει την έδρα του στο δήμο Σαριγιέρ στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο εισήλθε με συνοδεία αστυνομίας, λόγω των μαζικών διαδηλώσεων πολιτών αλλά και βουλευτών του κόμματος, ο Γκιουρσέλ Τεκίν, που διορίστηκε προσωρινά από το δικαστήριο ως επικεφαλής της επαρχιακής διεύθυνσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Περιμένοντας την επόμενη κίνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει κηρύξει πόλεμο με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ειδικά με την φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αποφασίσθηκε ότι το υπάρχον κτίριο της επαρχιακής διεύθυνσης του CHP θα λειτουργεί ως γραφείο εργασίας του προέδρου του, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο ίδιος ο Οζέλ, με ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι «η επαρχιακή διεύθυνση Κωνσταντινούπολης θα χρησιμοποιείται πλέον ως γραφείο εργασίας του προέδρου μας στην Κωνσταντινούπολη. Ας είναι ωφέλιμο για την Κωνσταντινούπολή μας. Με τους συνταξιδιώτες μας. Χαιρετισμούς στην Τουρκία μας».

İstanbul İl Başkanlığımız artık Genel Başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullanılacaktır. İstanbul’umuza hayırlı olsun. Yol arkadaşlarımızla

Türkiye’mize selamlar. 🇹🇷 pic.twitter.com/37fz37uRyd — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 8, 2025

Συνέλευση της Κωνσταντινούπολης στις 24 Σεπτεμβρίου

Από την άλλη πλευρά, το CHP υπέβαλε αίτηση για τη διεξαγωγή της έκτακτης συνέλευσης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης. Η αίτηση για την έκτακτη συνέλευση, η οποία υπογράφηκε από τους εκπροσώπους του κόμματος, υποβλήθηκε στην εκλογική επιτροπή της περιφέρειας Σαριγιέρ και θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το CHP, μετά τη συγκέντρωση υπογραφών περισσότερων από 900 αντιπροσώπων, υπέβαλε αίτηση στην εκλογική επιτροπή της περιφέρειας Çankaya για τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, με απόφαση του προέδρου Οζγκιούρ Οζέλ.

Το έκτακτο συνέδριο του CHP θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.