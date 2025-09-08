newspaper
Συμβαίνει τώρα:
08.09.2025 | 20:34
Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
Κωνσταντινούπολη: Κρυφτό… με τον Ερντογάν – Σε άλλη διεύθυνση μετέφερε την έδρα του το CHP
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:48

Κωνσταντινούπολη: Κρυφτό… με τον Ερντογάν – Σε άλλη διεύθυνση μετέφερε την έδρα του το CHP

Το υπάρχον κτίριο της επαρχιακής διοίκησης στην Κωνσταντινούπολη θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο εργασίας του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα CHP στην Τουρκία αποφάσισε να κλείσει την έδρα του στο δήμο Σαριγιέρ στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο εισήλθε με συνοδεία αστυνομίας, λόγω των μαζικών διαδηλώσεων πολιτών αλλά και βουλευτών του κόμματος, ο Γκιουρσέλ Τεκίν, που διορίστηκε προσωρινά από το δικαστήριο ως επικεφαλής της επαρχιακής διεύθυνσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Περιμένοντας την επόμενη κίνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει κηρύξει πόλεμο με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ειδικά με την φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αποφασίσθηκε ότι το υπάρχον κτίριο της επαρχιακής διεύθυνσης του CHP θα λειτουργεί ως γραφείο εργασίας του προέδρου του, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο ίδιος ο Οζέλ, με ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι «η επαρχιακή διεύθυνση Κωνσταντινούπολης θα χρησιμοποιείται πλέον ως γραφείο εργασίας του προέδρου μας στην Κωνσταντινούπολη. Ας είναι ωφέλιμο για την Κωνσταντινούπολή μας. Με τους συνταξιδιώτες μας. Χαιρετισμούς στην Τουρκία μας».

Συνέλευση της Κωνσταντινούπολης στις 24 Σεπτεμβρίου

Από την άλλη πλευρά, το CHP υπέβαλε αίτηση για τη διεξαγωγή της έκτακτης συνέλευσης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης. Η αίτηση για την έκτακτη συνέλευση, η οποία υπογράφηκε από τους εκπροσώπους του κόμματος, υποβλήθηκε στην εκλογική επιτροπή της περιφέρειας Σαριγιέρ και θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το CHP, μετά τη συγκέντρωση υπογραφών περισσότερων από 900 αντιπροσώπων, υπέβαλε αίτηση στην εκλογική επιτροπή της περιφέρειας Çankaya για τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, με απόφαση του προέδρου Οζγκιούρ Οζέλ.

Το έκτακτο συνέδριο του CHP θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.

OT FORUM
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

Vita.gr
Κόσμος
Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
Γαλλία: Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού – Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης
Νέα κυβερνητική κρίση 08.09.25

Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού - Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς την έξοδο - Εντάσεις κατά τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία - Έτοιμο να κυβερνήσει δηλώνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Σύνταξη
«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 08.09.25

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο στη Γάζα και πλέον έχει αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος

Σύνταξη
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»
Re Giorgio 08.09.25

Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»

Τη Δευτέρα, η Ιταλία αποχαιρέτησε τον εμβληματικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών με ένα τελευταίο αντίο στον «βασιλιά» της μόδας που είχε τον σεβασμό και τη διακριτικότητα που του άρμοζε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ
«Γαλήνιος» 08.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε πρόσφατα με τον Αμερικανό ιερέα Τζέιμς Μάρτιν για να συζητήσουν για την πολιτική της εκκλησίας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν

Σε... κατιούσα ο Φερνάντο Σάντος, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά! Μετά την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Μπεσίκτας, ακολούθησε νέα απόλυση από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

