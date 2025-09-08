Η Τουρκία μπλόκαρε ή περιόρισε την πρόσβαση στα μεγαλύτερα social media καθώς το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης καλεί σε διαδηλώσεις καταγγέλλοντας την «πολιορκία» των γραφείων του από την αστυνομία.

H πρόσβαση είναι αργή ή αδύνατη σε πλατφόρμες όπως το X, το YouTube, το Instagram, το Facebook, το TikTok και το WhatsApp, ανακοίνωσε την Δευτέρα η διεθνής οργάνωση Netblocks που παρακολουθεί τις διαδικτυακές ελευθερίες.

Σύμφωνα με δεδομένα του Συλλόγου Ελευθερίας της Έκφρασης, ο οποίος παρακολουθεί την τοπική λογοκρισία στο Διαδίκτυο, η ταχύτητα πρόσβασης έχει περιοριστεί δραστικά από τις 23.45 ώρα Ελλάδας την Κυριακή.

Η ένωση των τουρκικών επικοινωνιακών παρόχων δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις του Reuters.

Το διαδικτυακό μπλόκο ήρθε λίγες ώρες αφότου το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό (CHP), το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, κάλεσε σε διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη καταγγέλλοντας ότι αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του, κάτι που ο ηγέτης του αποκάλεσε «πολιορκία».

CHP İstanbul İl binası önünde «TAYYİP DİKTATÖR» sloganları atılıyor. pic.twitter.com/o8pSUmJRjl — Solcu Gazete (@solcugazete60) September 7, 2025

Το CHP έχει μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο μιας δικαστικής καταστολής σε βάρος εκατοντάδων μελών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο έγινε αφορμή για την οργάνωση των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εδώ και μια δεκαετία.

Την Τρίτη, δικαστήριο καθαίρεσε τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023.

Μιλώντας σε συγκέντρωση του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε τους Τούρκους να διαδηλώσουν κατά της δικαστικής απόφασης και της καταστολής του κόμματός του, καθώς και εναντίον των αστυνομικών μέτρων, δηλαδή των φραγμάτων που στήθηκαν γύρω από την έδρα του για να περιοριστεί η πρόσβαση σε αυτό.

Από εδώ, καλώ όλους τους δημοκράτες και τα μέλη του CHP στα οποία φτάνει η φωνή μου, να προστατεύσουν το σπίτι του Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη», είπε.

Η νεολαία του CHP κάλεσε επίσης τους κατοίκους της πόλης να συγκεντρωθούν στα τοπικά γραφεία του κόμματος. Αλλη μια διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί.