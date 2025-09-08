Το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό (CHP), κάλεσε χθες Κυριακή τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης να συγκεντρωθούν, αφού η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του, κάτι που ο ηγέτης του αποκάλεσε «πολιορκία» (φωτογραφία του Reuters/Umit Bektas, επάνω).

Ο Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε τους Τούρκους να διαδηλώσουν κατά της καταστολής του CHP

CHP İstanbul İl binası önünde «TAYYİP DİKTATÖR» sloganları atılıyor. pic.twitter.com/o8pSUmJRjl — Solcu Gazete (@solcugazete60) September 7, 2025

Το CHP έχει μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο μιας δικαστικής καταστολής σε βάρος εκατοντάδων μελών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο έγινε αφορμή για την οργάνωση των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εδώ και μια δεκαετία.

CHP İstanbul İl binası önünde kayyuma karşı direnen yurttaşlar: «Polis simit sat, onurlu yaşa!» pic.twitter.com/CSuVEllWTy — Solcu Gazete (@solcugazete60) September 7, 2025

Το CHP αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα νομικά μέτρα εναντίον του είναι πολιτικές προσπάθειες ώστε να εξαλειφθούν οι εκλογικές απειλές για τον Ερντογάν και να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση.

Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkı abluka altına alamazsınız! pic.twitter.com/dbo2W1OCeG — CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI 🇹🇷 (@chpizmiril) September 7, 2025

Την Τρίτη, δικαστήριο καθαίρεσε τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023.

Μιλώντας σε μια συγκέντρωση του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε τους Τούρκους να διαδηλώσουν κατά της δικαστικής απόφασης και της καταστολής του κόμματός του, καθώς και εναντίον των αστυνομικών μέτρων, δηλαδή των φραγμάτων που στήθηκαν γύρω από την έδρα του για να περιοριστεί η πρόσβαση σε αυτό.

«Το σπίτι του Ατατούρκ»

«Από εδώ, καλώ όλους τους δημοκράτες και τα μέλη του CHP στα οποία φτάνει η φωνή μου, να προστατεύσουν το σπίτι του Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη», είπε.

Bu mesele Özgür Çelik meselesi değildir. Bu mesele CHP meselesi değildir. Bu mesele memleket meselesidir. Ülkesinin geleceğine sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Biz kazanacağız, birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/jniYZv0myP — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 7, 2025

Η νεολαία του CHP κάλεσε επίσης τους κατοίκους της πόλης να συγκεντρωθούν στα τοπικά γραφεία του κόμματος. Αλλη μια διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ