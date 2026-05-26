Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία, την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ήδη τρόφιμοι σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, για εμπλοκή σε παρόμοιες πράξεις που φέρεται να τέλεσαν κατά το παρελθόν.

Οι δράστες της ληστείας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν παραβιάσει τους όρους διαμονής στο συγκεκριμένο κατάστημα, όταν τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο του ψιλικατζίδικου, αρπάζοντας 700 ευρώ από το ταμείο, διάφορα καπνικά προϊόντα και το τσαντάκι του με προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Από την Αστυνομία ανακοινώθηκε η εμπλοκή στη ληστεία και τεσσάρων συνεργών τους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Τους αναγνώρισε υπάλληλος του καταστήματος κράτησης

Όπως έγινε γνωστό, υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Μάλιστα, επιστρέφοντας τα επόμενα 24ωρα στη συγκεκριμένη δομή κράτησης, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων φέρεται να εκμυστηρεύτηκε αρχικά την εμπλοκή του στη ληστεία -ανακαλώντας όμως στη συνέχεια την συμμετοχή του.

Απολογούμενοι στην αρμόδια ανακρίτρια, και οι τρεις αρνήθηκαν ότι είναι αυτοί που τέλεσαν την ένοπλη ληστεία. Οι δύο 17χρονοι κρίθηκαν, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στον τρίτο (που συμπληρώνει τον επόμενο μήνα το 15ο έτος της ηλικίας του) επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο κι επέστρεψε στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.