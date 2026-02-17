newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
Ελλάδα 17 Φεβρουαρίου 2026, 17:43

Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι

Η 15χρονη μαζί με συνεργούς επιτέθηκαν και λήστεψαν στα δύο παιδιά το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία

Σύνταξη
 Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Κυριακής (15-2-2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 15χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 ανήλικοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, βραδινές ώρες της 14-2-2026 στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, η κατηγορούμενη, από κοινού με δύο έτερους ανήλικους, προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και βραδινές ώρες της 15-2-2026 εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη κατηγορούμενη.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ επιπλέον εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
Εργοστάσιο Βιολάντα 17.02.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες προπανίου - «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»

Θάψαμε τους σωλήνες προπανίου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας ισχυρίζεται ένας από τους υδραυλικούς λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προβλήματα 17.02.26

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 17.02.26

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι

Σύνταξη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του ματς με την Λεβερκούζεν και αποθέωσε τον κόσμο των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου

«Η ίδια εταιρεία, η οποία υπέγραψε μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο από τα ενεργειακά», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Άρης
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Μαρούσι – Άρης

LIVE: Μαρούσι – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Μπάσκετ 17.02.26

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
