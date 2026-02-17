Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Κυριακής (15-2-2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 15χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 ανήλικοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, βραδινές ώρες της 14-2-2026 στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, η κατηγορούμενη, από κοινού με δύο έτερους ανήλικους, προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και βραδινές ώρες της 15-2-2026 εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη κατηγορούμενη.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ επιπλέον εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.