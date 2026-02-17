Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
Η 15χρονη μαζί με συνεργούς επιτέθηκαν και λήστεψαν στα δύο παιδιά το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
- Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
- Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
- Ένας στους δύο κάνει ή το σκέφτεται για δεύτερη δουλειά
Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Κυριακής (15-2-2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 15χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 ανήλικοι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, βραδινές ώρες της 14-2-2026 στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, η κατηγορούμενη, από κοινού με δύο έτερους ανήλικους, προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.
Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες
Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και βραδινές ώρες της 15-2-2026 εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη κατηγορούμενη.
Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ επιπλέον εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Αντιμέτωπη με πληθυσμιακή κατάρρευση, η Ουκρανία καλεί τους στρατιώτες να καταψύχουν το σπέρμα τους
- Πρόβλημα με Ερνανγκόμεθ, έμεινε εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το Final 8 του Κυπέλλου
- Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
- Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
- Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν: «Να είμαστε εύστοχοι στις ευκαιρίες μας»
- Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
- Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που άφησε το NBA για να επιστρέψει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις