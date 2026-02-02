Κρήτη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Δύο ανήλικοι και δύο γονείς συνελήφθησαν
Δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο σε περιοχή του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου όταν ένας 15χρονος με έναν 16χρονο την ώρα που βρίσκονταν σε κεντρική περιοχή της πόλης διαπληκτίστηκαν έντονα με 16χρονο.
Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τους δύο ανήλικους να επιτίθενται και να χτυπούν τον 16χρονο.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο 16χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου χωρίς, ωστόσο, να κινδυνεύει η ζωή του.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. που προχώρησε στην άμεση σύλληψη των δύο ανηλίκων ενώ πέρασε χειροπέδες και σε δύο γονείς για παραμέληση ανηλίκων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται για επίθεση και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου.
