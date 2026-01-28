Λάρισα: «500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» – Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή
Ο ανήλικος από τη Λάρισα δέχτηκε ένα σοκαριστικό τηλεφώνημα, όπου άγνωστοι τον απειλούσαν ότι θα στείλουν άτομα να του κάνουν κακό - Αποφάσισε να μην ενδώσει και τότε του επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τον
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά παραβατικότητας στα οποία εμπλέκονται ανήλικοι είτε ως θύματα είτε ως θύτες, με τις Αρχές να μην μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο παρά τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί. Το τελευταίο κρούσμα σημειώθηκε στη Λάρισα.
Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 21χρονου, ενώ αναζητείται ο συνεργός του
Ειδικότερα, ένας 15χρονος κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της πόλης εκβίαση και απειλή από νεαρά άτομα. Ο ανήλικος, μάλιστα, δεν ενέδωσε στην απειλή ότι θα του κάνουν κακό αν δεν τους δώσει τα χρήματα που του ζητούσαν, με αποτέλεσμα να κάνουν πράξη την απειλή τους και να τον τραυματίσουν, ευτυχώς ελαφρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 15χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ένας εκ των δύο νεαρών του τηλεφώνησε και τον απείλησε ότι αν δεν του δώσει το ποσό των 500 ευρώ, «θα τον άφηναν ανάπηρο» άτομα που θα έστελνε για να του κάνουν κακό.
Λάρισα: Συνελήφθη ένας 21χρονος
Ωστόσο, ο ανήλικος δεν ενέδωσε, με αποτέλεσμα το περασμένο Σάββατο να δεχτεί επίθεση από νεαρό που του ζήτησε τα χρήματα. Ευτυχώς, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που βρίσκονταν στην περιοχή παρενέβησαν και απέτρεψαν το χειρότερα.
Οι αστυνομικοί προσήγαγαν έναν άνδρα, 21 ετών, για την επίθεση στον ανήλικο και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο άλλος 21χρονος που εμπλέκεται στον εκβιασμό αναζητείται από την Αστυνομία.
