Πάτρα: Ανήλικοι εκβίαζαν και απειλούσαν με σουγιά και σιδερογροθιά 15χρονο για να τους δώσει 50 ευρώ
Οι δράστες έδωσαν και διορία στο θύμα μέχρι να βρει τα χρήματα - Ταυτοποιήθηκε ένας 14χρονος ενώ αναζητείται ο συνεργός του
- Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
- Καταρρίπτεται ο αστικός μύθος για το «κουνούπι του λονδρέζικου μετρό»
- Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
- Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Ένα ακόμα επεισόδιο παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα με έναν 14χρονο να έχει ταυτοποιηθεί ενώ αναζητείται ο συνεργός του.
Σύμφωνα με το tempo24 ένας 15χρονος έπεσε προ ημερών θύμα απόπειρας εκβίασης από τους δύο άτομα.
Του έδωσαν διορία
Οι δράστες, εκ των οποίων τα στοιχεία του ενός έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, απαίτησαν από τον 15χρονο να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη διορία.
Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, οι δύο δράστες απαίτησαν τα χρήματα κρατώντας έναν σουγιά και μία σιδερογροθιά προειδοποιώντας… τον για την σωματική του ακεραιότητα!
Η προανάκριση της Ασφάλειας Πατρών, για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 25.10.2025]
- Σαν Φρανσίσκο: Φορτηγό έπεσε με ταχύτητα σε βάση της ακτοφυλακής – Τραυματίας από πυρά ο οδηγός
- Euroleague: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
- Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
- Σάλος με influencer που χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της
- Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις