Πάτρα: Ανήλικοι εκβίαζαν και απειλούσαν με σουγιά και σιδερογροθιά 15χρονο για να τους δώσει 50 ευρώ

Ένα ακόμα επεισόδιο παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα με έναν 14χρονο να έχει ταυτοποιηθεί ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Σύμφωνα με το tempo24 ένας 15χρονος έπεσε προ ημερών θύμα απόπειρας εκβίασης από τους δύο άτομα.

Του έδωσαν διορία

Οι δράστες, εκ των οποίων τα στοιχεία του ενός έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών, απαίτησαν από τον 15χρονο να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη διορία.

Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, οι δύο δράστες απαίτησαν τα χρήματα κρατώντας έναν σουγιά και μία σιδερογροθιά προειδοποιώντας… τον για την σωματική του ακεραιότητα!

Η προανάκριση της Ασφάλειας Πατρών, για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.