Αθήνα: Σπείρα 5 ανήλικων κοριτσιών υπό την καθοδήγηση 31χρονου έκλεβαν τσάντες στην πλατεία Αγίας Ειρήνης
Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην πλατεία Αγίας Ειρήνης αντιλήφθηκαν τη δράση των 5 ανήλικων και του 31χρονου και τους συνέλαβαν
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 15-10-2025 στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, 31χρονος και 5 ανήλικες ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και εμπορία ανθρώπων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, οι ανήλικες χωρίζονταν σε 2 ομάδες και στη συνέχεια με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή καθήμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τους έπιασαν στα πράσα
Περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
