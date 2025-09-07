Τρεις ανήλικες ρομά, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν στην Κέρκυρα με την κατηγορία της ληστείας κατά συναυτουργία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά την αφαίρεση προϊόντων αξίας περίπου 70 ευρώ από σούπερ μάρκετ στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν έγιναν αντιληπτές από υπαλλήλους του καταστήματος, οι τρεις ανήλικες άσκησαν σωματική βία σε βάρος τους προκειμένου να διαφύγουν. Πιο συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, επιτέθηκαν ομαδικά στην προϊσταμένη του σούπερ μάρκετ, την οποία χτύπησαν.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.