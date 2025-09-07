Κέρκυρα: Τρεις ανήλικες χτύπησαν εργαζόμενες μετά από κλοπή σε σούπερ μάρκετ
Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, οι τρεις ανήλικες επιτέθηκαν ομαδικά στην προϊσταμένη του σούπερ μάρκετ
- Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
- Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)
- Αρκούδα έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
- Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Τρεις ανήλικες ρομά, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν στην Κέρκυρα με την κατηγορία της ληστείας κατά συναυτουργία.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά την αφαίρεση προϊόντων αξίας περίπου 70 ευρώ από σούπερ μάρκετ στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου.
Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, επιτέθηκαν ομαδικά στην προϊσταμένη του σούπερ μάρκετ, την οποία χτύπησαν
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν έγιναν αντιληπτές από υπαλλήλους του καταστήματος, οι τρεις ανήλικες άσκησαν σωματική βία σε βάρος τους προκειμένου να διαφύγουν. Πιο συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, επιτέθηκαν ομαδικά στην προϊσταμένη του σούπερ μάρκετ, την οποία χτύπησαν.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
- Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)
- Κέρκυρα: Τρεις ανήλικες χτύπησαν εργαζόμενες μετά από κλοπή σε σούπερ μάρκετ
- Ζούσμαν για το ματς με την Εθνική Ελλάδας: «Είτε κάνουμε 15 είτε 45 φάουλ, οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25»
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ
- Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία
- Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις