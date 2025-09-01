Κηφισιά: Ληστεία ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι της – Την έδεσαν και άρπαξαν κοσμήματα και κάρτες
Μία 89χρονη στην Κηφισιά βίωσε τον τρόμο όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι της από ανασφάλιστη πόρτα, την έδεσαν και άρπαξαν τιμαλφή και κάρτες.
Θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι της στην Κηφισιά έπεσε το πρωί της Κυριακής, 31 Αυγούστου μια 89χρονη γυναίκα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10.00 το πρωί της Κυριακής δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο ισόγειο διαμέρισμα της 89χρονης μέσω ανασφάλιστης μπαλκονόπορτας.
Στη συνέχεια οι δράστες ακινητοποίησαν την 89χρονη χρησιμοποιώντας δεματικά καλώδια και αφού αφαίρεσαν τιμαλφή, τραπεζικές κάρτες και ένα κινητό τηλέφωνο, διέφυγαν.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
- Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
- Ισραήλ: Μαθητές απείχαν από τα μαθήματά τους – Ζητούν ειρηνευτική συμφωνία και απελευθέρωση ομήρων
- Economist: Τουρκία και Νότια Κορέα… οι νέοι ακούραστοι δρομείς στην κούρσα εξοπλισμών
- Κομισιόν: Επιβεβαιώνει τη «ρωσική παρεμβολή» στο αεροσκάφος της Λάιεν – «Συνηθισμένοι σε τέτοιες απειλές»
- Τεράστια ρήτρα έβαλε η Σπόρτινγκ στο συμβόλαιο του Ιωαννίδη
- Volkswagen T-Roc Dream: Νέα πλούσια έκδοση έξοπλισμού με όφελος 5.000 ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις