Συγκλονίζει ο 61χρονος φούρναρης στη Μάνδρα που έπεσε θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού στις 6:00 το πρωί της Τετάρτης από αγνώστους που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο ληστές μιλούσαν ελληνικά και φαινόταν να γνώριζαν καλά τις κινήσεις του.

«Μου τρύπησαν έναν πνεύμονα και μου έβγαλαν τον ώμο. Με πατούσαν. Ήταν μέσα περίπου 40 λεπτά», είπε με δυσκολία ο 61χρονος φούρναρης μιλώντας στο Mega. «Θέλανε λεφτά, νόμιζαν ότι είχα πολλά λεφτά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν οι ληστές διαπίστωσαν ότι δεν είχε χρήματα στο αρτοποιείο στη Μάνδρα, μετέφεραν διά της βίας τον 61χρονο στο σπίτι του που ήταν δίπλα και εκεί του πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες. Τον χτύπησαν, τον απείλησαν με όπλο και του ζήτησαν χρήματα.

Οι ληστές ήταν μέσα στον φούρνο και τον ξυλοκοπούσαν επί 40 λεπτά, λέει ο 61χρονος φούρναρης

Οι άγνωστοι παραμόνευσαν έξω από τον φούρνο και όταν ο 61χρονος βγήκε να πάρει ξύλα, τον οδήγησαν διά της βίας μέσα στο κατάστημα. «Παραμόνευσαν, ήξεραν πότε θα κάνουν τι», λέει ο ίδιος.

Μάνδρα: «Τον βρήκα σε άθλια κατάσταση»

«Τα ανακάτεψαν όλα. Τους έδωσε ο άνθρωπος ό,τι είχε, παρόλα αυτά αυτοί δεν σταματούσαν. Με θυμό τον χτύπαγαν, τον χτύπαγαν αλύπητα», δήλωσε συγκλονισμένη η υπάλληλος του καταστήματος που βρήκε τον 61χρονο δεμένο με πανιά και χειροπέδες.

«Τον βρήκα σε άθλια κατάσταση. Ήταν δεμένο το κεφάλι του, το στόμα του, του το είχαν κλείσει με πανιά του φούρνου και με την ποδιά μου τον είχαν δέσει. Του είχαν βάλει χειροπέδες», περιέγραψε.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μάνδρας, το οποίο διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.