Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Απίστευτο τρόμο έζησε 71χρονος καρκινοπαθής που δέχθηκε επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει από δύο άτομα. Στόχος τους ήταν να του πάρουν τη σύνταξη.

Μιλώντας στο MEGA, ο 71χρονος περιέγραψε τη ληστεία, λέγοντας ότι πιθανότατα τα δύο νεαρά άτομα τον παρακολουθούσαν.

Και πρόσθεσε ότι δεν περίμενε ποτέ πως κάποιοι θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Το ίδιο και η σύζυγός του, που δεν κατάφερε να τον βοηθήσει.

«Φώναζα και δεν με άκουγε κανένας», είπε ο ηλικιωμένος, που έχει και ποσοστό αναπηρίας 80%, λόγω κινητικών προβλημάτων.

Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα», περιγράφει το περιστατικό.

Οι δυο δράστες κατάφεραν να απομακρυνθούν και παρά τις έρευνες ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.

Τον αιφνιδίασαν

Η ληστεία έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Ίλιον. Ο 71χρονος είχε σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του από τράπεζα και επέστρεψε σπίτι. Πριν μπει στην πολυκατοικία, είδε δυο άτομα να τον πλησιάζουν.

«Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι, φίλοι των παιδιών, που θέλουν να μπουν στην πολυκατοικία».

Οι δράστες όμως τον αιφνιδίασαν, μπήκαν στην είσοδο και άρχισαν να τον χτυπούν. «Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα».

Καθώς ήταν μόνος του, άσχημα χτυπημένος, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του.

«Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ».

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον προσπαθεί να αναρρώσει. Η σύζυγος και ο γιος του παραμένουν οργισμένοι.

«Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό», είπε ο γιος του στο MEGA. «Για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», πρόσθεσε.

«Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», είπε ο γιος του.

Η οικογένεια πιστεύει ότι οι ληστές είναι πιθανό να παρακολουθούσαν τον άντρα από την τράπεζα. Να τον είδαν την ώρα που έκανε την ανάληψη των χρημάτων του και να περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθούν.

«Δεν ξέρω», λέει ο ίδιος, «αν όταν μπήκα στο μίνι μάρκετ, αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα, και αυτοί καθόντουσαν έξω με το αυτοκίνητο. Και την ώρα που μπήκα στο ταμείο να πληρώσω, να είδαν ότι είχα λεφτά», είπε ο ηλικιωμένος.