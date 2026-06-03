Λάρισα: Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι 1,5 μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου
Μπροστά σε μία ιδιαίτερη εικόνα βρέθηκε μία γυναίκα στη Νεάπολη Λάρισας, όταν άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου της.
- Φυλακές Κορυδαλλού: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση του 48χρονου βαρυποινίτη
- Οι αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι
- Άνδρας στην Τουρκία έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου χωρίς να το καταλάβει
- Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Δεν πίστευε στα μάτια της η ιδιοκτήτρια ενός αυτοκινήτου στη συνοικία της Νεάπολης της Λάρισας, η οποία ακούγοντας ένα θόρυβο, άνοιξε το καπό του.
Σύμφωνα με το onlarissa, στην προσπάθειά της να βρει τον λόγο που άκουγε ένα θόρυβο από το όχημα, η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε φωλιάσει ένα φίδι στη μηχανή του αυτοκινήτου. Αμέσως κάλεσε την Πυροσβεστική, με άνδρες της να σπεύδουν στο σημείο για να τη βοηθήσουν.
Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ο πυροσβέστης να απομακρύνει το φίδι μήκους 1,5 μέτρου με χαρακτηριστική ψυχραιμία από τη μηχανή του αυτοκινήτου.
- Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
- Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου
- Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια
- Σεισμός ανοιχτά της Λακωνίας
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Τον βρήκα νεκρό εκεί που παίζαμε μπάλα» – Τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου
- Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου
- Κουβέιτ: Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση – Βίντεο και φωτογραφίες
- Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις