«Υπήρξα ανόητος» – Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στην τσάντα της

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Πάρα πολύ καυτοί για να τους αντέξει κανείς. Ο «κακός» της πρώτης γραμμής του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, και η εκπληκτικά όμορφη Καρέ Ότις αποτελούσαν ένα επικίνδυνο δίδυμο τη δεκαετία του ’90, αφού ερωτεύτηκαν τρελά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ερωτικής ταινίας «Άγρια Ορχιδέα».

Κάποτε η ίδια τραυματίστηκε από σφαίρα κοίλης αιχμής, όταν ένα όπλο που της είχε βάλει κρυφά στην τσάντα της εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.

«Ανόητος»

Ο Μίκι Ρουρκ εξέφρασε πρόσφατα τη λύπη του σε ένα στοχαστικό σχόλιο στο Instagram για την πρώην σύζυγό του, Καρ Οτίς: «Υπήρξα ανόητος».

Αν και δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί, μια λεζάντα του 73χρονου σήμερα Ρουρκ, φαινόταν να εκφράζει ότι ο ίδιος φέρει την ευθύνη για την εξέλιξη της σχέσης τους. Οι δύο ηθοποιοί ήταν παντρεμένοι από τον Ιούνιο του 1992 έως τον Δεκέμβριο του 1998.

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Η ιστορία από την αρχή

Σούπερ μοντέλο σε ηλικία 20 ετών, η Κάρε Ότις πέρασε από οντισιόν για την ταινία «Άγρια Ορχιδέα» και γνώρισε τον συμπρωταγωνιστή της, Μίκι Ρουρκ, και έτσι γεννήθηκε ένα ταραχώδες ζευγάρι του Χόλιγουντ που τροφοδότησε πληθώρα κουτσομπολιών.

Το 2011, ξαναπαντρεμένη, απαλλαγμένη από τα ναρκωτικά και μητέρα δύο κοριτσιών, η Ότις αφηγήθηκε τον επικίνδυνο έρωτά τους στο αυτοβιογραφικό βιβλίο, «Beauty, Disrupted».

Ακολουθεί ένα απόσπασμα:

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μας καθορίζουν. Στιγμές που ξέρουμε ότι θα έρθουν. Και μία από αυτές τις καθοριστικές στιγμές για μένα ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα τον άντρα που θα γινόταν ο πρώτος μου σύζυγος.

Πέρασα την πόρτα του σπιτιού του σκηνοθέτη Ζάλμαν Κινγκ και άλλαξα τη ζωή μου.

Ήταν ένα ζεστό και υγρό απόγευμα στο Λος Άντζελες. Τον είδα αμέσως. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μοναχική φιγούρα που καθόταν σκυμμένη σε μια γωνία.

Εκεί, σε ένα ανοιχτό τραπέζι κουζίνας, με μακριά σκούρα μαλλιά να καλύπτουν το πρόσωπό του, τα χέρια του να τρέμουν καθώς έφερνε ένα κομψό πιατάκι με καφέ στα χείλη του, καθόταν ο διάσημος Μίκι Ρουρκ. Ήμουν περίεργη, αλλά για κάποιο λόγο δεν εντυπωσιάστηκα.

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Ασυνήθιστα νύχια

Τα μάτια μου σταμάτησαν για μια στιγμή στα χέρια του, με το μικρό του δάχτυλο σηκωμένο καθώς έπινε μια γουλιά καφέ από το φλιτζάνι του. Ο Μίκι είχε ασυνήθιστα νύχια που φαινόταν να καμπυλώνουν πάνω από τις άκρες των νυχιών του.

Ένα κόκκινο φανελάκι, με ένα αμάνικο μπλουζάκι από κάτω, δεν έκρυβε τον εντυπωσιακό κορμό και τους δικέφαλους μυς του. Φορούσε σκισμένο τζιν και ένα ζευγάρι παπούτσια του μποξ.

Εκεί, σε ένα ανοιχτό τραπέζι κουζίνας, με μακριά σκούρα μαλλιά να καλύπτουν το πρόσωπό του, τα χέρια του να τρέμουν καθώς έφερνε ένα κομψό πιατάκι με καφέ στα χείλη του, καθόταν ο διάσημος Μίκι Ρουρκ. Ήμουν περίεργη, αλλά για κάποιο λόγο δεν εντυπωσιάστηκα

Φωτιά στο δωμάτιο

Ο Μίκι δεν σηκώθηκε ούτε μου έδωσε σημασία. Χωρίς να τον κοιτάξω ούτε να πω λέξη, άνοιξα την μεγάλη πόρτα του ψυγείου και έψαξα να βρω κάτι να φάω. Βρήκα υπολείμματα μπρόκολου.

Τα έβγαλα και έβαλα λίγα σε ένα πιάτο. Τράβηξα μια καρέκλα, κάθισα απέναντί του και άρχισα να τρώω.

Άναψε άλλο ένα τσιγάρο, και όταν το έβαλε στο τασάκι, έσκυψα, το πήρα και έκανα μια τζούρα.

Τελικά σήκωσε το βλέμμα, τα μάτια του συνάντησαν τα δικά μου και χαμογέλασε. Ήταν ένα εκπληκτικά ανοιχτό χαμόγελο, ένα παιχνιδιάρικο χαμόγελο, ένα όμορφο χαμόγελο.

Και του χαμογέλασα κι εγώ. Έσκυψα πάλι το βλέμμα στο μπρόκολο μου, τελικά λίγο ντροπαλή. Βασικά, βάλαμε φωτιά στο δωμάτιο.

Αγάπη για δράμα

Ήδη από εκείνες τις πρώτες μέρες, η λαχτάρα μου για αυτόν ήταν πιο έντονη όταν δεν ήμασταν μαζί. Χωριζόμασταν για λίγες ώρες και δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο παρά το να είμαι ξανά μαζί του.

Και οι δύο αγαπούσαμε το δράμα της όλης κατάστασης, αγαπούσαμε τη φαντασίωση του να είμαστε τρελά ερωτευμένοι, ανίκανοι να χωριστούμε.

Όταν οι άνθρωποι ρωτούν γιατί κατέληξα να μείνω μαζί του για τόσο καιρό, αυτό είναι ένα τεράστιο μέρος της απάντησης. Οι στιγμές που δεν ήμασταν μαζί ήταν οι στιγμές που τον ήθελα περισσότερο.

Έγινε έξαλλος

Είχαμε μια παθιασμένη σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Άγρια Ορχιδέα» του Κινγκ. Αφού τελείωσαν τα γυρίσματα, κατέληξα να παίζω τη σύζυγο του Μίκι.

Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με αυτή τη νέα μου ζωή. Σύμφωνα με τα πρότυπα όλων των άλλων, είχα ό,τι θα μπορούσα να επιθυμήσω: ένα μεγάλο, όμορφο σπίτι, μια σχέση με έναν διάσημο ηθοποιό. Αλλά εκεί τελείωνε η απαρίθμηση. Αυτό ήταν όλο.

Ο Μίκι, για παράδειγμα, είδε μια γυμνή φωτογραφία μου, που είχε τραβήξει ο γνωστός γκέι φωτογράφος Στίβεν Μέιζελ για το Vanity Fair. Έγινε έξαλλος.

Τρομοκρατημένος φωτογράφος

«Όλοι βλέπουν τον κώλο σου! Αυτός είναι ο δικός μου κώλος. Και κανενός άλλου» φώναζε. Για να αποδείξει το επιχείρημά του, ο Μίκι έστειλε δύο μπράβους να βρουν τον Μέιζελ, και όταν τον βρήκαν σε έναν ανελκυστήρα στη Νέα Υόρκη, έκλεψαν το χαρακτηριστικό καπέλο του και τράβηξαν φωτογραφίες με Polaroid τον τρομοκρατημένο φωτογράφο.

Γρήγορα διαδόθηκε η φήμη ότι η συνεργασία μαζί μου ήταν επικίνδυνη.

Ενώ έκανε ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει την καριέρα μου, ο Μίκι βρισκόταν στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, γυρίζοντας την ταινία «Ο Θάνατος σταμάτησε στην Έρημο» με τον Γουίλεμ Νταφόε.

Τα όλο και πιο απεγνωσμένα τηλεφωνήματα που λάμβανα από τον Μίκι, που με ικέτευε να πάω να τον επισκεφτώ, έδειχναν ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά όσο αναμενόταν.

«Εμπρός, το έχω εγώ. Θα το φέρω μέσα», είπε ο Μικ. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι σκέφτηκε ότι θα ήταν καλή ιδέα να κρύψει το όπλο μέσα στην τσάντα μου

«Τι στο διάολο;»

Αποφάσισα να πετάξω μέχρι εκεί και να περάσω ένα σαββατοκύριακο μαζί του. Το σπίτι ήταν πανέμορφο: ένα κλασικό σπίτι από πλίθινους τοίχους στη Σάντα Φε, με εκπληκτική θέα από τα παράθυρα που έφταναν από το δάπεδο μέχρι την οροφή, τεράστια τζάκια και μια μεγαλοπρεπή κουζίνα και σαλόνι. Θα μπορούσα να το συνηθίσω αυτό, σκέφτηκα.

Την επόμενη μέρα, βγήκαμε για δείπνο. Ήμασταν σχεδόν στο εστιατόριο όταν κοίταξα κάτω και είδα ένα .357 Magnum στο χαλάκι του αυτοκινήτου. κοντά στα πόδια μου.

«Γαμώτο, Μίκι!» ούρλιαξα, δείχνοντάς το. «Τι στο διάολο;».

Μέσα στην τσάντα μου

Ο Μίκι πάρκαρε το αυτοκίνητο και έσκυψε προς το μέρος μου, με φωνή απαλή αλλά αποφασιστική. «Ότις, θυμήσου, είναι για την προστασία μας. Ζητώ συγγνώμη, όμως. Θα μιλήσω στους άντρες να τα κρύψουν αυτά τα πράγματα».

«Καλή ιδέα», απάντησα λακωνικά. Βγήκα από το αυτοκίνητο και γύρισα πίσω για να πάρω την τσάντα μου.

«Εμπρός, το έχω εγώ. Θα το φέρω μέσα», είπε ο Μικ. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι σκέφτηκε ότι θα ήταν καλή ιδέα να κρύψει το όπλο μέσα στην τσάντα μου.

Μπουμ!

Το δείπνο κύλησε ομαλά. Όταν τελειώσαμε, αποφασίσαμε να γυρίσουμε σπίτι με τη μοτοσικλέτα και να αφήσουμε έναν από τους συνοδούς του, τον Φράνκο, να οδηγήσει το αυτοκίνητο.

«Έλα, Ότις. Πάμε να κάνουμε μπάνιο!». Ο Μίκι γέλασε και με κυνήγησε μέσα στο σπίτι. Φώναξα από χαρά και έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα μέσα από την μπροστινή πόρτα προς την κουζίνα.

Ο Μίκι έτρεξε στο ψυγείο, ψάχνοντας για ένα μπουκάλι λευκό κρασί, ενώ εγώ έβγαλα την τσάντα μου από τον ώμο και την πέταξα πάνω στον πάγκο.

Μπουμ! Ένας τρομερός θόρυβος αντήχησε σε όλη την κουζίνα.

Παράξενη, κόκκινη λάσπη

«Πυροβολισμός!» ούρλιαξε ο Μίκι πανικόβλητος. «Μια σφαίρα μόλις σφύριξε δίπλα μου!».

«Τι στο διάολο κάνετε, ρε παιδιά, πυροβολείτε μέσα στο σπίτι;» φώναξα, έκπληκτη. Και ακριβώς τότε πρόσεξα ότι όλοι με κοιτούσαν, με τα μάτια τους γουρλωμένα.

Στάθηκα εκεί, σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος. Το κεφάλι μου γύριζε. Άρχισα να ταλαντεύομαι αργά από τη μία πλευρά στην άλλη. «Ουάου», είπα μουδιασμένη καθώς κατέρρεα στο πάτωμα. «Τι στο διάολο…».

Κοίταξα το μπλε τζιν μου, το λευκό πουκάμισο και το μαύρο δερμάτινο μπουφάν μου. Τι ήταν αυτή η παράξενη κόκκινη λάσπη που απλωνόταν γύρω μου σχηματίζοντας έναν τρομακτικά τέλειο κύκλο; Κοίταξα ξανά τα παιδιά, μπερδεμένη και αμήχανη.

«Αιμορραγώ πολύ»

Μια στιγμή αργότερα, το μήνυμα από τη σκόνη πυρίτιδας έφτασε στον εγκέφαλό μου. Ένιωσα σαν να καιγόμουν, από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα.

Έπιασα ανάσα, και αμέσως μετά ξέσπασε από μέσα μου μια άγρια κραυγή. Το όπλο στην τσάντα μου, αυτό χωρίς ασφάλεια, είχε εκπυρσοκροτήσει τη στιγμή που έριξα την τσάντα μου πάνω στον πάγκο.

Ο Μίκι έτρεξε προς το μέρος μου. «Πού είναι το όπλο; Από πού προήλθε αυτό;».

«Περίμενε! Βοήθησέ με!» φώναξα τελικά, αναγκάζοντας τις λέξεις να βγουν. «Πρέπει να με βοηθήσεις… Αιμορραγώ. Αιμορραγώ πολύ».

Ούρλιαξα. Πονούσα τόσο πολύ, δεν μπορούσα να κουνηθώ.

Μια στιγμή αργότερα, το μήνυμα από τη σκόνη πυρίτιδας έφτασε στον εγκέφαλό μου. Ένιωσα σαν να καιγόμουν, από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα

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«Γρήγορα!»

«Αυτό είναι εφιάλτης. Καθαρίστε το!». Ο Μίκι ήταν ταραγμένος. Κατάλαβα ότι ανησυχούσε πολύ μήπως οι εφημερίδες μάθει για το περιστατικό. Πανικοβλήθηκα, αναρωτιόμουν τι ήταν πιο σημαντικό: η ζωή μου ή το να καλύψω το γεγονός ότι με είχαν πυροβολήσει με το όπλο του Μίκι Ρουρκ;

Αλλά ο Φράνκο ήταν μαζί μου, κρατώντας με σφιχτά. «Μίκι, μπροστινό κάθισμα! Πρέπει να οδηγήσεις αυτό το αυτοκίνητο. Γρήγορα!».

Με είχε χτυπήσει μια σφαίρα με κοίλη μύτη. Ήταν θαύμα που ήμουν ζωντανή -πόσο μάλλον ζωντανή με το χέρι μου ακόμα κολλημένο στο σώμα μου! Η σφαίρα είχε εισχωρήσει μόλις πέντε εκατοστά από την καρδιά μου. Η αστυνομία με ανέκρινε, αλλά δεν ασκήθηκαν κατηγορίες.

«Όχι, μαμά, δε μπορώ»

Η μητέρα μου ήρθε να με δει στη Σάντα Φε, ενώ ανάρρωνα. «Ξέρεις… ξέρεις ότι μπορείς να γυρίσεις σπίτι, Κάρε;» είπε, κοιτάζοντάς με στα μάτια. Γύρισα το πρόσωπό μου μακριά της. Τα χέρια μου έτρεμαν και δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό μου.

«Όχι, μαμά, δε μπορώ», είπα σιγανά. «Είναι πολύ αργά για κάτι τέτοιο».

Μια τεράστια αίσθηση σιωπηλής ενοχής κάλυψε τον Μίκι και εμένα για αρκετό καιρό μετά το περιστατικό με το όπλο. Η σιωπή μεταξύ μας κρεμόταν βαριά στον αέρα. Το ίδιο και η πραγματικότητα της παρακμής του Μίκι ως ηθοποιού.

Αρχή της παρακμής

Δεν ήταν πια η μεγάλη επιτυχία του box-office που ήταν κάποτε. Αντί να αναλογιστεί τη δική του ευθύνη για τις φθίνουσες προοπτικές του στον κινηματογράφο, ο Μίκι άρχισε να περιφρονεί την υποκριτική, αποκαλώντας την «καριέρα για κορίτσια».

Άφησα τον Μίκι στο Μαϊάμι να ακολουθήσει τη νέα του καριέρα στο μποξ. Επιστρέφοντας στο Λος Άντζελες, άρχισα να επουλώνω τις πληγές μου.

«Είναι ένα μαχαίρι χαρακίρι» απάντησε, ξετυλίγοντάς το. Το μακρύ μεταλλικό σπαθί αντανακλούσε το φως του απογεύματος. Ο Μίκι με κοίταξε στα μάτια. «Απάντησέ μου, αλλιώς θα πεθάνω»

Τραύλιζε

Αλλά δεν με εξέπληξε πραγματικά το τηλεφώνημα. Υπέκυψα. Έτσι απλά. Η λαχτάρα μου, η μοναξιά μου, όλα όσα παρέμεναν ανεπίλυτα, με έκαναν να πιστέψω στην ελπίδα ότι μπορούσαμε ακόμα να βρούμε τον σωστό δρόμο.

Στις 25 Ιουνίου 1992, μια λιμουζίνα με παρέλαβε στο Λος Άντζελες και με οδήγησε βόρεια κατά μήκος της ακτής προς το Μπιγκ Σουρ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, εκεί ήταν, καθισμένος στο καπό ενός τροποποιημένου hot rod Road Runner του ’69. Μπλε βιγόνια με μια λευκή ρίγα στο κέντρο. Η οροφή ήταν κατεβασμένη.

«Ότις… εγώ… δεν ξέρω τι να πω. Σ’ αγαπώ. Μου λείπεις. Σε χρειάζομαι. Εγώ… σε θέλω». Τραύλιζε.

«Παντρέψου με!»

«Μίκι, με πλήγωσες πραγματικά. Δεν ξέρω καν γιατί είμαι εδώ. Εκτός από το ότι και εγώ σ’ αγαπώ. Αλλά η αγάπη… δεν πρέπει να πονάει έτσι». Ήμουν συγκινημένη. Τα χείλη μου έτρεμαν. Προσπαθούσα να μην κλάψω.

Πριν προλάβω να καταλάβω τι έκανε, έπεσε στο ένα γόνατο. «Παντρέψου με, Κάρε», είπε.

«Χριστέ μου, Μίκι. Περίμενε. Έχω να σε δω μήνες!». Άρχισα να πανικοβάλλομαι. «Χρειάζομαι χρόνο, λίγο χρόνο για να το σκεφτώ».

«Όχι. Απάντησέ μου τώρα», είπε με αποφασιστικότητα.

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Χαρακίρι

Σηκώθηκε, πήγε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και άνοιξε το πορτ-μπαγκάζ. «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα», είπε ξανά, βγάζοντας ένα μακρύ σπαθί τυλιγμένο σε ένα όμορφο ιαπωνικό ύφασμα.

«Τι είναι αυτό;», ρώτησα.

«Είναι ένα μαχαίρι χαρακίρι» απάντησε, ξετυλίγοντάς το. Το μακρύ μεταλλικό σπαθί αντανακλούσε το φως του απογεύματος. Ο Μίκι με κοίταξε στα μάτια. «Απάντησέ μου, αλλιώς θα πεθάνω».

Μιλούσε σοβαρά; Δεν ήμουν σίγουρη. Ήμουν τρομοκρατημένη. Περίμενα μια στιγμή. Αναγνώρισα το συνηθισμένο τελεσίγραφό του «ή όπως θέλω εγώ ή τίποτα», αλλά αυτή τη φορά είχε μια διαφορετική απόχρωση απειλής.

Άκουσα τον εαυτό μου να λέει: «Ναι, Μίκι. Θα σε παντρευτώ».

Κρίση πανικού

Ο Μίκι και εγώ παντρευτήκαμε την επόμενη μέρα, στις 26 Ιουνίου, στην πατρίδα μου, το Σαν Φρανσίσκο. Ένας ειρηνοδίκης επέβλεψε τους όρκους μας, καθώς στεκόμασταν λίγα μέτρα μακριά από έναν κάδο απορριμμάτων στο Golden Gate Park.

Η κρίση άγχους που έπαθε ο Μίκι εκείνο το πρωί θα έπρεπε να μου είχε καταστήσει σαφές ότι κι αυτός το έκανε για λάθος λόγους.

Πρέπει κι αυτός να πίστευε ότι αν δεν μου έκανε πρόταση γάμου, θα με έχανε. Παντρευτήκαμε με την ελπίδα ότι η αγάπη μας θα συμπλήρωνε όλα όσα δεν είχαν καταφέρει οι ζωές μας μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Με την ελπίδα ότι, με κάποιο τρόπο, ένα κομμάτι χαρτί θα θεράπευε μαγικά τις πληγές που είχαμε υποστεί από τους άλλους και που είχαμε προκαλέσει στον εαυτό μας και, φυσικά, ο ένας στον άλλον.

Κάναμε λάθος. Δυστυχώς και όπως ήταν αναμενόμενο, κάναμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο λάθος.

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Ξανά στο σήμερα

«Λάθος κορίτσι, δεν φταίει αυτή, όλα δικό μου λάθος, ήμουν ανόητος για τόσα χρόνια, δεν φταίει καθόλου αυτή, απλά έκανα ένα τρομερό λάθος, μεγάλη λύπη, ήμουν τυφλός, δεν φταίει αυτή, όλη η ευθύνη είναι δική μου» έγραψε πρόσφατα στο ίνσταγκραμ ο κάποτε υποψήφιος για Όσκαρ, Μίκι Ρουρκ, προσθέτοντας μια σειρά από emoji με πεταλούδες και χέρια σε στάση προσευχής.

Χαρακτηρίζοντας τον γάμο της ως «κακοποιητική σχέση» σε μια συνέντευξη στη Huffington Post για το βιβλίο της που όπως είπαμε εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011, η Ότις πρόσθεσε ότι εκείνη και ο Ρουρκ «προερχόμασταν και οι δύο από πραγματικά δυσλειτουργικά περιβάλλοντα και είχαμε και οι δύο το τέλειο έδαφος για να τροφοδοτήσουμε αυτή τη δυσλειτουργία, επειδή δεν είχαμε τα εργαλεία και εγώ ήμουν παιδί! Ήμουν νέα και προφανώς επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της Αμερικής εκείνη την εποχή».

Τον Νοέμβριο του 2011, ο Ρουρκ είπε στον Πιερς Μόργκαν στο CNN ότι δεν είχε καμία πρόθεση να διαβάσει το βιβλίο, προσθέτοντας: «Από ό,τι έχω ακούσει γι’ αυτό, και από ό,τι έχω δει, μοιάζει μάλλον με μια περίπτωση πικρίας, κυνηγιού του χρήματος και μιας παραληρητικής, ναρκισσιστικής και εγωκεντρικής οπτικής».

Σήμερα η Ότις είναι παντρεμένη με τον χημικό μηχανικό Μάθιου Σάτον, με τον οποίο έχει δύο κόρες, την Κάγια και την Τζέιντ.

*Το βιβλίο «Beauty, Disrupted: A Memoir» (Copyright © 2011) από την Κάρε Ότις κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο της HarperCollins Publishers.