Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έλαβε το περιοδικό People, η απόφαση ήταν υπέρ του ιδιοκτήτη Έρικ Τ. Γκόλντι σε μια υπόθεση παράνομης κατοχής κατά του 73χρονου ηθοποιού και πρώην πυγμάχου, Μίκι Ρουρκ.

Η απόφαση, η οποία κατατέθηκε στις 9 Μαρτίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, εκδόθηκε «ερήμην», πράγμα που πιθανώς σημαίνει ότι ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός δεν απάντησε στην καταγγελία ούτε εμφανίστηκε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος της Καλιφόρνιας.

Ως αποτέλεσμα, ο Γκόλντι απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ντρέξερ στο Λος Άντζελες.

Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση μίσθωσης έχει ακυρωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι ο ηθοποιός του Sin City δεν έχει πλέον νόμιμο δικαίωμα να κατοικεί στο σπίτι.

Σε μια άλλη σημείωση γίνεται σαφές ότι η απόφαση αφορούσε «μόνο την κυριότητα», πράγμα που σημαίνει ότι εστίαζε στην επιστροφή του ελέγχου του ακινήτου στον ιδιοκτήτη και όχι στην απονομή χρηματικής αποζημίωσης στην υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ειδοποίηση στον Ρουρκ με την οποία του ζητήθηκε να πληρώσει 59.100 δολάρια για καθυστερημένα ενοίκια ή να εκκενώσει το σπίτι εντός τριών ημερών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του Δεκεμβρίου.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός δεν απάντησε στην καταγγελία ούτε εμφανίστηκε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος της Καλιφόρνιας

Η εκστρατεία GoFundMe εκ μέρους του

Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε να μεταφέρει τα υπάρχοντά του από το σπίτι. Περίπου την ίδια περίοδο, μια γυναίκα ονόματι Λίγια-Τζοέλ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως βοηθό της μάνατζερ του Ρουρκ, Κίμπερλι Χάινς, ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για να υποστηρίξει τον ηθοποιό.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram του στις 5 Ιανουαρίου, ο Ρουρκ αναφέρθηκε στην εκστρατεία και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία γνώση για αυτήν.

Είπε ότι ήταν «απογοητευμένος», «συγχυσμένος» και δεν καταλάβαινε γιατί κάποιος δημιούργησε μια εκστρατεία GoFundMe εκ μέρους του.

«Αυτός δεν είμαι εγώ, εντάξει;» συνέχισε. «Αν χρειαζόμουν χρήματα, δεν θα ζητούσα καμία γαμημένη φιλανθρωπία. Θα προτιμούσα να βάλω ένα όπλο στον κώλο μου και να τραβήξω τη σκανδάλη».

Φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης

Αναφερόμενος σε «όποιον το έκανε αυτό», ο Ρουρκ πρόσθεσε: «Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τι είναι το ίδρυμα GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Η ζωή μου είναι πολύ απλή, δεν θα απευθυνόμουν σε εξωτερικές πηγές όπως αυτή».

Αφού ο Ρουρκ αρνήθηκε την προσφορά η Χάινς είπε στο The Hollywood Reporter: «Είπαμε: “Μίκι, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σε βοηθήσουν”. Αυτός απάντησε “εντάξει, τέλεια”. Δεν νομίζω ότι κατάλαβε, και τώρα έχει ξεσπάσει αυτή η φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης, και έχει φρικάρει».

Ο Ρουρκ, ο οποίος ζούσε σε ένα ξενοδοχείο στο Δυτικό Χόλιγουντ μετά τη μετακόμισή του από το σπίτι, έχει από τότε παροτρύνει τους δωρητές να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω.


*Με στοιχεία από people.com

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
Υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη: «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα»
Θεσσαλονίκη 11.03.26
Θεσσαλονίκη 11.03.26

Ανακοίνωση υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού - «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα»

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό» αναφέρει μεταξύ άλλων το υπ. Παιδείας για την υπόθεση της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Σύντομη ζωή 11.03.26
Σύντομη ζωή 11.03.26

«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

H δημοσιογράφος Nada Maucourant Atallah σε άρθρο της στο The National μας αποκαλύπτει μια ιστορία για αγρίους, που περιλαμβάνει το τετράδιο ενός μικρού κοριτσιού από τον Λίβανο που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
Θράσος 11.03.26
Θράσος 11.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών

Οι δύο άνδρες που έκλεβαν τσάντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26
Πολιτική 11.03.26

Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alitheia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34

NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν

NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα

Παρασκευή Τσιβόλα
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου
Ελλάδα 11.03.26
Ελλάδα 11.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δείτε ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
