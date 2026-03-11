Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έλαβε το περιοδικό People, η απόφαση ήταν υπέρ του ιδιοκτήτη Έρικ Τ. Γκόλντι σε μια υπόθεση παράνομης κατοχής κατά του 73χρονου ηθοποιού και πρώην πυγμάχου, Μίκι Ρουρκ.

Η απόφαση, η οποία κατατέθηκε στις 9 Μαρτίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, εκδόθηκε «ερήμην», πράγμα που πιθανώς σημαίνει ότι ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός δεν απάντησε στην καταγγελία ούτε εμφανίστηκε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος της Καλιφόρνιας.

Ως αποτέλεσμα, ο Γκόλντι απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ντρέξερ στο Λος Άντζελες.

Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση μίσθωσης έχει ακυρωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι ο ηθοποιός του Sin City δεν έχει πλέον νόμιμο δικαίωμα να κατοικεί στο σπίτι.

Σε μια άλλη σημείωση γίνεται σαφές ότι η απόφαση αφορούσε «μόνο την κυριότητα», πράγμα που σημαίνει ότι εστίαζε στην επιστροφή του ελέγχου του ακινήτου στον ιδιοκτήτη και όχι στην απονομή χρηματικής αποζημίωσης στην υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ειδοποίηση στον Ρουρκ με την οποία του ζητήθηκε να πληρώσει 59.100 δολάρια για καθυστερημένα ενοίκια ή να εκκενώσει το σπίτι εντός τριών ημερών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του Δεκεμβρίου.

Η εκστρατεία GoFundMe εκ μέρους του

Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε να μεταφέρει τα υπάρχοντά του από το σπίτι. Περίπου την ίδια περίοδο, μια γυναίκα ονόματι Λίγια-Τζοέλ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως βοηθό της μάνατζερ του Ρουρκ, Κίμπερλι Χάινς, ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για να υποστηρίξει τον ηθοποιό.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram του στις 5 Ιανουαρίου, ο Ρουρκ αναφέρθηκε στην εκστρατεία και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία γνώση για αυτήν.

Είπε ότι ήταν «απογοητευμένος», «συγχυσμένος» και δεν καταλάβαινε γιατί κάποιος δημιούργησε μια εκστρατεία GoFundMe εκ μέρους του.

«Αυτός δεν είμαι εγώ, εντάξει;» συνέχισε. «Αν χρειαζόμουν χρήματα, δεν θα ζητούσα καμία γαμημένη φιλανθρωπία. Θα προτιμούσα να βάλω ένα όπλο στον κώλο μου και να τραβήξω τη σκανδάλη».

Φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης

Αναφερόμενος σε «όποιον το έκανε αυτό», ο Ρουρκ πρόσθεσε: «Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τι είναι το ίδρυμα GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Η ζωή μου είναι πολύ απλή, δεν θα απευθυνόμουν σε εξωτερικές πηγές όπως αυτή».

Αφού ο Ρουρκ αρνήθηκε την προσφορά η Χάινς είπε στο The Hollywood Reporter: «Είπαμε: “Μίκι, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σε βοηθήσουν”. Αυτός απάντησε “εντάξει, τέλεια”. Δεν νομίζω ότι κατάλαβε, και τώρα έχει ξεσπάσει αυτή η φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης, και έχει φρικάρει».

Ο Ρουρκ, ο οποίος ζούσε σε ένα ξενοδοχείο στο Δυτικό Χόλιγουντ μετά τη μετακόμισή του από το σπίτι, έχει από τότε παροτρύνει τους δωρητές να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω.

*Με στοιχεία από people.com