«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ μίλησε δημόσια μετά την έναρξη μιας εκστρατείας GoFundMe ύψους 100.000 δολαρίων που ξεκίνησε για λογαριασμό του, με σκοπό να τον βοηθήσει να αποφύγει την έξωση.

Τον περασμένο μήνα, ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην παλαιστής έλαβε ειδοποίηση να πληρώσει τα 59.100 δολάρια που φέρεται να χρωστάει για καθυστερημένα ενοίκια ή να εκκενώσει το ακίνητό του στο Λος Άντζελες εντός τριών ημερών.

Η εκστρατεία crowdfunding ξεκίνησε με σκοπό να «καλύψει τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με τη στέγαση» και να «αποτρέψει» την απώλεια του σπιτιού του.

«Απογοητευμένος και μπερδεμένος»

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο προφίλ του στο Instagram τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Ρουρκ αναφέρθηκε στην εκστρατεία και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία γνώση για αυτήν.

Είπε ότι ήταν «απογοητευμένος και μπερδεμένος» και δεν καταλάβαινε γιατί κάποιος δημιούργησε μια εκστρατεία GoFundMe για λογαριασμό του.

«Αυτός δεν είμαι εγώ, εντάξει;» συνέχισε. «Αν χρειαζόμουν χρήματα, δεν θα ζητούσα καμία γ@μημένη ελεημοσύνη. Θα προτιμούσα να βάλω ένα όπλο στον κώλο μου και να τραβήξω τη σκανδάλη».

Αναφερόμενος σε «όποιον το έκανε αυτό», ο Ρουρκ πρόσθεσε: «Δεν θα ήξερα τι είναι το ίδρυμα GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Η ζωή μου είναι πολύ απλή, δεν θα απευθυνόμουν σε εξωτερικές πηγές όπως αυτή»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

«Χάλια διαχείριση»

Αναφερόμενος σε «όποιον το έκανε αυτό», ο Ρουρκ πρόσθεσε: «Δεν θα ήξερα τι είναι το ίδρυμα GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Η ζωή μου είναι πολύ απλή, δεν θα απευθυνόμουν σε εξωτερικές πηγές όπως αυτή».

Η εκστρατεία ξεκίνησε από μια γυναίκα ονόματι Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως βοηθό της Κίμπερλι Χάινς, της μάνατζερ του Ρουρκ. Στην GoFundMe ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Μίκι».

Ωστόσο, στο βίντεο του ο Ρούρκ, τη Δευτέρα, χαρακτήρισε την εκστρατεία GoFundMe «ενοχλητική. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσω όπως όλα τα άλλα».

Σκεπτόμενος την καριέρα του, ο Ρουρκ είπε ότι «πραγματικά, τα πήγα χάλια» στη διαχείρισή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Είκοσι χρόνια θεραπεία

«Δεν ήμουν διπλωματικός. Έπρεπε να κάνω πάνω από 20 χρόνια θεραπεία για να ξεπεράσω τη ζημιά που μου είχε προκληθεί πριν από χρόνια. Δούλεψα πολύ σκληρά για να το ξεπεράσω. Δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος».

Αν και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να μην κάνουν δωρεές στην εκστρατεία και ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον δικηγόρο του για αυτό, η εκστρατεία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 95.000 δολάρια από τον στόχο της μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο που μπορώ να σκεφτώ ότι θα έκανε κάτι τέτοιο, και ελπίζω να μην είναι το άτομο που σκέφτομαι. Είναι ταπεινωτικό», συνέχισε ο ηθοποιός.

Η εκστρατεία ξεκίνησε από μια γυναίκα ονόματι Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως βοηθό της Κίμπερλι Χάινς, της μάνατζερ του Ρουρκ. Στην GoFundMe ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Μίκι»

«Έχω πολλή περηφάνια»

Ο Ρουρκ είπε ότι αν και «δανείστηκε χρήματα από έναν πολύ καλό φίλο του», μετά από μια οικονομική αναποδιά με ένα ακίνητο που είχε νοικιάσει, επέμεινε ότι «ποτέ δεν θα ζητούσε ούτε ένα σεντ από ξένους, θαυμαστές ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν είναι ο δικός μου τρόπος».

Προς το παρόν, ο Ρουρκ δήλωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη δουλειά και διαβεβαίωσε τους φαν του ότι είναι καλά.

Καταλήγοντας, παρακάλεσε τους θαυμαστές που έκαναν δωρεές να «πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Δεν θα το έκανα ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Έχω πολλή περηφάνια».

Το ενοίκιο των 7.000 δολαρίων

Το People επικοινώνησε με τους Τζόουνς, Χάινς και GoFundMe για να ζητήσει το σχόλιό τους.

Το ακίνητο είναι μια κατοικία τριών υπνοδωματίων, 149 τετραγωνικών μέτρων, όπως περιγράφει μια καταχώριση του στο Zillow.

Σύμφωνα με μια καταγγελία, ο Ρουρκ υπέγραψε το μισθωτήριο συμβόλαιο τον Μάρτιο του 2025 για μηνιαίο ενοίκιο 5.200 δολαρίων, το οποίο αργότερα αυξήθηκε σε 7.000 δολάρια.

Εκτός από το ποσό που ο Ρουρκ φέρεται να οφείλει σε καθυστερημένα ενοίκια, ο ιδιοκτήτης του, Έρικ Γκόλντι, ζητά επίσης αποζημίωση για τα έξοδα δικηγόρου, σύμφωνα με το έγγραφο. Ο ιδιοκτήτης ζητά επίσης την ακύρωση της συμφωνίας μίσθωσης.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Μίκι Ρουρκ στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2020/ NDP