# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
Fizz 06 Ιανουαρίου 2026 | 14:00

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Ο Μίκι Ρουρκ μίλησε δημόσια μετά την έναρξη μιας εκστρατείας GoFundMe ύψους 100.000 δολαρίων που ξεκίνησε για λογαριασμό του, με σκοπό να τον βοηθήσει να αποφύγει την έξωση.

Τον περασμένο μήνα, ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην παλαιστής έλαβε ειδοποίηση να πληρώσει τα 59.100 δολάρια που φέρεται να χρωστάει για καθυστερημένα ενοίκια ή να εκκενώσει το ακίνητό του στο Λος Άντζελες εντός τριών ημερών.

Η εκστρατεία crowdfunding ξεκίνησε με σκοπό να «καλύψει τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με τη στέγαση» και να «αποτρέψει» την απώλεια του σπιτιού του.

«Απογοητευμένος και μπερδεμένος»

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο προφίλ του στο Instagram τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Ρουρκ αναφέρθηκε στην εκστρατεία και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία γνώση για αυτήν.

Είπε ότι ήταν «απογοητευμένος και μπερδεμένος» και δεν καταλάβαινε γιατί κάποιος δημιούργησε μια εκστρατεία GoFundMe για λογαριασμό του.

«Αυτός δεν είμαι εγώ, εντάξει;» συνέχισε. «Αν χρειαζόμουν χρήματα, δεν θα ζητούσα καμία γ@μημένη ελεημοσύνη. Θα προτιμούσα να βάλω ένα όπλο στον κώλο μου και να τραβήξω τη σκανδάλη».

Αναφερόμενος σε «όποιον το έκανε αυτό», ο Ρουρκ πρόσθεσε: «Δεν θα ήξερα τι είναι το ίδρυμα GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Η ζωή μου είναι πολύ απλή, δεν θα απευθυνόμουν σε εξωτερικές πηγές όπως αυτή»

«Χάλια διαχείριση»

Αναφερόμενος σε «όποιον το έκανε αυτό», ο Ρουρκ πρόσθεσε: «Δεν θα ήξερα τι είναι το ίδρυμα GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Η ζωή μου είναι πολύ απλή, δεν θα απευθυνόμουν σε εξωτερικές πηγές όπως αυτή».

Η εκστρατεία ξεκίνησε από μια γυναίκα ονόματι Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως βοηθό της Κίμπερλι Χάινς, της μάνατζερ του Ρουρκ. Στην GoFundMe ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Μίκι».

Ωστόσο, στο βίντεο του ο Ρούρκ, τη Δευτέρα, χαρακτήρισε την εκστρατεία GoFundMe «ενοχλητική. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσω όπως όλα τα άλλα».

Σκεπτόμενος την καριέρα του, ο Ρουρκ είπε ότι «πραγματικά, τα πήγα χάλια» στη διαχείρισή της.

Είκοσι χρόνια θεραπεία

«Δεν ήμουν διπλωματικός. Έπρεπε να κάνω πάνω από 20 χρόνια θεραπεία για να ξεπεράσω τη ζημιά που μου είχε προκληθεί πριν από χρόνια. Δούλεψα πολύ σκληρά για να το ξεπεράσω. Δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος».

Αν και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να μην κάνουν δωρεές στην εκστρατεία και ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον δικηγόρο του για αυτό, η εκστρατεία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 95.000 δολάρια από τον στόχο της μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο που μπορώ να σκεφτώ ότι θα έκανε κάτι τέτοιο, και ελπίζω να μην είναι το άτομο που σκέφτομαι. Είναι ταπεινωτικό», συνέχισε ο ηθοποιός.

Η εκστρατεία ξεκίνησε από μια γυναίκα ονόματι Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως βοηθό της Κίμπερλι Χάινς, της μάνατζερ του Ρουρκ. Στην GoFundMe ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Μίκι»

«Έχω πολλή περηφάνια»

Ο Ρουρκ είπε ότι αν και «δανείστηκε χρήματα από έναν πολύ καλό φίλο του», μετά από μια οικονομική αναποδιά με ένα ακίνητο που είχε νοικιάσει, επέμεινε ότι «ποτέ δεν θα ζητούσε ούτε ένα σεντ από ξένους, θαυμαστές ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν είναι ο δικός μου τρόπος».

Προς το παρόν, ο Ρουρκ δήλωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη δουλειά και διαβεβαίωσε τους φαν του ότι είναι καλά.

Καταλήγοντας, παρακάλεσε τους θαυμαστές που έκαναν δωρεές να «πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Δεν θα το έκανα ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Έχω πολλή περηφάνια».

Το ενοίκιο των 7.000 δολαρίων

Το People επικοινώνησε με τους Τζόουνς, Χάινς και GoFundMe για να ζητήσει το σχόλιό τους.

Το ακίνητο είναι μια κατοικία τριών υπνοδωματίων, 149 τετραγωνικών μέτρων, όπως περιγράφει μια καταχώριση του στο Zillow.

Σύμφωνα με μια καταγγελία, ο Ρουρκ υπέγραψε το μισθωτήριο συμβόλαιο τον Μάρτιο του 2025 για μηνιαίο ενοίκιο 5.200 δολαρίων, το οποίο αργότερα αυξήθηκε σε 7.000 δολάρια.

Εκτός από το ποσό που ο Ρουρκ φέρεται να οφείλει σε καθυστερημένα ενοίκια, ο ιδιοκτήτης του, Έρικ Γκόλντι, ζητά επίσης αποζημίωση για τα έξοδα δικηγόρου, σύμφωνα με το έγγραφο. Ο ιδιοκτήτης ζητά επίσης την ακύρωση της συμφωνίας μίσθωσης.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Μίκι Ρουρκ στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2020/ NDP

Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

inWellness
inTown
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση
«Δεν είχα σκοπό» 05.01.26

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Τον Μάιο, ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για υδροκέφαλο κανονικής πίεσης και έκτοτε ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
Ηλεκτρολόγος μηχανικός; 04.01.26

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
«Απέραντη θλίψη» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
«Καλημέρα Ελλάδα» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σύνταξη
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Φωτογραφίες 04.01.26

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Σύνταξη
LIVE: Πίζα – Κόμο
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Πίζα – Κόμο

LIVE: Πίζα – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Πίζα – Κόμο για τη 19η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
Γερμανία 06.01.26

Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο - Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ

Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους

Σύνταξη
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Βροχές και χαλάζι 06.01.26

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ
Αιχμηρή ανακοίνωση 06.01.26

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06.01.26

«Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
