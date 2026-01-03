Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Αγνώριστος και καταβεβλημένος ο πρώην γόης του Χόλιγουντ Μίκι Ρουρκ απαθανατίστηκε ανήμερα την Πρωτοχρονιά του 2026 με τα ταμπλόιντ να κάνουν λόγο για πιθανά προβλήματα υγείας του έκπτωτου πρώην σταρ και πυγμάχου.

Ο Ρουρκ, ένας σταρ που κάποτε μεσουρανούσε στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως με συμμετοχές σε ταινίες που όρισαν τα 80s και τα 90s, από τις ηδονιστικές 9 ½ Εβδομάδες στον Δαιμονισμένο Άγγελο που στοιχειώνει ή τον σπαρακτικά ελεγειακό Αταίριαστο του Φράνσις Φορντ Κόπολα, είναι πλέον φάντασμα του εαυτού του.

Με ξυρισμένο κεφάλι και εκκεντρική αμφίεση, ο 73χρονος Ρουρκ απαθανατίστηκε να παραλαμβάνει delivery στην είσοδο του σπιτιού -από το οποίο απειλείται με έξωση.

Η πρώτη ημέρα του 2026 βρήκε τον Μίκι Ρουρκ σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση έξω από την κατοικία του στο Λος Άντζελες. Η πρόσφατη εμφάνιση του προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές του για την κατάσταση της υγείας του σημειώνει η New York Post.

View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

Πίσω από την παρακμιακή εικόνα κρύβεται ένα σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Ρουρκ φέρεται να έχει συσσωρεύσει απλήρωτα ενοίκια ύψους 59.100 δολαρίων.

Το μηνιαίο μίσθωμα για το σπίτι των τριών υπνοδωματίων ανέρχεται στα 7.000 δολάρια, ποσό που ο ηθοποιός αδυνατεί να καλύψει τους τελευταίους μήνες.

Οι αρχές θυροκόλλησαν ειδοποίηση τριών ημερών για την εξόφληση των οφειλών ή την εκκένωση του ακινήτου ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κανένας εντός της οικίας για την επίσημη παράδοση των εγγράφων.

Έκπτωτος Ρουρκ

Η τρέχουσα κρίση έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς ατυχών γεγονότων για τον πρώην πυγμάχο και ηθοποιό.

Τον περασμένο Απρίλιο, η συμμετοχή του στο βρετανικό Celebrity Big Brother έληξε άδοξα, καθώς αποβλήθηκε λόγω «απειλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς», γεγονός που του στέρησε όχι μόνο την αμοιβή αλλά και την ευκαιρία για μια επικοινωνιακή επιστροφή.

Η κατάληξη αυτή, σε μια ηλικία που θα έπρεπε να απολαμβάνει τους καρπούς της καριέρας του, υπενθυμίζει το εφήμερο της δόξας. Για πολλούς αρρθρογράφους στις ΗΠΑ οι τελευταίες εικόνες του είναι η τελευταία πράξη ενός σπαρακτικού δράματος για έναν άνθρωπο που κέρδισε τον κόσμο ολόκληρο, μόνο και μόνο για να τον ανταλλάξει με την αυτοκαταστροφή και τον εξοστρακισμό.

@itsthespotlight Mickey Rourke is potentially facing eviction from his home in Los Angeles after he allegedly failed to pay nearly $60,000 in rent. According to documents obtained by the Daily Mail that were filed in Los Angeles Superior Court on Monday, Rouke, 73, was given a three-day notice on December 18 to pay up on his allegedly overdue rent or to vacate the premises. At the time, Rourke owed $59,100, according to the complaint from plaintiff Eric T. Goldie. #mickeyrourke #eviction #losangeles ♬ original sound – The Spotlight

Βέβαια η ιστορία του δεν ήταν ποτέ άσπιλη. Από τη δεκαετία του ’80, όταν το 9 ½ Εβδομάδες τον μετέτρεψε στο απόλυτο sex symbol του πλανήτη, στα 90s όταν και καταγγέλθηκε από τη σύντροφό και συμπρωταγωνίστρια του Κάρε Ότις για ενδοοικογενειακή βία, ο Ρουρκ πάλευε με δαίμονες και δήμες.

Η απόφασή του να εγκαταλείψει την υποκριτική στο απόγειό της για να ασχοληθεί με την επαγγελματική πυγμαχία έμοιαζε ως παρόρμηση, αλλά ήταν στην ουσία της μια δήλωση μίσους προς την ίδια του την εικόνα. Οι τραυματισμοί στο ρινγκ και οι μετέπειτα χειρουργικές επεμβάσεις που αλλοίωσαν το πρόσωπό του ήταν το ορατό σημάδι μιας εσωτερικής κατάρρευσης.

Κάλπικο comeback

Πολλοί πίστεψαν ότι η επιστροφή στα πλατό το 2008 με την ταινία Ο Παλαιστής θα ήταν η αρχή μιας νέας, ώριμης εποχής. Η ερμηνεία του, που του χάρισε μια Χρυσή Σφαίρα και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ήταν στην πραγματικότητα μια ωμή εξομολόγηση· έπαιζε τον εαυτό του.

Δώδεκα χρόνια μετά, το 2020, ο Ρουρκ βρέθηκε στην Ελλάδα καθώς συμμετείχε στην ταινία Ο Ανθρωπος του Θεού της Γελένα Ποπόβιτς, με θέμα τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Ο Αμερικανός ηθοποιός, φορώντας μάσκα και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό είχε ξεναγηθεί στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Όμως, η βιομηχανία του θεάματος δεν συγχωρεί για πολύ τις εκρήξεις και την επιθετικότητα. Η πρόσφατη συμμετοχή του στο βρετανικό ριάλιτι Celebrity Big Brother κατέληξε σε φιάσκο, με τον ηθοποιό να αποβάλλεται κακήν κακώς για προσβλητική και ομοφοβική συμπεριφορά.

Η αποβολή του από το παιχνίδι, πέρα από το ότι ήταν ένα ακόμη χτύπημα κάτω από τη ζώνη στην ήδη τσακισμένη υστεροφημία του, ήταν και η χαριστική βολή στα οικονομικά του, καθώς τα έσοδα από το ριάλιτι ήταν προφανώς και μια σανίδα σωτηρίας του για να συντηρήσει το κοστοβόρο lifestyle.

View this post on Instagram A post shared by Jack Murphy (@masksantafe)

Η εικόνα του Ρουρκ την πρώτη ημέρα του 2026, με το ξυρισμένο κεφάλι και την σχεδόν αλλοπρόσαλλη αμφίεση, μαρτυρά έναν άνθρωπο που έχει χάσει την επαφή με τη λαμπερή πραγματικότητα του Μπελ Έρ.

Το γεγονός ότι η ειδοποίηση της έξωσης έπρεπε να ταχυδρομηθεί επειδή δεν βρέθηκε κανένας «κατάλληλης ηλικίας ή κρίσης» στο σπίτι για να την παραλάβει, περιγράφει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την μοναξιά της ζωής του.

Ο Μίκι Ρουρκ, στα 73 του, δείχνει να είναι ο τελευταίος επιζών μιας εποχής «κακών παιδιών» που δεν έμαθαν ποτέ να συμβιβάζονται -ή να βελτιώνονται και η πτώση του είναι σκληρή, μελαγχολική και εκκωφαντική. Είναι κομμάτι ενός δράματος που αφήνει πικρή επίγευση για τον ατιμασμένο πρωταγωνιστή που δείχνει να βγαίνει νοκ άουτ στο ρινγκ του προβολέα.