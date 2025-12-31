magazin
31.12.2025 | 19:28
Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά (βίντεο)
Έκπτωτος Μίκι Ρουρκ: Μετά τον ομοφοβικό οχετό, αντιμέτωπος με έξωση για χρέη χιλιάδων σε ενοίκια
31 Δεκεμβρίου 2025 | 19:00

Έκπτωτος Μίκι Ρουρκ: Μετά τον ομοφοβικό οχετό, αντιμέτωπος με έξωση για χρέη χιλιάδων σε ενοίκια

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Μίκι Ρουρκ απασχολεί ξανά τα media με ακόμη μια οικονομική καταστροφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Spotlight

Η πολυτάραχη ζωή του Μίκι Ρουρκ έχει ακόμη ένα σκοτεινό κεφάλαιο, με τον διάσημο ηθοποιό να καλείται να καταβάλει σχεδόν 60.000 δολάρια σε οφειλόμενα ενοίκια για ένα εμβληματικό οίκημα με βαριά ιστορία, ενώ η δικαστική διαμάχη αναμένεται να κορυφωθεί την ερχόμενη άνοιξη.

Ο Μίκι Ρουρκ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη, καθώς νέο δικαστικό έγγραφο αποκαλύπτει ότι ο ηθοποιός απειλείται με έξωση από μια μονοκατοικία ισπανικού στιλ στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Έρικ Γκόλντι, ο Ρουρκ φέρεται να οφείλει το ποσό των 59.100 δολαρίων.

Ο ηθοποιός, ο οποίος κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως ο ξεπεσμένος παλαιστής Ράντι Ρόμπινσον στην ταινία Ο Παλαιστής το 2008, νοίκιασε αρχικά το σπίτι των τριών υπνοδωματίων τον Απρίλιο του 2025 έναντι 5.200 δολαρίων μηνιαίως, ποσό που αργότερα αυξήθηκε στα 7.000 δολάρια.

Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, σε κοντινή απόσταση από τη διάσημη αγορά Φάρμερς Μάρκετ και το εμπορικό κέντρο Γκρόουβ, ακριβώς νότια του Δυτικού Χόλιγουντ.

View this post on Instagram

A post shared by MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Η κατάσταση φαίνεται να έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς στις 18 Δεκεμβρίου οι αρχές επιχείρησαν να εντοπίσουν τον Φίλιπ Ρουρκ Τζούνιορ, όπως είναι το νόμιμο όνομά του, στο ακίνητο χωρίς αποτέλεσμα.

Καθώς ο ίδιος ήταν απών, τοιχοκολλήθηκε ειδοποίηση στο εξωτερικό της οικίας, η οποία τον καλούσε να καταβάλει τα δεδουλευμένα εντός τριών ημερών ή να εγκαταλείψει τον χώρο.

Η κατοικία φέρει μια ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά, καθώς κατά τη δεκαετία του 1920 υπήρξε το σπίτι του Ρέιμοντ Τσάντλερ, του διαπρεπούς Βρετανοαμερικανού συγγραφέα που υπέγραψε τα αριστουργήματα Ο Μεγάλος Υπνος και Ο Μεγάλος Αποχαιρετισμός.

Η δικαστική ακρόαση για την επίλυση της διαφοράς έχει οριστεί για τις 6 Απριλίου στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο Μίκι Ρουρκ, που κάποτε μεσουρανούσε με ταινίες όπως Η Χρονιά του Δράκου, 9½ Εβδομάδες και Δαιμονισμένος Άγγελος, απασχολεί πολύ τα media με την αμφιλεγόμενη συμπεριφορά και πορεία του με τον ίδιο να έχει παραδεχθεί στο παρελθόν τον δύσκολο χαρακτήρα του και τις συνέπειες των πράξεών του.

«Έχασα τα πάντα. Το σπίτι μου, τη σύζυγό μου, την αξιοπιστία μου, την καριέρα μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

«Απλώς είχα όλο αυτόν τον θυμό από την παιδική μου ηλικία, που στην πραγματικότητα ήταν ντροπή, όχι θυμός, και τον χρησιμοποίησα ως πανοπλία και μαχητικότητα για να καλύψω τις πληγές μου. Δυστυχώς, ο τρόπος που ενεργούσα τρόμαζε πραγματικά τους ανθρώπους, αν και στην πραγματικότητα ήμουν εγώ εκείνος που φοβόταν. Αλλά ήμουν σαν αυτόν τον άνθρωπο που είχε βραχυκυκλώσει και δεν ήξερα πώς να διορθώσω τον εαυτό μου».

Την ίδια περίοδο που φέρεται να υπέγραφε το μισθωτήριο συμβόλαιο, συμμετείχε στη βρετανική εκδοχή του Celebrity Big Brother, από όπου αποχώρησε πρόωρα λόγω απρεπούς συμπεριφοράς και λεξιλογίου. Η παρουσία του εκεί προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, κυρίως λόγω των προσβλητικών σχολίων του προς τη νεαρή Τζότζο Σίουα.

Σε μια από τις αμφιλεγόμενες αλληλεπιδράσεις τους, ο ηθοποιός είχε δηλώσει: «Αν μείνω περισσότερο από τέσσερις ημέρες, δεν θα είσαι πια ομοφυλόφιλη», μια φράση που προκάλεσε την κατακραυγή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης.

