Μπέλα Θορν για Μίκι Ρουρκ: Μελάνιασε τα γεννητικά μου όργανα. Με ταπείνωσε μπροστά σε όλη την παραγωγή

Μετά τον ομοφοβικό οχετό του Μίκι Ρουρκ προς την JoJo Siwa στο ριάλιτι σόου Celebrity Big Brother, η Μπέλα Θορν σχολίασε τη συμπεριφορά του αναφέροντας τη δική της εμπειρία με τον 72χρονο πυγμάχο.

Η ηθοποιός, 27 ετών, προέβη σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή για να υποστηρίξει ότι η συνεργασία με τον Μίκι Ρουρκ, 72 ετών, ήταν «μία από τις χειρότερες εμπειρίες της ζωής της», καθώς περιέγραψε λεπτομερώς την εμπειρία τους στο θρίλερ εκδίκησης του 2020, «Girl».

Ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο χολιγουντιανός σταρ «μελάνιασε τα γεννητικά της όργανα» όταν επανειλημμένα έσπασε έναν μεταλλικό μύλο άλεσης στον καβάλο της αντί για τα γόνατά της.

Σε ένα στιγμιότυπο από ένα άρθρο σχετικά με τη συμπεριφορά και την κατακραυγή στον Μίκι Ρουρκ, η Θορν έγραψε: «Αυτός ο γαμ*μέν*ς τύπος».

«Έπρεπε να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο – Σε μια σκηνή όπου είμαι γονατιστός με τα χέρια μου δεμένα με φερμουάρ στην πλάτη μου. Υποτίθεται ότι θα χτυπούσε έναν μεταλλικό μύλο στο γόνατό μου και αντ’ αυτού τον χρησιμοποίησε στα γεννητικά μου όργανα μέσα από το τζιν μου. Χτυπώντας τα ξανά και ξανά».

Και συνέχισε: «Είχα μώλωπες στα οστά της λεκάνης μου – Η συνεργασία με τον Μίκι ήταν μια από τις χειρότερες εμπειρίες της ζωής μου ως ηθοποιός».

So many gross stories of things he made me go thru on that movie, including in his last scene to speed up and rev his engine so he could cover me completely in dirt. Idk I guess he thought it was funny to humiliate me in front of the entire crew. Having to go in his trailer…

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) April 11, 2025