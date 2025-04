«Θα πετάξω τη λεσβία έξω!» Ομοφοβικός οχετός από τον Μίκι Ρουρκ κατά της JoJo Siwa

Οι υπεύθυνοι του Celebrity Big Brother, του ριάλιτι σόου που έκανε πρεμιέρα στη βρετανική τηλεόραση, αναγκάστηκαν να παρέμβουν για την ομοφοβική συμπεριφορά του Μίκι Ρουρκ απέναντι σε συμπαίκτρια του.

Ο Μίκι Ρουρκ, 72, προχώρησε σε ομοφοβικές προσβολές προς την JoJo Siwa, 21, ισχυριζόμενος ότι μπορεί να «αντιστρέψει την ομοφυλοφιλία της» σε διάλογο που έχει προκαλέσει σφόδρες αντιδράσεις στο τηλεοπτικό κοινό.

Ο Μίκι Ρουρκ έχει λάβει προειδοποίηση από την παραγωγή του σόου μετά από το διάλογο του και τα όσα είπε για την JoJo Siwa στο επεισόδιο της Τετάρτης του Celebrity Big Brother.

Στο περιστατικό ο 72χρονος σταρ και πυγμάχος συνομιλεί με την 21χρονη τραγουδίστρια, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως λεσβία.

«Σου αρέσουν τα κορίτσια ή τα αγόρια;» ρωτά ο Ρουρκ τη Siwa. «Τα κορίτσια. Η σύντροφός μου είναι μη δυαδική» απαντά εκείνη.

«Αν μείνω περισσότερο από τέσσερις ημέρες εδώ μέσα, δεν θα είσαι πια γκέι» πρόσθεσε ο Ρουρκ. «Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα είμαι ακόμα γκέι και θα είμαι σε μια πολύ ευτυχισμένη σχέση» απαντά εκείνη.

«Θα ψηφίσω να φύγει γρήγορα η λεσβία από εδώ μέσα»

Λίγο αργότερα, όταν ο Μίκι ρωτά έναν άλλον συμπαίκτη, τον Κρις Χιουζ, αν όλοι πρέπει να ψηφίσουν ο ένας τον άλλον για να φύγουν από το σπίτι, ο πυγμάχος λέει: «Θα ψηφίσω να φύγει γρήγορα η λεσβία από εδώ μέσα».

Η Σίβα, έχοντας ακούσει το διάλογο, διευκρινίζει στον Ρουρκ: «Αυτό είναι ομοφοβικό, αν αυτό ήταν το σκεπτικό σου».

Ο Χιουζ, υπερασπιζόμενος τη Siwa παρεμβαίνει λέγοντας: «Δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο Μίκι» με τον Ρουρκ να απαντά:

«Χρειάζομαι ένα τσιγάρο (I need a fag)» δείχνοντας προς τη Siwa. «Δεν μιλάω σε σένα» προσθέτει, αναφερόμενος προφανώς στην προβλητική λέξη fag, που σημαίνει «@δελφ@ρα».

Όταν ο Χιουζ προσπαθεί να του βάλει όρια, ο Ρουκ απαντά: «Το ξέρω. Μιλούσα για ένα τσιγάρο».

Μετά το περιστατικό η παραγωγή του ριάλιτι σόου κάλεσε τον Ρουρκ στο δωμάτιο διαλόγου για να τον προειδοποιήσει.

«Μίκι, πριν μπεις στο σπίτι του Big Brother, οι κανόνες σχετικά με τη γλώσσα και συμπεριφορά σου εξηγήθηκαν. Καταλαβαίνεις πώς αυτή η γλώσσα θα μπορούσε να είναι προσβλητική για τους συγκάτοικούς σου ή το τηλεοπτικό κοινό;» του λέει μέλος της παραγωγής.

«Ναι, νομίζω. Αν το έλεγα με κακό τρόπο ή αν το εννοούσα πραγματικά» είπε ο Ρουρκ.

«Μίκι, το Big Brother θεωρεί ότι η γλώσσα σου ήταν προσβλητική και απαράδεκτη» ξεκαθάρισε η παραγωγή, εγκαλώντας τον σταρ σε κόσμια συμπεριφορά.

«Ανάλογη συμπεριφορά και λεξιλόγιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνσή σου από το σπίτι του Big Brother. Μίκι, καταλαβαίνεις;»

«Ναι, καταλαβαίνω. Είναι σοβαρά πράγματα» απάντησε ο Ρουρκ. «Λυπάμαι. Δεν είχα κακή πρόθεση – απλώς λέω βλακείες, ξέρεις. Δεν μιλούσα σοβαρά. Δεν το εννοούσα με κακή πρόθεση. Αν το έκανα, λυπάμαι».

Μετά την επιστροφή του στο κύριο σπίτι, η Χιουζ είπε στον Ρουρκ ότι η Siwa «ήταν πολύ αναστατωμένη νωρίτερα» και τον ενημέρωσε ότι η λέξη που χρησιμοποίησε «δεν είναι αποδεκτή».

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Έχω την συνήθεια να εκνευρίζομαι εύκολα. Και δεν το εννοώ κακόβουλα. Το εννοώ [συγγνώμη]. Αν δεν το εννοούσα, δεν θα το έλεγα σε εσένα» είπε ο Ρουρκ στη Youtuber.

«Εκτιμώ τη συγγνώμη σου» του απάντησε εκείνη.

Το τηλεοπτικό κοινό έχει καταγγείλει τον σταρ και πυγμάχο στην Ofcom 89 φορές από την έναρξη του σόου, την Δευτέρα 07.05.

Στο σόου συμμετέχουν πέρα από τον Ρουρκ και τη Siwa και ο πρώην υπουργός των Συντηρητικών Michael Fabricant, ο τραγουδιστής του The One And Only, Chesney Hawkes, ο αθλητής του δεκάθλου, Daley Thompson και η ηθοποιός του EastEnders, Patsy Palmer.

Αυτή είναι η JoJo Siwa

H JoJo Siwa, η αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια και influencer, είναι σταρ των ριάλιτι σόου.

Μετρώντας περισσότερους από 70 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ανακηρυχθεί ως μία από τους «100 πιο σημαντικούς ανθρώπους» του Time το 2020.

Η Siwa έκανε coming out μέσα από τα social media το 2021 με ανάρτηση στο Twitter.

Αργότερα, η Siwa είπε στους φανς της ότι δεν ήταν έτοιμη να βάλει μια ετικέτα στη σεξουαλικότητά της, αλλά ένιωθε «φοβερά» μετά το coming out.

Διασημότητες όπως η Paris Hilton και η Ellen DeGeneres υποστήριξαν την 17χρονη με μηνύματά τους στα social media.

Γεννημένη στην Όμαχα της Νεμπράσκα, η Siwa έγινε διάσημη μετά τη συμμετοχή της στο ριάλιτι Dance Moms και ακολούθησε καριέρα χορεύτριας και τραγουδίστριας και YouTuber και έχει πλέον δεκάδες εκατομμύρια θαυμαστές.

Απαντώντας σε έναν θαυμαστή που ρώτησε πώς προσδιορίζεται είχε πει:

«Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το απαντήσω αυτό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι φοβεροί. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι πραγματικά απίστευτοι. Αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ χαρούμενη και θέλω να μοιραστώ τα πάντα με τον κόσμο, το κάνω πραγματικά, αλλά θέλω επίσης να κρατήσω ιδιωτικά και μερικά πράγματα στη ζωή μου μέχρι να είμαι έτοιμη να τα δημοσιοποιήσω».

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσείς γνωρίζετε ότι ανεξάρτητα από το ποιον αγαπάτε, είναι εντάξει να είστε αυτό που νιώθετε, ότι αυτό είναι φοβερό, και ο κόσμος είναι εκεί για εσάς!» συνέχισε η Siwa.