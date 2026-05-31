Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε πάνω από 416 άτομα μετά τις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν όταν χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια της νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Με τους 283 συλληφθέντες να αφορούν την Πόλη του Φωτός.

Είκοσι δύο χιλιάδες αστυνομικοί και χωροφύλακες, συμπεριλαμβανομένων 8.000 για το Παρίσι και την γύρω περιοχή αφορούσε ο σχεδιασμός των αρχών σε μια χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη της αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων και βίας. Τουλάχιστον 2.500 πυροσβέστες είχαν αναπτυχθεί στη μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού.

🔥 Chaos w Paryżu. W kilku miejscach trwa regularna guerilla. Na Polach Elizejskich kolejne szturmy zadymiarzy i policji, na Trocadéro płoną samochody, pod Wieżą Eiffla wzięto szturmem wóz strażacki, na Porte Maillot bitwa o obwodnicę, gdzie przerwano ruch, w VIII dzielnicy… pic.twitter.com/epA7yg40He — Adam Gwiazda (@delestoile) May 30, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών είχε ζητήσει «μηδενική ανοχή»

Σε τηλεγράφημά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες είχε καλέσει τους νομάρχες και τους αξιωματούχους ασφαλείας να «μην ανεχθούν καμία βία ή/και ζημιά», εφαρμόζοντας μέτρα για την «πρόληψη, τον περιορισμό και την καταστολή οποιασδήποτε αναταραχής». Καμένα οχήματα και σκηνές λεηλασίας εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον 15 πόλεις του Παρισιού, παρόλα τα μέτρα ασφαλείας που ανακοινώθηκαν.

Οι γραμμές του τραμ στο Παρίσι σταμάτησαν να λειτουργούν, αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν και η κυκλοφορία των λεωφορείων διακόπηκε σε ορισμένα σημεία, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι ταραχές.

Πλάνα δείχνουν αυτοκίνητα, ένα φορτηγό και ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται και συγκρούσεις στους δρόμους με την αστυνομία, με οπαδούς να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα κατά των δυνάμεων της τάξης, καθώς και σκηνές βανδαλισμών. Στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, στο Πορτ Μεϊγιό ένας οδηγός προσπαθούσε να διαφύγει από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, χτύπησε έναν αστυνομικό και στην συνέχεια διέφυγε.

Στο Πορτ Μεϊγιό υπήρξαν κάποιες από τις πιο σκληρές μάχες οπαδών με τους αστυνομικούς. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στα Ηλύσια Πεδία. Η Αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε επίσης την κατάσχεση 24 φωτοβολίδων και περίπου 100 όλμων εκτόξευσης πυροτεχνημάτων (όπως τον εικονιζόμενο στην κεντρική φωτογραφία).

Οι λεηλασίες καταστημάτων ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες σε όλο το Παρίσι. Ανά περιπτώσεις οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες εξαιτίας των πυροτεχνημάτων προς τους αστυνομικούς και όχι πάντα με σκοπό τον εμπρησμό.

Τουλάχιστον δύο άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όταν έπεσαν σε τσιμεντένιο τοίχο με το σκούτερ τους. Τουλάχιστον επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας στην Αζέν νοσηλεύεται μετά από πτώση σε σοβαρή κατάσταση.

Να σημειωθεί πως στο Παρίσι βρίσκεται σε εξέλιξη και το τουρνουά τένις Ρολάν Γκαρός.