Νίκολας Κέιτζ: «Άλλαξα επίσημα το όνομά μου, δεν θέλω να είμαι ο κλόουν ξάδερφος των Κόπολα»

Ο Νίκολας Κέιτζ είναι και επίσημα… Νίκολας Κέιτζ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε ως Νίκολας Κιμ Κόπολα, αποκάλυψε σε νέα του συνέντευξη στο περιοδικό Variety ότι προχώρησε πλέον και σε νομική αλλαγή του ονόματός του.

Ο 62χρονος σταρ του Spider-Noir εξήγησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως προχώρησε στην νομική κατοχύρωση του ψευδώνυμού του για να μην ζει για πάντα στο περιθώριο μιας από τις πιο ισχυρές και «βασιλικές» δυναστείες του Χόλιγουντ, αυτή των Κόπολα.

Το επώνυμο είναι εμπνευσμένο από τον ήρωα της Marvel, Λουκ Κέιτζ, και τον avant-garde καλλιτέχνη Τζον Κέιτζ

Αν και χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Κέιτζ» σχεδόν σε ολόκληρη την καριέρα του, η κίνησή του να το επισημοποιήσει κλείνει μια επιθυμία ζωής.

«Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή μου και είμαι ο Νικ Κέιτζ στην κάμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι καλύτερο να είσαι ο πατριάρχης της δικής σου μικρής οικογένειας, παρά ο κλόουν ξάδερφος στα περιθώρια της οικογένειας κάποιου άλλου [αυτή των Κόπολα], οπότε αποφάσισα να το τολμήσω και να είμαι ολοκληρωτικά Κέιτζ».

Παράλληλα, εξέφρασε με χιούμορ ένα μικρό παράπονο για τον πατέρα του, τον αείμνηστο Όγκαστ Κόπολα, αδελφό του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

«Κράτησα το «Νίκολας» επειδή έτσι με βάφτισε ο πατέρας μου – αν και επέλεξε τη γαλλική γραφή (Nicolas), κάτι που με εκνεύριζε πάντα, γιατί όλοι προσθέτουν ένα «h» (Nicholas). Δεν ξέρω γιατί το έκανε, αλλά το έκανε» είπε.

Η απόφαση να απαρνηθεί το επώνυμο Κόπολα έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του '80.

Η απόφαση να απαρνηθεί το επώνυμο Κόπολα έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Fast Times at Ridgemont High του 1982, όπου εμφανιζόταν ακόμα με το πραγματικό του όνομα, ο Κέιτζ είχε υποστεί ανελέητο bullying από τους συναδέλφους του.

Όπως έχει εξομολογηθεί, πολλοί τον πλησίαζαν στο πλατό και του έλεγαν ειρωνικά:

«Λατρεύω τη μυρωδιά του Νίκολας το πρωί», παραφράζοντας τη θρυλική ατάκα «Λατρεύω τη μυρωδιά των ναπάλμ το πρωί» από την ταινία Αποκάλυψη Τώρα του θείου του, Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η διαρκής υπενθύμιση πως ανήκει στη δυναστεία των Κόπολα έκανε τη δουλειά του ανυπόφορη, οδηγώντας τον στην αναζήτηση μιας νέας, «σύντομης και γλυκιάς» ταυτότητας, στα πρότυπα του Τζέιμς Ντιν.

Η επίσημη αλλαγή στο επώνυμο του έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για τον ηθοποιό.

Η νέα του σειρά δράσης Spider-Noir, στην οποία υποδύεται τον Μπεν Ράιλι, έναν ώριμο και καταπονημένο ντετέκτιβ/υπερήρωα στη Νέα Υόρκη του 1930, είναι ήδη διαθέσιμη στις πλατφόρμες MGM+ και Prime Video, και έχει θετικές κριτικές από κριτικούς για το ιδιαίτερο στιλ της.

Παράλληλα, ο Κέιτζ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για τη βιογραφική ταινία Madden σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, όπου ενσαρκώνει τον θρυλικό προπονητή του NFL και σχολιαστή Τζον Μάντεν.

Η ταινία, στην οποία συμπρωταγωνιστεί και ο Κρίστιαν Μπέιλ, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στα τέλη Νοεμβρίου.