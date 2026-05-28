Κώστας Παπαδόπουλος: «Δέχομαι απειλές για την περιουσία μου», δηλώνει ο πρώην παίκτης του Survivor
Ο Κώστας Παπαδόπουλος δηλώνει ότι δέχεται απειλές. «Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται».
Για τις 4 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον πρώην παίκτη του «Survivor». Ο Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε έναν 14χρονο, όταν ο ανήλικος, μαζί με άλλα άτομα, λήστεψε το κατάστημά του στο Μενίδι.
Ο 14χρονος έκανε 10 ράμματα στο κεφάλι με τον Κώστα Παπαδόπουλο να αρνείται κατηγορηματικά ότι τον χτύπησε.
Κώστας Παπαδόπουλος: «Με απειλούν για την περιουσία μου»
Ο Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», σημειώνοντας αρχικά:
«Εγώ το κινητό το πήρα από αυτό το παιδί που έπιασα. Στο μαγαζί μου μπήκε ο ένας από τους πέντε. Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το θέμα με έχουν πάρει δύο τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου.
Έχω πάει στην αστυνομία, το έχω αναφέρει και από τότε έχει σταματήσει».
«Εγώ δεν τον χτύπησα τον 14χρονο, τον ακινητοποίησα»
Και συμπλήρωσε: «Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται. Όλα τα μαγαζιά της περιοχής έρχονται και μου λένε τα ίδια πράγματα.
Έχουμε μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας. Ζητάμε φύλαξη από την αστυνομία για την περιουσία μας.
Εγώ δεν τον χτύπησα τον 14χρονο, τον ακινητοποίησα. Μήπως έβαλα περισσότερη δύναμη στην ακινητοποίηση όταν ήταν στο πάτωμα;
Εκείνος με παρακαλούσε να τον αφήσω, δεν ήθελε να πάει στην αστυνομία. Μου έλεγε ότι θα μου επιστρέψει το κινητό μόνος του εάν τον άφηνα».
