Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι
- Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού... μπαρ - Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών (βίντεο)
- Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους
- Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη - Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
- Καταβάλλονται την Παρασκευή τα κοινωνικά επιδόματα του Μαΐου - Αναλυτικά οι κατηγορίες των δικαιούχων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης στο Κερατσίνι, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.
Τόσο η ανήλικη όσο και ο διανομέας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα
Ειδικότερα, ένας διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του μια 15χρονη στο κέντρο του Κερατσινίου, τραυματίζοντάς την. Το κορίτσι κινούνταν με τα πόδια επί της οδού Σαλαμίνος, όταν ο διανομέας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες χτύπησε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε τον δρόμο.
Από τη σύγκρουση η 15χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η ανήλικη όσο και ο διανομέας έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
- Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
- Δηλαδή, εσύ τι έχεις να προτείνεις;
- Επιστρέφει στη δράση ο Ολυμπιακός μετά τη Euroleague – Στο ΣΕΦ με την ΑΕΚ και το… λάβαρο
- Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
- Life On: Πολλά περισσότερα από ένα συμβόλαιο Υγείας
- Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων
- Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
- Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις