Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης στο Κερατσίνι, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Τόσο η ανήλικη όσο και ο διανομέας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα

Ειδικότερα, ένας διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του μια 15χρονη στο κέντρο του Κερατσινίου, τραυματίζοντάς την. Το κορίτσι κινούνταν με τα πόδια επί της οδού Σαλαμίνος, όταν ο διανομέας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες χτύπησε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση η 15χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η ανήλικη όσο και ο διανομέας έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.