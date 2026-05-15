Σοβαρά τραυματίστηκαν ένας οδηγός δικύκλου και ένας πεζός στη Ναύπακτο, όταν ο πρώτος παρέσυρε τον δεύτερο που περπατούσε έξω από σχολείο της περιοχής.

Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μπροστά από 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή προκαλώντας σοβαρά τραύματα και στους δύο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για την παραλαβή των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου που βρισκόταν ήδη σε άλλο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από την Τροχαία Ναυπάκτου.